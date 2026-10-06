Οι 120 δόσεις έγιναν αφορμή για νέα επίθεση του Κώστα Τσουκαλά στην κυβέρνηση, με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει ότι η ρύθμιση αφήνει αναπάντητο το πρόβλημα των τόκων και των προσαυξήσεων που επιβαρύνουν τους οφειλέτες. Στο στόχαστρό του βρέθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης, τον οποίο χαρακτήρισε «μετρ της εξαπάτησης».

Μιλώντας στο Open, ο κ. Τσουκαλάς συνέδεσε την οικονομική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας με την πίεση στην αγοραστική δύναμη των πολιτών και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «θέλει να εξυπηρετεί τα ολιγοπώλια». Παράλληλα, απέκλεισε μετεκλογική συνεργασία με τη ΝΔ και επέμεινε στις διαφορές του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα.

«Γιατί επιμένει στο επιτόκιο 5,8%;»

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υιοθετεί υπό πίεση μέρος προτάσεων που προηγουμένως απέρριπτε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη ρύθμιση των 120 δόσεων.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όταν στριμώχνεται, αυτά που μέχρι χθες κατήγγειλε έρχεται και τα κάνει σε ένα μικρό βαθμό», ανέφερε.

Η κριτική του επικεντρώθηκε στους όρους της ρύθμισης. Έθεσε το ερώτημα γιατί διατηρείται επιτόκιο 5,8% και γιατί δεν διαγράφονται τόκοι και προσαυξήσεις που, όπως είπε, δημιουργήθηκαν επί της σημερινής κυβέρνησης.

Επικαλούμενος στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και της φορολογικής διοίκησης, υποστήριξε ότι το 70% των νέων οφειλών του τελευταίου χρόνου αφορά τέλη και προσαυξήσεις παλαιότερων χρεών. «Η ίδια η κυβέρνηση τους υπερχρεώνει και δεν διαγράφει τόκους», δήλωσε.

Προσωπική επίθεση στον Μαρινάκη

Αναφερόμενος σε προηγούμενες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

«Ο κ. Μαρινάκης, ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι μετρ της εξαπάτησης. Κάθε μέρα βγαίνει και διαστρεβλώνει ό,τι λένε οι άλλοι και διαστρεβλώνει και ό,τι έχει πει ο ίδιος», ανέφερε.

Χαρακτήρισε επίσης τις επιστολές του πρωθυπουργού προς την ΕΕ κινήσεις για «εσωτερική κατανάλωση», καταλογίζοντας στην κυβέρνηση «συγκεκριμένες εξαρτήσεις από εκείνους που τη στηρίζουν εδώ και 7 χρόνια».

Αποστάσεις από τον Τσίπρα για πλεονάσματα και ιδιωτικό χρέος

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι συνεχίζει την πολιτική υψηλών πλεονασμάτων για την οποία επέκρινε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

«Ο κ. Μητσοτάκης συμφωνεί με τον κ. Τσίπρα. Τώρα αν ο κ. Τσίπρας του σήμερα δεν συμφωνεί με τον κ. Τσίπρα τον προηγούμενο, αυτό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ», είπε, απορρίπτοντας την άποψη ότι το κόμμα του ετεροπροσδιορίζεται από την αυτοκριτική του πρώην πρωθυπουργού.

Παράλληλα, επέμεινε ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες με τον Αλέξη Τσίπρα στα κόκκινα δάνεια, στο ιδιωτικό χρέος και στην επαναφορά του 13ου μισθού. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για ζητήματα κομβικής σημασίας για το κοινωνικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

«Ή δεξιά κυβέρνηση ή προοδευτική με πρώτο το ΠΑΣΟΚ»

Στο πεδίο των συνεργασιών, επανέλαβε ότι συνεργασία με τη ΝΔ αποκλείεται, ενώ κάλεσε τους πολίτες να ενισχύσουν το ΠΑΣΟΚ ώστε να μπορέσει να επηρεάσει τις θέσεις άλλων πολιτικών δυνάμεων.

Περιέγραψε την εκλογική αναμέτρηση ως σύγκρουση δύο κοινωνικών συμμαχιών, τοποθετώντας από τη μία πλευρά τη ΝΔ, τις ελίτ και τα ολιγοπώλια και από την άλλη το ΠΑΣΟΚ, τους εργαζομένους, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, τους νέους και τους δανειολήπτες.

Εξέφρασε, μάλιστα, τη βεβαιότητα ότι το κόμμα του δεν θα καταλάβει την τρίτη θέση: «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρώτο ή δεύτερο κόμμα». Στήριξε επίσης τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για «πρόεδρο μακράς πνοής» με αξιοπιστία και σχέδιο.

Για τον κ. Τσουκαλά, το κρίσιμο εκλογικό διακύβευμα είναι ποιος θα καθορίσει την πολιτική της επόμενης κυβέρνησης: υποστήριξε ότι πρωτιά της ΝΔ θα οδηγήσει σε δεξιά κυβέρνηση, ενώ πρωτιά του ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για προοδευτική διακυβέρνηση.