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Η κομματική κινητοποίηση και οι απουσίες

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω από όσα συζητούνται στο γαλάζιο παρασκήνιο για την προχθεσινή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας που δεν είχαν μόνο επετειακό χαρακτήρα. Η εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ λειτούργησε και ως ευκαιρία συσπείρωσης της κομματικής βάσης, όπως έλεγαν στη στήλη κεντρικά στελέχη του κόμματος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά από τα στελέχη περισσότερη σεμνότητα και αναγνώριση των λαθών. Η παρουσία χιλιάδων μελών έδωσε εικόνα κομματικής κινητοποίησης, ενώ το μήνυμα του πρωθυπουργού είχε σαφές βλέμμα προς την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ακόμη και χθες, πάντως, συζητούνταν οι απουσίες στελεχών, καθώς και το κατά πόσο η εκδήλωση αποτέλεσε ουσιαστικά την έναρξη μιας μακράς προεκλογικής περιόδου.

Ο Δένδιας απών και το καρδφί Άδωνι

Η απουσία του Νίκου Δένδια από τη γιορτή για τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας δεν πέρασε απαρατήρητη και ήταν κάτι που εξέπληξε πολλούς. Χθες, μάλιστα, στο γαλάζιο στρατόπεδο ήταν κεντρικό θέμα. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε δημόσια ότι και ο ίδιος είχε υπουργικές υποχρεώσεις αλλά επέστρεψε, αναφορά που ερμηνεύθηκε πολιτικά από αρκετούς ως έμμεσο «καρφί» καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που ο υπουργός Άμυνας λείπει από κομματική εκδήλωση, ενώ ο ίδιος έκανε την περασμένη Παρασκευή μεγάλη σύναξη για προεκλογικούς λόγους στον Άλιμο. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στο ποιος πήγε και ποιος δεν πήγε, αλλά στο γεγονός ότι τέτοιες λεπτομέρειες αποκτούν ιδιαίτερο βάρος σε μια περίοδο κατά την οποία στο εσωτερικό της ΝΔ συζητείται η επόμενη ημέρα.

Το «σεμνά και ταπεινά» επιστρέφει

Ενδιαφέρον είχε η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να επαναφέρει, με διαφορετική διατύπωση, το μήνυμα περί «σεμνότητας και ταπεινότητας». Στην ομιλία του για τα γενέθλια της ΝΔ τόνισε ότι όσο περισσότερο παραμένει ένα κόμμα στην εξουσία τόσο περισσότερο πρέπει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να αναγνωρίζει τα λάθη του. Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Η συζήτηση περί κυβερνητικής «αλαζονείας» έχει απασχολήσει έντονα το εσωτερικό της ΝΔ και πίσω από τη γιορτινή ατμόσφαιρα υπήρχε ένα πιο πρακτικό μήνυμα προς υπουργούς και βουλευτές. Ποιο είναι αυτό; Χαμηλότεροι τόνοι και περισσότερη επαφή με την κοινωνία.

Έλιωσε ο πάγος μεταξύ Μητσοτάκη – Μαρινάκη

Έλιωσε ο πάγος ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη. Το ραντεβού των δυο ανδρών κλείστηκε για το απόγευμα της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου λίγη ώρα πριν την έλευση του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Είχε προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα μεγάλη προεργασία για να κλειστεί η συνάντηση μεταξύ των συνεργατών των δυο πλευρών ενώ οι πληροφορίες λένε ότι υπήρξε και τρίτο πρόσωπο που λειτούργησε επικουριακά αλλά και καταλυτικά. Και μπορεί το θέμα να ήταν ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης έργο που θα γίνει με ίδιους πόρους του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη ύψους άνω των 260 εκατομμυρίων ευρώ ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες η ατζέντα δεν ήταν αυστηρά μονοθεματική.

