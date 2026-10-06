Άγνωστες πτυχές από τις κρίσιμες ημέρες της οικονομικής κρίσης και της διαπραγμάτευσης με την τρόικα το 2012 αποκάλυψε ο Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας το απόγευμα της Τρίτης (6/10/2026) στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», που διοργανώνει «Το Βήμα».

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις δραματικές ώρες που προηγήθηκαν της ολοκλήρωσης των 72 προαπαιτούμενων, τα οποία ήταν απαραίτητα για την εκταμίευση της κρίσιμης δόσης των 52 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα περιέγραψε άγνωστες λεπτομέρειες από εκείνη την περίοδο.

Μέσα από προσωπικές ιστορίες, ο κ. Σαμαράς μίλησε για τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς, την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και την πρόταση που, όπως αποκάλυψε, είχε δεχθεί από την Άνγκελα Μέρκελ στο Βερολίνο για να εξετάσει το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ.

Όπως ανέφερε, όταν ανέλαβε την πρωθυπουργία τα κρατικά ταμεία ήταν άδεια. Σύμφωνα με την αφήγησή του, η τότε Γερμανίδα καγκελάριος τού είχε προτείνει να εξεταστεί η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, πρόταση που ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει.

Η υπογραφή που έλειπε και ο υπάλληλος που δήλωσε… «Πούτιν»

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες που διηγήθηκε ο Αντώνης Σαμαράς αφορούσε τις τελευταίες ώρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την ολοκλήρωση των 72 προαπαιτούμενων.

Όπως ανέφερε, τα ξημερώματα διαπιστώθηκε ότι έλειπε μία απαραίτητη υπηρεσιακή υπογραφή από υπουργείο.

Οι συνεργάτες του αναζήτησαν τον αρμόδιο δημόσιο υπάλληλο και τελικά κατάφεραν να τον εντοπίσουν τηλεφωνικά περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα.

Ο ίδιος αποφάσισε να του τηλεφωνήσει προσωπικά.

«Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς», του είπε, για να ακούσει ως απάντηση: «Ναι, κι εγώ είμαι ο Πούτιν».

Ο υπάλληλος έκλεισε το τηλέφωνο, σύμφωνα με την αφήγηση του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Αντώνης Σαμαράς τον κάλεσε ξανά και, όπως περιέγραψε, έλαβε για δεύτερη φορά την ίδια απάντηση.

Τελικά, επιστρατεύτηκε η ασφάλεια και μία ομάδα με μοτοσικλέτες πήγε και έφερε τον υπάλληλο στο Μέγαρο Μαξίμου, σχεδόν, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός, «με τις πιτζάμες του».

«Σου είπα, Βλαδίμηρε, ο Αντώνης Σαμαράς είμαι», ανέφερε, προκαλώντας γέλιο στο ακροατήριο.

Ο υπάλληλος υπέγραψε τελικά το απαραίτητο έγγραφο και έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τα 72 προαπαιτούμενα.

Όπως σημείωσε ο κ. Σαμαράς, στις 6 το πρωί αναχωρούσε το αεροπλάνο του τότε διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με προορισμό τις Βρυξέλλες, προκειμένου να μεταφερθούν εγκαίρως τα απαραίτητα στοιχεία.

«Το πρώτο Μνημόνιο ήταν λάθος»

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στην περίοδο του πρώτου Μνημονίου, επαναλαμβάνοντας τη θέση που είχε διατυπώσει από τότε για τις οικονομικές προβλέψεις του προγράμματος.

Όπως υποστήριξε, όταν το 2010 μελέτησε το πρώτο Μνημόνιο μαζί με τους συνεργάτες του, εντόπισε σοβαρό πρόβλημα στους λεγόμενους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πραγματικές επιπτώσεις του προγράμματος στην ύφεση θα ήταν πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που είχαν αρχικά υπολογιστεί, γεγονός που, όπως υποστήριξε, θα καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη την επίτευξη των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα και την ανάπτυξη.

Ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι παρουσίασε τις ενστάσεις του στην τρόικα, χωρίς αυτές να γίνουν αρχικά αποδεκτές. Στη συνέχεια, όπως είπε, εκπονήθηκε ολοκληρωμένη μελέτη για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων, η οποία αποτέλεσε τη βάση του λεγόμενου «Ζαππείου 1».

