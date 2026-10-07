Πραγματικότητα γίνεται σήμερα ο 6ος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ, μια σχέση ανάμεσα σε δύο χώρες με δημοκρατική παράδοση και με μια συμμαχία που παραμένει ακλόνητη στο πέρασμα των χρόνων.

Η συγκυρία κατά την οποία επισκέπτεται τη χώρα μας ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι κομβική τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη, με πολεμικά μέτωπα να είναι ανοιχτά για μήνες και για χρόνια, με την Τουρκία να έχει ανεβάσει τους τόνους απέναντι στη χώρα μας αλλά και με την Αθήνα να φιλοδοξεί να συνεχίσει να παίζει ακόμα πιο έντονα έναν ιδιαίτερα σημαίνοντα ρόλο στην περιοχή μας.

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντήσει σήμερα εκτός από τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πραγματοποιεί ταξίδι-αστραπή στο Σπλιτ της Κροατίας για τη Σύνοδο των Med9.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας του σε τρεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με την Αθήνα να είναι ο ενδιάμεσος σταθμός. Προηγήθηκε η επίσκεψη στο Ρέικιαβικ και θα ακολουθήσει το ταξίδι του στη Λισαβόνα.

Το μενού των επαφών θα έχει οικονομικό, ενεργειακό και εξοπλιστικό περιεχόμενο.

Όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές, η παρουσία του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην Αθήνα αποτελεί την απόλυτη δικαίωση μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής, η οποία έχει μετατρέψει την Ελλάδα στον πιο αξιόπιστο, σταθερό και στρατηγικό εταίρο της Ουάσινγκτον στην κρίσιμη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Συν τοις άλλοις, η Ελλάδα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκλογή νέου γενικού γραμματέα, η οποία θα γίνει τον Ιανουάριο του 2027, και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο για την αμερικανική διπλωματία.

Στο επίκεντρο των επαφών με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα βρεθεί η ενίσχυση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αναμένεται να «κλειδώσουν» οι τελικές λεπτομέρειες για την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 και να συζητηθεί η δρομολόγηση νέων, προηγμένων αμυντικών συστημάτων.

Κορωνίδα των συζητήσεων είναι τα ενεργειακά, καθώς η κυβέρνηση προσδοκά να εδραιώσει τη χώρα ως την κύρια πύλη εισόδου ενέργειας για την Ευρώπη, μέσω των υποδομών LNG και των στρατηγικών ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ως άλλο ένα βήμα μείωσης της ευρωπαϊκής εξάρτησης.

Στόχος είναι η προώθηση της μεταφοράς αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), μέσω των ελληνικών υποδομών εισαγωγής (όπως οι σταθμοί σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη), προς τις αγορές των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στο τραπέζι των συνομιλιών τίθενται οι μεγάλες ηλεκτρικές διασυνδέσεις της περιοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το έργο του Great Sea Interconnector (ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ), καθώς και τα σχέδια διασύνδεσης με την Αίγυπτο, έργα που υποστηρίζουν τη στρατηγική των ΗΠΑ για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης, δεν θεωρείται καθόλου αμελητέα η παρουσία και οι δραστηριότητες των αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών, όπως η ExxonMobil και η Chevron, που πραγματοποιούν έρευνες για κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Ομιλία στην Πνύκα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα ανέβει και στην Πνύκα, ένα σύμβολο της δημοκρατίας, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να απευθυνθεί όχι μόνο στους Έλληνες αλλά και στους δημοκρατικούς πολίτες του δυτικού κόσμου.

Η ομιλία θα είναι επικεντρωμένη στην υπεράσπιση του δυτικού πολιτισμού, σε έναν χώρο με υψηλή συμβολική σημασία.

Αναμένεται να καλέσει τόσο τους Αμερικανούς όσο και τους Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος — μια κληρονομιά που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη, μέσω της Χριστιανοσύνης, έως την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας.

Με φόντο την Ακρόπολη, θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη πλήρη έκφραση των ιδιοτήτων που θα καθόριζαν τη Δύση: περιέργεια, θάρρος, φιλοδοξία και ένα αδιάκοπο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του άγνωστου. Και θα προειδοποιήσει ότι μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει ξεχάσει αυτές τις ουσιώδεις αρετές και θα παροτρύνει τους συμμάχους μας σε ολόκληρη τη Δύση να ενωθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να απορρίψουν την παρακμή, να υπερασπιστούν την κοινή μας κληρονομιά και να αντιμετωπίσουν από κοινού μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

Θερμή υποδοχή

Η άφιξη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ έκανε εντύπωση σε πολλούς όχι για την ώρα αλλά για το κλίμα που επικράτησε. Οι δύο πρώτοι άνθρωποι που συνάντησε ήταν ο Έλληνας ομόλογός του Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο εναγκαλισμός των δύο ΥΠΕΞ ήταν κάτι παραπάνω από θερμός, άλλωστε έχουν ήδη συναντηθεί αρκετές φορές και έχουν αποκτήσει οικειότητα.

Όσο για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έλαμπε στην κυριολεξία βλέποντας εκτός από τον πολιτικό της προϊστάμενο και έναν πολύ καλό της φίλο. Και γι’ αυτό έπεσε στην κυριολεξία στην αγκαλιά του.

Το πρόγραμμα

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα περάσει το κατώφλι του υπουργείου Εξωτερικών στις 9.30 το πρωί και στις 10.30 μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη θα κάνουν δηλώσεις.

Στη συνέχεια, θα μεταβεί στην Αμερικανική πρεσβεία και στις 12 θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών του στρατηγικού διαλόγου.

Θα ακολουθήσει το απόγευμα η ομιλία του στην Πνύκα και στη συνέχεια στις 19.00 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η επίσκεψη θα κλείσει με δείπνο που θα παρατεθεί προς τιμήν του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.