Τα πρόσωπα και οι φάκελοι

Η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για να ξεπαγώσει η ιδιωτική αυτή επένδυση με το χάσμα μεταξύ των δυο πλευρών να γεφυρώνεται, ωστόσο το γεγονός ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν δραστηριοποιείται μόνο στον Ολυμπιακό, δεν περνά απαρατήρητο. Οι δυο άνδρες δεν ήταν μόνοι τους στο ραντεβού. Από την πλευρά της κυβέρνησης παρόντες ήταν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Στέλιος Κουτνατζής. Φακέλους κρατούσαν οι συνεργάτες του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός τον οποίο συνόδευε και ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης.

Ο Ρούμπιο στην Αθήνα με βαριά ατζέντα

Η άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του Μεγάρου Μαξίμου. Στην ατζέντα βρίσκονται άμυνα, ασφάλεια και ενέργεια, ενώ αναμένονται και συμφωνίες που συνδέονται με εξοπλισμούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ο συμβολισμός της πιθανής ομιλίας του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Πνύκα. Η Αθήνα θέλει να αναδείξει τον ρόλο της ως σταθερού αμερικανικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η επίσκεψη έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη γεωπολιτική συγκυρία.

Η επένδυση του Μαξίμου

Η επίσκεψη Ρούμπιο προσφέρει στην κυβέρνηση μια ευκαιρία να παρουσιάσει την Ελλάδα ως χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο των αμερικανικών σχεδιασμών στην περιοχή. Το γεγονός ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ήρθε στην Αθήνα σε μια συγκυρία πολλαπλών γεωπολιτικών εξελίξεων έχει τη δική του πολιτική σημασία. Στο παρασκήνιο, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι συζητήσεις για αμυντική συνεργασία, ενέργεια και περιφερειακή ασφάλεια. Η κυβέρνηση αναμένεται να επιχειρήσει να αξιοποιήσει πολιτικά την επίσκεψη, χωρίς όμως να περιοριστεί σε επικοινωνιακές φωτογραφίες. Το ζητούμενο είναι τι συγκεκριμένα θα προκύψει από το τραπέζι των σημερινών συνομιλιών του Ρούμπιο που θα δει και τον Πρωθυπουργό και τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην ατζέντα

Νέα έμφαση στη διεκδίκηση των Γλυπτών του Παρθενώνα έδωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος με θέμα, «Διάλογοι για την Αθήνα». Ο πρωθυπουργός προτίμησε τον όρο «ενοποίηση» αντί για «επιστροφή», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για τμήματα ενός ενιαίου μνημείου. Παράλληλα προανήγγειλε εντατικοποίηση των απαιτήσεων προς το Βρετανικό Μουσείο και τη βρετανική κυβέρνηση. Το ενδιαφέρον στο παρασκήνιο είναι ότι η Αθήνα επιχειρεί, όπως έλεγαν στη στήλη κυβερνητικές πηγές, να μετατρέψει το θέμα από μια διμερή ελληνοβρετανική διαφορά σε ευρωπαϊκό ζήτημα πολιτιστικής συνεργασίας.

Το στεγαστικό ως νέο πολιτικό στοίχημα

Στην ίδια συζήτηση ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο στεγαστικό, χαρακτηρίζοντάς το ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η αναφορά δεν είναι άσχετη με την πολιτική συζήτηση που εξελίσσεται γύρω από το κόστος ζωής και την καθημερινότητα των πολιτών. Το Μαξίμου φαίνεται να αναζητά τρόπους ώστε η συζήτηση για την οικονομία να μη μείνει μόνο στους δείκτες ανάπτυξης, αλλά να συνδεθεί με ζητήματα που βιώνει άμεσα η κοινωνία. Στο παρασκήνιο, το στεγαστικό μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πεδία στα οποία η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να παρουσιάσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Και γι’ αυτό δεν ήταν τυχαία η αναφορά του, θα χρησιμοποιείται συχνά στην προεκλογική περίοδο, ότι ακόμα και η σοσιαλιστική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ που αρκετοί στην Αθήνα εμφανίζουν ως παράδειγμα, απέτυχε να λύσει το στεγαστικό πρόβλημα και οδηγήθηκε σε εκλογές.

