Με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει» πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, η ανοιχτή εκδήλωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) όπου αυτή τη στιγμή πραγματοποιεί ομιλία ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον απολογισμό της επταετούς διακυβέρνησης, αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργεί η διεθνής γεωπολιτική και ενεργειακή κρίση, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στην ανοιχτή εκδήλωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, στην αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, στην αύξηση των επενδύσεων και των εισοδημάτων, αλλά και στα μέτρα που, όπως ανέφερε, λειτουργούν ως «αναχώματα» απέναντι στις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

«Αρκεί και μόνο να αναλογιστούμε την πορεία της χώρας αυτά τα επτά χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε τα άλματα που έχουν γίνει. Από την καθήλωση περάσαμε στην ανάπτυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Όπως σημείωσε, η πρώτη κυβερνητική θητεία επικεντρώθηκε στη σταθεροποίηση της οικονομίας και στη μείωση των φόρων, ενώ κατά τη δεύτερη, όπως υποστήριξε, αυξήθηκαν οι επενδύσεις και τα εισοδήματα και ενισχύθηκε η αμυντική θωράκιση της χώρας.

ΑΕΠ 262 δισ. ευρώ και ανεργία στο 7,4%

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πορεία βασικών οικονομικών δεικτών, υποστηρίζοντας ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας θα φτάσει τα 262 δισ. ευρώ σε πραγματικούς όρους, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να παραμείνει υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι έχει καλυφθεί το επενδυτικό κενό και ότι η ελληνική οικονομία και η παραγωγικότητα γίνονται ολοένα πιο εξωστρεφείς.

Στο μέτωπο της απασχόλησης, σημείωσε ότι η ανεργία από το 18% το 2019 έχει υποχωρήσει στο 7,4% τον Αύγουστο του 2026.

Αναφέρθηκε επίσης στην πορεία των μισθών, σημειώνοντας ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί έξι φορές, με κυβερνητικό στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ το 2028, ενώ ο μέσος μισθός έχει ξεπεράσει, όπως είπε, τα 1.500 ευρώ, με στόχο τα 1.800 ευρώ το 2030.

«Η ταχύτερη αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους στον ΟΟΣΑ»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στο δημόσιο χρέος, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει σήμερα την ταχύτερη αποκλιμάκωσή του στην ιστορία των χωρών του ΟΟΣΑ.

«Για πρώτη φορά από το 1980 και μετά η χώρα επιτυγχάνει να μειώνει σημαντικά το δημόσιο χρέος», ανέφερε, συνδέοντας τη δημοσιονομική πορεία της χώρας με την ενίσχυση της οικονομικής της αξιοπιστίας.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ακόμη ότι οι συγκεκριμένες εξελίξεις αποτυπώνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις ύψους 2,2 δισ. ευρώ που είχε ανακοινώσει στη ΔΕΘ.

«Εθνικό οπλοστάσιο» απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του ο πρωθυπουργός στάθηκε στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και στις επιπτώσεις τους στην οικονομία.

Όπως ανέφερε, οι εξελίξεις από την Ουκρανία έως τα Στενά του Ορμούζ έχουν δημιουργήσει μια σύνθετη ενεργειακή κρίση, καθώς κάθε νέα ένταση στις συγκεκριμένες περιοχές μπορεί να τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό και να προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές ομολόγων.

«Οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας την προειδοποίησή του για έναν δύσκολο χειμώνα.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η δημοσιονομική θέση της Ελλάδας λειτουργεί ως «εθνικό οπλοστάσιο» απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις. «Τα δικά του αναχώματα κρατούν τις αυξήσεις των καυσίμων στο όριο ή και κάτω απ’ τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους», ανέφερε.

Η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις για το κόστος των καυσίμων, μεταξύ άλλων με την επιδότηση του diesel, ενώ έχει ανακοινώσει και μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.

Το μήνυμα για τη δημοσιονομική πειθαρχία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε παράλληλα μήνυμα ότι η στήριξη της κοινωνίας θα συνεχιστεί, αλλά εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας. «Κάθε επιμέρους εθνική πολιτική πρέπει να έχει τα όριά της. Πρέπει να κρατηθεί και να τηρηθεί η δημοσιονομική πειθαρχία», τόνισε.

Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα απέκτησε με κόπο την αξιοπιστία της και βασικό ζητούμενο παραμένει η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. «Τις οροφές δαπανών δεν θα τις ξεπεράσουμε. Στηρίζουμε την κοινωνία πάντα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Επιδότηση ρεύματος 95 εκατ. ευρώ σε τσιμέντα, τρόφιμα, χαρτικά και πλαστικά

Στην ανάγκη για έκτακτες παρεμβάσεις απέναντι στις νέες οικονομικές και ενεργειακές προκλήσεις στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για συγκεκριμένους ενεργοβόρους κλάδους της ελληνικής παραγωγής.

«Οι έκτακτες συνθήκες θέλουν έκτακτες παρεμβάσεις», ανέφερε ο πρωθυπουργός, γνωστοποιώντας ότι, μέσω των περιθωρίων των κρατικών ενισχύσεων και του προσωρινού ευρωπαϊκού πλαισίου στήριξης για τις επιπτώσεις της κρίσης, θα προχωρήσει άμεση επιδότηση του ρεύματος σε κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε, θα υπάρξει πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων, πέραν της υφιστάμενης αντιστάθμισης για τις εκπομπές.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η συγκεκριμένη παρέμβαση αναμένεται να αφαιρέσει από την παραγωγή βάρη ύψους 95 εκατ. ευρώ.

Η πρόταση για κοινή ευρωπαϊκή απάντηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι έχει εισηγηθεί τη δυνατότητα μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στις νέες προκλήσεις.