Ο ίδιος θυμήθηκε και την έντονη κριτική που είχε δεχθεί εκείνη την περίοδο, λέγοντας ότι είχε απέναντί του μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος, δημοσιογράφους και επιχειρηματίες, ενώ είχε χαρακτηριστεί ειρωνικά ακόμη και «Χάρι Πότερ».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τότε επικεφαλής οικονομολόγο του ΔΝΤ, Ολιβιέ Μπλανσάρ, ο οποίος, όπως είπε, δύο χρόνια αργότερα παραδέχθηκε δημοσίως ότι οι εκτιμήσεις για τον δημοσιονομικό πολλαπλασιαστή ήταν λανθασμένες.

«Είχαμε δίκιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς, υποστηρίζοντας ότι επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές του ενστάσεις για το πρώτο Μνημόνιο.

Η αναφορά στον Ευάγγελο Βενιζέλο και το πρωτογενές πλεόνασμα

Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε ακόμη για τη διαχείριση του δεύτερου Μνημονίου και ευχαρίστησε τον Ευάγγελο Βενιζέλο για τη συνεργασία τους εκείνη την περίοδο.

Παρά τις μεγάλες θυσίες, όπως είπε, η χώρα κατάφερε να κινηθεί προς την έξοδο από την οικονομική κρίση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο πρωτογενές πλεόνασμα του 2013, το οποίο χαρακτήρισε «παγκόσμια έκπληξη».

Υπενθύμισε παράλληλα ότι το Eurogroup είχε δεσμευθεί από το 2012 πως, εφόσον η Ελλάδα πετύχαινε πρωτογενές πλεόνασμα, θα προχωρούσε σε μέτρα για τη μείωση του ελληνικού χρέους.

Η ιστορία με τον Καραμανλή και το χαλασμένο αυτοκίνητο

Ο πρώην πρωθυπουργός διηγήθηκε ακόμη μία προσωπική ιστορία, αυτή τη φορά από τα πρώτα χρόνια της κοινοβουλευτικής του διαδρομής, εξηγώντας πώς, κατά την άποψή του, η τύχη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην πολιτική.

Ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής τον Νοέμβριο του 1977.

Το 1978, όταν ο Θανάσης Κανελλόπουλος ανέλαβε υπουργός Οικονομικών, κάλεσε τους οικονομολόγους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την προετοιμασία του προϋπολογισμού.

Ο Σαμαράς, όπως αφηγήθηκε, ανέλαβε την εισήγηση για το σκέλος των εσόδων, αφού απάντησε σε ερώτηση του Κανελλόπουλου σχετικά με τη «φορολογική ελαστικότητα».

Όταν έφτασε η ώρα της συζήτησης του προϋπολογισμού στη Βουλή, παρουσία του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κανελλόπουλος δεν βρισκόταν στην αίθουσα, καθώς, σύμφωνα με την αφήγηση του Σαμαρά, είχε μείνει με το αυτοκίνητό του λόγω βλάβης έξω από τη Ραφήνα.

Έτσι, ο πρόεδρος της Βουλής Παπασπύρου έδωσε τον λόγο στον νεαρό τότε Αντώνη Σαμαρά, ως «ειδικό αγορητή επί των εσόδων».

Μετά την ομιλία του, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής τον κάλεσε κοντά του και τον ρώτησε με τη χαρακτηριστική σερραϊκή προφορά του: «Ήταν το ντεμπούτο σου;».

Όταν ο Σαμαράς απάντησε καταφατικά, ο Καραμανλής τού χτύπησε το χέρι και του είπε: «Τα πήγες πολύ καλά». Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε τα λόγια αυτά «μεγάλη τιμή για έναν βουλευτή», ιδιαίτερα επειδή προέρχονταν από έναν πολιτικό ηγέτη που, όπως είπε, σπάνια εκδηλωνόταν.

Και κατέληξε με μία φράση που συνόψισε την ιστορία του: «Κι όμως, δεν θα με είχε ακούσει εκεί ο Καραμανλής, αν δεν είχε χαλάσει το αυτοκίνητο του Κανελλόπουλου. Χρειάζεται λοιπόν και τύχη».