Ο Τριαντόπουλος και η δύσκολη συνέχεια

Παράλληλα, η υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου εξακολουθεί να βρίσκεται στο πολιτικό προσκήνιο, με τη συζήτηση να μεταφέρεται πλέον και στο επίπεδο του Ειδικού Δικαστηρίου. Ήδη, καταγράφονται διαφορετικές θέσεις των εμπλεκομένων και πρόκειται για ζήτημα με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς αγγίζει τη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών και τις ευθύνες κυβερνητικών στελεχών. Στο παρασκήνιο, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πώς θα εξελιχθεί η δικαστική διαδικασία και τι πολιτικές προεκτάσεις μπορεί να αποκτήσει η δημόσια συζήτηση γύρω από αυτήν.

Το Μαξίμου θέλει αλληλεγγύη

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το μήνυμα για περισσότερη εσωτερική αλληλεγγύη έχει ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα με το παρασκήνιο η προ ημερών έκκληση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο να στηρίζουν τα στελέχη το ένα το άλλο ερμηνεύθηκε και ως μήνυμα να αποφεύγονται οι εσωτερικές αιχμές. Την ίδια ώρα, η συζήτηση για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τη συμπεριφορά του πολιτικού προσωπικού. Και εν μέσω της έναρξης, έστω και ατύπως, της προεκλογικής περιόδου, φαίνεται ότι στο εσωτερικό των κομμάτων οι σχεδιασμοί για την επόμενη ημέρα έχουν ήδη μπει στην καθημερινή πολιτική συζήτηση.

Δίπλα δίπλα Σαμαράς – Βενιζέλος

Στο συνέδριο του Βήματος δεν έγινε μόνο το αναμενόμενο. Ο Αντώνης Σαμαράς και ο Βαγγέλης Βενιζέλος δεν κάθισαν απλώς δίπλα δίπλα. Προσήλθαν και μαζί, χάρη σε μία τυχαία καθυστέρηση, με αποτέλεσμα ο καθένας να έχει την ευκαιρία να ακούσει την ομιλία του άλλου. Δεν θα σταθώ στα καρφιά του Σαμαρά προς την κυβέρνηση, αυτά πλέον αποτελούν μέρος του ρεπερτορίου του. Αλλά σε κάτι πιο ενδιαφέρον και αφορά το Ζάππειο. Ο πρώην πρωθυπουργός θύμισε τον λόγο για τον οποίο είχε παρουσιάσει τις τότε περίφημες προτάσεις του, υποστηρίζοντας ότι το πρώτο μνημόνιο ήταν λάθος, εξαιτίας των λεγόμενων πολλαπλασιαστών. Από την άλλη πάντα πιο απολαυστικός ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με το γνωστό του ύφος, είπε ότι ήξερε πότε ήταν η ώρα να αποχωρήσει και το έκανε, επιστρέφοντας στο πανεπιστήμιο γιατί έχει δουλειά. Πρόσθεσε, δε, ότι κάποιοι άλλοι δεν έχουν, και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη για να καταλάβει κανείς σε ποιον απευθυνόταν. Όπως πάντα, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο, όπως είπε, λοιδορήθηκε όσο κανένα άλλο κόμμα και επωμίστηκε αυτό τις ευθύνες και το 2012 και το 2015. Όπως επίσης τόνισε για ακόμη μία φορά αυτό που είπε στον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε στην ιστορική συνάντηση που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2011 στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, στο περιθώριο άτυπου Συμβουλίου ECOFIN , όταν ο τελευταίος του είπε εμφατικά «ας συζητήσουμε την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ». Η απάντηση όπως γνωρίζετε του Βενιζέλου ήταν «είναι ζήτημα εθνικό η παραμονή της Ελλάδας και δεν θα βγει από το ευρώ». Δύο πρωταγωνιστές μίας δύσκολης δεκαετίας λοιπόν οι οποίοι κάθισαν, όπως σας είπα, δίπλα δίπλα.

