Στην Αθήνα φτάνει απόψε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύ σημαντικό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ερώτηση για τους σταθμούς της ευρωπαϊκής περιοδείας του, Ελλάδα και Πορτογαλία, ο κ. Ρούμπιο εστίασε στη στρατιωτική και οικονομική διάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Όπως είπε, στην Ελλάδα υπάρχει όχι μόνο στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, αλλά και ισχυροί οικονομικοί δεσμοί. Η επίσκεψη, πρόσθεσε, αποτελεί σπουδαία ευκαιρία για επαφές, ενώ χαρακτήρισε και την Πορτογαλία ισχυρό σύμμαχο.

Οι κύριες εργασίες του Στρατηγικού Διαλόγου θα γίνουν την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στις 09:00 θα πραγματοποιηθεί η διμερής συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του και μισή ώρα αργότερα θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο. Στις 10:00 θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου Γύρου.

Θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρία σε σύνθεση ολομέλειας, με θέμα τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις εν μέσω αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν θέματα ασφάλειας, άμυνας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων, καθώς και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο λαών.

Στο πλαίσιο του Διαλόγου προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Θα ανανεωθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. Ελλάδα και ΗΠΑ θα υπογράψουν επίσης Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για τη συνεργασία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Τέλος, θα υπογραφεί Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978, με στόχο τη διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και την ενίσχυση των διμερών σχέσεων στη ναυτιλία.

Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η επίσκεψη και ο Διάλογος αποτυπώνουν το πολύ υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Η ελληνική πλευρά δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη χρονική συγκυρία, επιδιώκοντας να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας ως σταθερού και αξιόπιστου στρατηγικού εταίρου των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Στρατηγικός Διάλογος εγκαινιάστηκε το 2018 και αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την παρακολούθηση και ανάπτυξη της διμερούς συνεργασίας. Ο προηγούμενος, 5ος Γύρος, έγινε στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024. Τα τελευταία χρόνια η συνεργασία έχει διευρυνθεί σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, οι υποδομές και η ψηφιακή τεχνολογία, με ορόσημα τη συμμετοχή της Ελλάδας στις «Artemis Accords» για τη διαστημική συνεργασία το 2024 και στην πρωτοβουλία «Pax Silica» το 2026, για τον συντονισμό επενδύσεων σε υψηλή τεχνολογία και υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.