Όπως υπογράμμισε, η κατάσταση απαιτεί «υπερεθνική αντίδραση», καθώς οι επιπτώσεις της ενεργειακής και γεωπολιτικής κρίσης δεν περιορίζονται στα σύνορα ενός κράτους.

Μία από τις προτάσεις που έθεσε, όπως ανέφερε, αφορά την παροχή αυξημένης δημοσιονομικής ευελιξίας, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αξιοποιούν στοχευμένα και προσωρινά πρόσθετα έσοδα, όπως αυτά που προκύπτουν από τον ΦΠΑ, χωρίς να παραβιάζονται οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες.

«Στόχος η παραγωγικότητα – Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα τραβήξουν το κάρο της ανάπτυξης»

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε παράλληλα τις μεγάλες αλλαγές που, όπως είπε, μεταβάλλουν το οικονομικό περιβάλλον διεθνώς.

Αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή, την ψηφιοποίηση της παραγωγής και την τεχνητή νοημοσύνη, τις δημογραφικές μεταβολές, τους εμπορικούς πολέμους και τη γεωπολιτική αστάθεια, επισημαίνοντας ότι όλες αυτές οι εξελίξεις μπορούν να έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στους πολίτες και στα δημόσια οικονομικά.

«Οφείλουμε να κινηθούμε αποφασιστικά προς μια παραγωγική Ελλάδα σε μια Ευρώπη που αλλάζει», σημείωσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι τα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας είναι πλέον πιο στέρεα, ενώ αναφέρθηκε και στην αυξανόμενη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.

Όπως ανέφερε, κεντρικός στόχος είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας, ενώ έθεσε ως μεγάλο στοίχημα τη συνέχιση και την επιτάχυνση της συγκεκριμένης προσπάθειας.

«Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα τραβήξουν το κάρο της ανάπτυξης την επόμενη 10ετία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μητσοτάκης για Δικαιοσύνη: «Ο νέος δικαστικός χάρτης ήταν επιλογή αναπτυξιακή»

Αναφερόμενος στις καθυστερήσεις στην απονομή της Δικαιοσύνης, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει στον νέο δικαστικό χάρτη.

Όπως είπε, πρόκειται για μια «αναπτυξιακή επιλογή» που έχει ήδη, κατά την εκτίμησή του, χειροπιαστά αποτελέσματα.

Η ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης, άλλωστε, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργία της οικονομίας και τη δημιουργία ενός πιο προβλέψιμου περιβάλλοντος για τις επενδύσεις.

«Σιωπηλή επανάσταση» στο χωροταξικό

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην πολεοδομική και χωροταξική οργάνωση της χώρας, κάνοντας λόγο για μια «μεγάλη σιωπηλή επανάσταση».

Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια, ενώ παράλληλα προχωρά η εκπόνηση των πολεοδομικών σχεδίων, μια διαδικασία που χαρακτήρισε δύσκολη και σύνθετη.

«Μπαίνει τάξη στην οργάνωση του χώρου. Δίνουμε τέλος στην αβεβαιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας τη χωροταξική μεταρρύθμιση με τη δημιουργία ενός πιο σταθερού πλαισίου για πολίτες, επιχειρήσεις και επενδύσεις.

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: «Δεν θα ενδώσω στον πειρασμό της παροχολογίας» – «Η αξιοπιστία μας είναι η βάση της σταθερότητας»

Μήνυμα δημοσιονομικής συνέπειας και αποφυγής νέων παροχών έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ακολουθήσει μια πολιτική που, όπως είπε, θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αξιοπιστία της χώρας.

«Δεν θα ενδώσω στον πειρασμό της παροχολογίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική θα συνεχίσει να κινείται στη στήριξη της παραγωγής, της εργασίας και της ανταγωνιστικότητας.

«Η ουσία θα είναι πάντα μια. Αυτή η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στον χώρο της δημιουργίας και της εργασίας. Θωρακίζοντας την ανταγωνιστικότητα και υψώνοντας άμυνα στην ακρίβεια», τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση απέχει από λογικές που μπορεί να είναι δημοφιλείς, αλλά, όπως είπε, ενδέχεται να στείλουν λάθος μήνυμα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

«Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα ενδώσω στον πειρασμό. Γιατί ρισκάρουμε να περάσουμε λάθος μήνυμα εντός και εκτός συνόρων», ανέφερε, προσθέτοντας: «Η αξιοπιστία μας είναι η βάση της σταθερότητας και αυτή η σταθερότητα είναι το εφαλτήριο της ανάπτυξης».

Μητσοτάκης: Οι τράπεζες μπορούν να χρηματοδοτήσουν βιώσιμες επενδύσεις

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας, υποστηρίζοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται πλέον σε θέση να χρηματοδοτούν βιώσιμα επενδυτικά σχέδια.

«Σήμερα, οι τράπεζες είναι σε θέση να χρηματοδοτούν πολλά βιώσιμα επενδυτικά σχέδια. Οι χρηματοδοτήσεις συνεχίζονται», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα έχει αξιοποιήσει, όπως είπε, κάθε διαθέσιμο ευρώ από το πρόγραμμα που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, περίπου 1,5 δισ. ευρώ από τους συγκεκριμένους πόρους έχει μεταφερθεί στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη χρηματοδότηση ειδικών προγραμμάτων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε παράλληλα τις τράπεζες να αναλάβουν μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο, προκειμένου να ενισχυθούν η ελληνική επιχειρηματικότητα και η μεταποίηση.

«Ενθαρρύνουμε τις τράπεζες να παίρνουν τα ρίσκα και να στηρίζουν την άνθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και μεταποίησης», ανέφερε χαρακτηριστικά.