Αλλαγές στο think tank Βενιζέλου

Έμαθα ότι έγιναν οι εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κύκλου Ιδεών, του think tank του Ευάγγελου Βενιζέλου, όπως ορίζει ο Κανονισμός να γίνεται κάθε δυο χρόνια. Και μάλιστα έγινε αλλαγή σκυτάλης μετά από δέκα χρόνια στην προεδρία με τον αντιπρόεδρο του ΔΣ Χρήστο Δερβένη να είναι ο νέος πρόεδρος στη θέση του Πέτρου Καβάσαλη.

Στην Κυψέλη κατά τη ακροδεξιάς κυψέλης

Πέρα από τις ομιλίες του Αντώνη Σαμαρά και του Βαγγέλη Βενιζέλου, χθες το βράδυ έκανα κι ένα πέρασμα από την Κυψέλη. Όπου εκεί πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα την εξάπλωση της Ακροδεξιάς, ένα ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο τον δημόσιο διάλογο, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Χάρης Δούκας αλλά να σταθώ και στις καρέκλες του ακροατηρίου, όπου καθόταν από το ΠΑΣΟΚ η Νάντια Γιαννακοπούλου. Από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη η εκπροσώπηση ήταν πιο αισθητή αφού είδα την εκπρόσωπο τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου, τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου Γιώργο Μπαλατσούκα, καθώς και τη Φανή Γιωτάκη, η οποία απ’ ό,τι μαθαίνω θα είναι υποψήφια στην Α’ Αθηνών. Επίσης ήταν εκεί και ο Κώστας Ζαχαριάδης με τον Θοδωρή Μαργαρίτη.

Στο Καστελόριζο ο Ανδρουλάκης

Όπως πληροφορούμαι, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή και το Σάββατο θα ταξιδέψει στην άκρη της Ελλάδας, και αναφέρομαι στο Καστελόριζο, το μικρό, ακριτικό νησί, που παρά το μέγεθος του, έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της επικαιρότητας και των εθνικών θεμάτων. Η επίσκεψη δεν θα έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά αναμένεται να μιλήσει για τα εθνικά θέματα, την νησιωτική ζωή, με ιδιαίτερη αναφορά στους ακρίτες όπως είναι οι κάτοικοι αυτού του τόπου. Οι οποίοι για να λέμε και την αλήθεια οι κάτοικοι αυτοί κρατούν ζωντανοί την ελληνική παρουσία σε μία από τις πιο απομακρυσμένες γωνιές της χώρας.

Το ΠΑΣΟΚ κοιτάζει και προς τα αριστερά και προς το κέντρο

Θα μείνω στο ΠΑΣΟΚ και θα σας πω με αφορμή την ένταξη στην ΚΟ του Ευάγγελου Αποστολάκη, ότι η στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται να στηρίζεται σε δύο παράλληλες κατευθύνσεις: διεύρυνση προς τα αριστερά της και προσπάθεια ισχυρότερης παρουσίας στο πολιτικό κέντρο. Οι πρόσφατες κινήσεις και η ένταξη νέων προσώπων εντάσσονται σε αυτόν τον σχεδιασμό. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο πώς θα συνδυαστούν οι δύο στόχοι χωρίς να δημιουργηθούν εσωτερικές αντιθέσεις. Στο παρασκήνιο, η συζήτηση αφορά περισσότερο τη φυσιογνωμία του κόμματος ενόψει εκλογών παρά μία μεμονωμένη μεταγραφή. Η ηγεσία Ανδρουλάκη επιχειρεί να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διευρύνει την απήχησή του χωρίς να εγκαταλείψει τον βασικό πολιτικό του προσανατολισμό.

Έρχεται και η Κοροβέση

Και να μείνω στο ΠΑΣΟΚ και στις επόμενες μεταγραφές. Χθες εμφανίστηκε και η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση που δεν πάει ούτε ΕΛΑΣ, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έφυγε από το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη και σχεδόν έχει συμφωνήσει με το ΠΑΣΟΚ. Η ίδια εμφανίστηκε χθες στο Ρ/Σ του Αθήνα 9,84 και ουσιαστικά το προανήγγειλε, μια κίνηση που θα ενισχύσει περαιτέρω την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει στον πάγο όσους θέλει να ενταχθούν στο κόμμα του με το επιχείρημα ότι πρέπει πρώτα να παραιτηθούν, άποψη που όπως μαθαίνω έχει αρχίσει και ενοχλεί πολύ όσους είναι στο τέρμιναλ – χαρακτηρισμός του υπεύθυνου επικοινωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Παναγιωτόπουλου.

Το ringtone του βουλευτή Κόλλια

Θυμάστε τα χρόνια που τα ringtones ήταν σχεδόν θέμα προσωπικότητας; Τότε που ήταν της μόδας και έχουμε ακούσει όλοι μας από ύμνους ομάδων, διάφορα καλοκαιρινά σουξέ ή κάποιο πολυφωνικό αριστούργημα που είχε κατεβάσει με μήνυμα. Τα θυμήθηκα όλα αυτά όταν δεν μπόρεσα να κρύψω το χαμόγελο μου, την ώρα που χτύπησε το κινητό τηλέφωνο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Κόλλια, και αντί για κάποια μελωδία ακούστηκε μία φωνή να φωνάζει I’m here! I’m here. Προφανώς ο βουλευτής Κορινθίας ζει ένα δράμα όπως πολλοί από εμάς κατά καιρούς, όπου ξεχνάμε το κινητό μας με συνέπεια να το ψάχνουμε στα ποιο απίθανα σημεία. Βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ψάχνει ο ίδιος το κινητό του, αυτό τον φωνάζει. Ή θα μπορούσε να το φώναζε ο ίδιος στον πρωθυπουργό σε έναν επικείμενο ανασχηματισμό.

Μήνυμα Δούρου σε Πολάκη

Και θα πάω τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο Παύλος Πολάκης επιμένει για εκλογή ηγεσίας όπως λένε στη στήλη, αλλά η επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου το αποκλείει με το επιχείρημα ότι αυτό δεν ωφελεί σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο και υπερασπίζεται την συλλογική ηγεσία. Βέβαια περισσότερο βλέπουμε την Δούρου να κινείται, τον Νίκο Παππά που ήταν χθες στη Δυτ. Μακεδονία, ενώ ο Παύλος Πολάκης με τα πολλά ανοικτά μέτωπα τις περισσότερες μέρες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρίσκεται, όπως για παράδειγμα χθες και σήμερα.

Έδωσε το σύνθημα του Τσίπρα

Και να πάω και στον πρώην σύντροφο της Δούρου, Πολάκη και Παππά, τον Αλέξη Τσίπρα που χθες το απόγευμα προήδρευσε της συνεδρίασης των συντονιστικών επιτροπών Αττικής της ΕΛΑΣ. Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε, λόγω και της μη δυναμικής που καταγράφει το κόμμα του, να δώσει το σύνθημα της έναρξης ουσιαστικά του προεκλογικού αγώνα με τον ίδιο σε πρώτο πλάνο όπως μου λένε.

Αναθεωρημένο guidance για EBITDA 230 εκατ. ευρώ το 2030 για τον Όμιλο AVAX

Μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2026, η διοίκηση του Ομίλου AVAX παρουσίασε στο συνέδριο του Euronext στο Παρίσι το αναθεωρημένο προς τα άνω guidance για το EBITDA του 2030, το οποίο διαμορφώνεται πλέον στα 230 εκατ. ευρώ, έναντι 150 εκατ. ευρώ προηγουμένως. Η μεταβολή προέρχεται κατά 30 εκατ. ευρώ από την κατασκευή (120 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 90 εκατ. ευρώ και 100 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκαν το 2025). Αυτό οφείλεται στη βελτιωμένη ορατότητα που διαφαίνεται, αφενός από την ταχύτερη του αναμενομένου αναπλήρωση έργων, με την υπογραφή νέων συμβάσεων ύψους 900 εκατ. ευρώ μέσα στο 2026, και αφετέρου από τη μεγαλύτερη δυνητική αγορά νέων έργων που εξασφαλίζουν μεγάλα επενδυτικά προγράμματα ιδιωτικών εταιρειών, κυρίως στον τομέα της ενέργειας. Κατά 20 εκατ. ευρώ από τις παραχωρήσεις (55 εκατ. ευρώ, έναντι 35 εκατ. ευρώ προηγουμένως, εκ των οποίων τα 20 εκατ. ευρώ αφορούν συνεισφορά από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων), με στόχο την εξασφάλιση μέρους των εν εξελίξει διαγωνισμών ΣΔΙΤ στους οποίους ο Όμιλος συμμετέχει αυτοτελώς. Κατά 30 εκατ. ευρώ από την ενέργεια, όπου ο Όμιλος εξετάζει την επαναδραστηριοποίησή του μέσω της αγοράς χαρτοφυλακίων Φ/Β σταθμών σε λειτουργία, περίπου 250 MW, και της ανάπτυξης συστημάτων αποθήκευσης περίπου 200 MW μέσα στα επόμενα 1-2 έτη.

Νέα κεφάλαια 700 εκατ. ευρώ

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα θα απαιτήσει νέα κεφάλαια ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (περίπου 570 εκατ. ευρώ) αναμένεται να προέλθει από non recourse δανεισμό, χωρίς ωστόσο ο δείκτης μόχλευσης (Net Debt / EBITDA) να υπερβαίνει τις 3 φορές σε όλη τη διάρκεια έως το 2030. Αξιοποιώντας το σημαντικό firepower που του παρέχουν τόσο οι αναμενόμενες λειτουργικές ταμειακές ροές από την υφιστάμενη δραστηριότητα κατασκευής και παραχωρήσεων (συνολικά 500 εκατ. ευρώ έως το 2030) όσο και η ιδιαίτερα χαμηλή μόχλευση (τρέχων δείκτης Net Debt / EBITDA μόλις 2,1x), ο Όμιλος AVAX στοχεύει αφενός σε ακόμη ισχυρότερη ανάπτυξη και αφετέρου σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση του μείγματος EBITDA, με το μερίδιο από μη κατασκευαστική δραστηριότητα να ανέρχεται σε τουλάχιστον 45% του συνόλου έως το 2030.

Λιγότερα σημεία, κέρδη 22 εκατ. ευρώ για την Ayvens

Μπορεί μέσα στο 2025 να έκλεισε σημεία σε Αιγάλεω και Θεσσαλονίκη, καθώς και το γραφείο που διατηρούσε στον Άγιο Στέφανο, όμως η Ayvens δεν δείχνει να περιορίζει τις φιλοδοξίες της στην ελληνική αγορά. Την ίδια χρονιά άνοιξε δύο νέα καταστήματα, στο Μαρούσι και τη Μαγούλα, ενώ ο στόλος της συνέχισε να μεγαλώνει. Η LeasePlan Hellas, που λειτουργεί με το σήμα Ayvens, έκλεισε τη χρήση με έσοδα 412,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 18,9%, και καθαρά κέρδη 22,2 εκατ. ευρώ. Το αποτέλεσμα ήταν χαμηλότερο από τα 34,7 εκατ. ευρώ του 2024, παραμένει όμως ισχυρό, σε μια χρονιά κατά την οποία ο ενεργός στόλος της έφθασε τα 64.953 οχήματα. Η εικόνα είναι ενδεικτική της στρατηγικής της εταιρείας, που αναδιατάσσει το δίκτυό της, επενδύει στην ανάπτυξη του leasing και στηρίζεται σε έναν κύκλο εργασιών εκατοντάδων εκατομμυρίων. Τα λιγότερα φυσικά σημεία δεν σημαίνουν μικρότερη παρουσία στην αγορά, καθώς η Ayvens συνεχίζει να επεκτείνει το βασικό της μέγεθος, τον στόλο που διαχειρίζεται.

Η Aqua Marina δεν πέρασε στον Προκοπίου

Η φημολογία που συνέδεσε τον Γιώργο Προκοπίου με την ιστορική Aqua Marina της Βουλιαγμένης δεν επιβεβαιώνεται από την εικόνα στην περιοχή. Άνθρωπος που γνωρίζει καλά το ιδιοκτησιακό καθεστώς του καταστήματος μου λέει ότι, τουλάχιστον προς το παρόν, παραμένει στα χέρια της οικογένειας Γκιόκα. Έτσι, παρά τον θόρυβο που προκάλεσαν όσα γράφτηκαν για τον εφοπλιστή, δεν προκύπτει συμφωνία που να οδηγεί σε αλλαγή ιδιοκτησίας. Η Aqua Marina εξακολουθεί να συνδέεται με την οικογένεια που βρίσκεται πίσω από ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα καφέ της παραλιακής ζώνης της Βουλιαγμένης και τον Νοτίων Προαστίων.

Από 430.000 έως 4,2 εκατ. θα πουλάει η Dimand στο Fix

Τα Fix Residences είναι το οικιστικό σκέλος της ανάπλασης του ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος της άλλοτε ζυθοποιίας Fix, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, στην οδό 26ης Οκτωβρίου. Η Dimand αναπτύσσει εκεί ένα συγκρότημα μεικτών χρήσεων με κατοικίες, ξενοδοχείο, πολιτιστικούς χώρους, εστίαση και κοινόχρηστο πράσινο. Οι 95 κατοικίες, σε σχέδια Foster + Partners, περιλαμβάνουν διαμερίσματα ενός έως τριών υπνοδωματίων και ρετιρέ. Η εμπορική διάθεση ανατέθηκε αποκλειστικά στη Greece Sotheby’s International Realty. Οι ενδεικτικές τιμές ξεκινούν από 430.000 ευρώ για κατοικία ενός υπνοδωματίου και φτάνουν έως τα 4,22 εκατ. ευρώ για το μεγαλύτερο ρετιρέ. Τα διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων ξεκινούν από 860.000 ευρώ και τα τριών υπνοδωματίων από 1,23 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για τα τέλη του 2029.

Η ΜΕΓΑ «ρίχνει» 35 εκατ. σε Babylino και μαντηλάκια

Με επένδυση περίπου 35 εκατ. ευρώ, χωρίς κρατική επιχορήγηση, πληροφορούμαι ότι η ΜΕΓΑ της οικογένειας Βιτουλαδίτη ετοιμάζει την επόμενη φάση ανάπτυξης της μονάδας της στις Αχαρνές. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται πέντε νέες παραγωγικές γραμμές και ρομποτική αποθήκη 2.500 τ.μ., ύψους 32 μέτρων και χωρητικότητας έως 14.000 παλετών. Στην ίδια παραγωγική βάση δημιουργούνται προϊόντα που βρίσκονται καθημερινά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, από σερβιέτες EveryDay μέχρι βρεφικές πάνες Babylino, υγρά μαντήλια και προϊόντα ακράτειας. Στο χαρτοφυλάκιο βρίσκονται επίσης τα Pom Pon, BabyCare, Tipers, Wet Hankies και Sani. Το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά μόνο περισσότερη παραγωγή. Η αυτοματοποιημένη αποθήκη μεταφέρει μεγάλο μέρος της διαχείρισης των αποθεμάτων σε ρομποτικό σύστημα, ενώ η αναδιάταξη των εγκαταστάσεων εξασφαλίζει χώρο για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στην ιστορική της έδρα. Οι νέες γραμμές εντάσσονται σε αυτή την ευρύτερη ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας.

Αύξηση 205.000 ευρώ για τα γεύματα του Ευαγγελισμού

Πριν ακόμη πέσουν οι υπογραφές για τη διανομή των γευμάτων στον Ευαγγελισμό, το τίμημα της διετούς σύμβασης αυξήθηκε κατά περίπου 205.000 ευρώ με ΦΠΑ, όπως μου λένε πολύ έγκυρες πηγές. Η αιτία ήταν η αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από την 1η Απριλίου 2026, την οποία επικαλέστηκε η εταιρεία «Αριά-Ηλία ΕΠΕ», ανάδοχος του διαγωνισμού. Έτσι, το μηνιαίο τίμημα ανέβηκε από 161.354 σε 168.233 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η διετής σύμβαση διαμορφώθηκε σε 5 εκατ. ευρώ, ενώ με την προαίρεση ενός ακόμη έτους η μέγιστη αξία φτάνει τα 7,51 εκατ. ευρώ. Η αναπροσαρμογή, που αφορά το εργατικό και ασφαλιστικό κόστος, έγινε δεκτή από την επιτροπή με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίες πιστώσεις. Στον διαγωνισμό είχε απομείνει μία εταιρεία, αφού η προσφορά της 3G Facilities απορρίφθηκε λόγω μη προσκόμισης της πρωτότυπης εγγυητικής επιστολής. Στην Αριά-Ηλία είχε υποβληθεί πρόστιμο 1.450 ευρώ για απουσία προσωπικού καθαριότητας σε άλλη σύμβαση. Το εξόφλησε και προσέφυγε δικαστικά, ενώ η επιτροπή έκρινε ότι δεν αποτελούσε λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. Η απόφαση κατακύρωσης εκδόθηκε από τον διοικητή, καθώς το νοσοκομείο δεν διαθέτει Διοικητικό Συμβούλιο από τον Ιούλιο. Θα σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και θα τεθεί προς επικύρωση στο νέο Δ.Σ. όταν συγκροτηθεί.

Τέλος εποχής για την οικογένεια Τσικνάκη στην Cosmos Sport

Η απόκτηση και του υπόλοιπου 20% της Cosmos Sport από την JD φαίνεται να σηματοδοτεί και την επόμενη ημέρα στη διοίκηση της αλυσίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στα χέρια μου από γνώστες της αγοράς, ο πολυεθνικός όμιλος φέρεται να ζήτησε την αποχώρηση από την εταιρεία των δύο αδελφών του Μιχάλη Τσικνάκη, του Λευτέρη και του Κώστα, κλείνοντας έναν κύκλο που συνδέθηκε με την οικογενειακή παρουσία και τη μεγάλη ανάπτυξη της επιχείρησης. Τα τρία αδέλφια είχαν διακριτούς ρόλους στην πορεία της Cosmos Sport. Ο Μιχάλης είχε αναλάβει τη διοίκηση και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο Λευτέρης την επέκταση του δικτύου και το real estate, ενώ ο Κώστας είχε την ευθύνη του εμπορικού τομέα, των συνεργασιών με τα brands και των αγορών. Εξαίρεση αποτελεί ο Μιχάλης Τσικνάκης, ο οποίος παραμένει στον όμιλο με διευρυμένα καθήκοντα σε διεθνές επίπεδο. Η εξέλιξη αποτυπώνει τη μετάβαση από το μοντέλο της οικογενειακής επιχείρησης στη νέα εταιρική δομή υπό την JD.