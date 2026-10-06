Εντατικοποίηση των ελληνικών διεκδικήσεων προς το Βρετανικό Μουσείο αλλά και τη βρετανική κυβέρνηση για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκαλύπτοντας ότι οι συζητήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν απέδωσαν.

«Θα πρέπει να υπενθυμίσω στο κοινό μας ότι το πρώτο αίτημα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έγινε το 1836. Και έχουν περάσει, ξέρετε, σχεδόν δύο αιώνες, και δεν έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Προτιμώ να χρησιμοποιώ τον όρο «επανένωση» αντί για τον όρο «επιστροφή», γιατί θα ήθελα να δω τα γλυπτά του Παρθενώνα ως μια πολύ μοναδική περίπτωση, ουσιαστικά είναι μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε.

Ήταν ξεκάθαρα κλεμμένα από τον Λόρδο Έλγιν – δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Οπότε δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί πραγματικά να αμφισβητήσει το ζήτημα της ιδιοκτησίας. Αλλά αυτό ξεπερνά απλώς το ζήτημα της ιδιοκτησίας. Ο Παρθενώνας είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο όχι μόνο της ελληνικής κουλτούρας, αλλά -θα έλεγα- της ανθρωπότητας. Ξέρετε, εμφανίζεται στο λογότυπο της UNESCO. Άρα είναι ένα μοναδικό μνημείο από μόνο του, που αφηγείται επίσης μια ιστορία της πρώτης δημοκρατίας στην ιστορία», ανέφερε ο πρωθυπουργός, στη συζήτησή του με τον συγγραφέα Daniel Mendelsohn, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη».

«Ο Παρθενώνας ο ίδιος δεν ήταν απλώς ένας ναός αφιερωμένος στη θεά-προστάτιδα της Αθήνας, αλλά αφηγούνταν επίσης την ιστορία της αθηναϊκής δημοκρατίας στην κορύφωσή της. Οπότε, αν κοιτάξετε τη ζωφόρο, η οποία είναι μια απίστευτη δημιουργία —και πρέπει να γνωρίζουμε το γεγονός ότι η ζωφόρος ήταν πάντα τοποθετημένη μέσα στον Παρθενώνα, σε ένα σημείο όπου δεν μπορούσε να φαίνεται εύκολα—, καταβλήθηκε τόση προσπάθεια για μια ενιαία αφήγηση που ουσιαστικά αφηγούνταν την ιστορία των συνηθισμένων Ελλήνων πολιτών που τιμούσαν τους θεούς τους μέσα από την Παναθηναϊκή πομπή. Άρα, θα υποστήριζα ότι σε μια εποχή που η δημοκρατία αμφισβητείται από τα δεξιά και από τα αριστερά, αυτή η ιστορία έχει μια ιδιαίτερη παγκόσμια πολιτική αντήχηση. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης είναι τόσο επίκαιρο θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση. Δεν είναι ότι δεν διαφωνούμε για το να αδειάζουμε, ξέρετε, τα μεγάλα μουσεία του κόσμου, αλλά θα θέλαμε να υποστηρίξουμε ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι πολύ μοναδικά. Και ότι η ενοποίησή τους στην Αθήνα θα έθετε επίσης ένα προηγούμενο για μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και ειδικότερα μεταξύ της Ελλάδας και του Βρετανικού Μουσείου. Τώρα, στο σημείο που λέτε: ναι, έχουμε κάνει συζητήσεις, αλλά δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Θα αυξήσουμε πολύ ξεκάθαρα την ένταση των διεκδικήσεών μας, όχι μόνο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο, αλλά και απέναντι στη βρετανική κυβέρνηση. Γιατί υπάρχει ένα νομοσχέδιο, το Deaccession Act του 1963, το οποίο ουσιαστικά απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο να απορρίπτει μόνιμα τεχνουργήματα που αποτελούν μέρος της συλλογής του. Άρα, θα χρειαζόμασταν μια εξαίρεση, μια αλλαγή στον νόμο αποδέσμευσης. Και αυτό είναι κάτι που μόνο ένα κόμμα με κοινοβουλευτική πλειοψηφία μπορεί να εφαρμόσει», τόνισε για την υπόθεση ο πρωθυπουργός.

«Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω στο κοινό ότι ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν αδιαμφισβήτητα υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα πριν γίνει πρωθυπουργός. Αλλά θα ήθελα να το παρουσιάσω αυτό ως μια πρόταση win-win. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία. Θα μπορούσαμε να του προσφέρουμε πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε —και ίσως το συζητήσουμε— ότι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο περνάει μια εκπληκτική διαδικασία ανακαίνισης, πράγμα που σημαίνει ότι θα κλείσει για χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε διαθέσιμα αντικείμενα από τη συλλογή του που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ως μέρος μιας πρωτοβουλίας πολιτιστικής διπλωματίας. Και σίγουρα θα υποστήριζα αυτό το επιχείρημα με έμφαση στον Βρετανό Πρωθυπουργό όταν τον συναντήσω. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα: η βρετανική δημόσια γνώμη υποστηρίζει την ενοποίηση των Γλυπτών, και πιστεύω πράγματι ότι τώρα είναι η στιγμή να σπρώξουμε τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Μια τελευταία σκέψη: για όσους από εμάς στεναχωρήθηκαν όταν έφυγε το Ηνωμένο Βασίλειο από την ευρωπαϊκή οικογένεια, ενδιαφερθήκαμε ιδιαίτερα για τα σχόλια που έγιναν από τον Βρετανό Πρωθυπουργό ότι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης. Ναι, τα γλυπτά του Παρθενώνα θα είναι επίσης μέρος αυτής της συζήτησης. Αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ζήτημα για την Ευρώπη».

«Δεν είμαι κριτικός κινηματογράφου, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι, από τον ορισμό του, δεν είναι εύκολο να συμπυκνώσεις σε τρεις ώρες ένα επικό έργο που έχει επιβιώσει για 3.000 χρόνια. Άρα, πρέπει να έχει κανείς επίγνωση του τι, νομίζω, προσπάθησε πράγματι ο σκηνοθέτης να πετύχει στη δική του εκδοχή της Οδύσσειας», είπε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, που έσπασε τα ταμεία.

Και πρόσθεσε: «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η φωτογραφία ήταν απίστευτα εντυπωσιακή. Και βέβαια, αυτό που βρίσκω συναρπαστικό είναι ότι η ίδια η Οδύσσεια – επειδή ήταν τεράστια εμπορική επιτυχία – ξύπνησε ξανά το ενδιαφέρον για τις κλασικές ελληνικές σπουδές, κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα των προτεραιοτήτων μας ως κυβέρνηση. Αυτή είναι μια ιστορία, νομίζω, που ίσως ακόμη περισσότερο κι από την Ιλιάδα μας αγγίζει όλους».

Αναφερόμενος στη μεγάλη εμπορική επιτυχία της ταινίας είπε ότι «δεν μπορεί παρά να είναι καλό για την Ελλάδα, γιατί πράγματι το πιστεύω αυτό. Από την οπτική ενός πρωθυπουργού, μπορώ μόνο να είμαι χαρούμενος για το γεγονός ότι η Οδύσσεια ήταν τόσο επιτυχημένη. Και επίσης, επιβεβαιώνει όλα τα κίνητρα που έχουμε δώσει στη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία να έρθει και να γυρίσει ταινίες στην Ελλάδα. Αυτός είναι ένας κλάδος που ανθίζει για την Ελλάδα· δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας. Και όσο περισσότερο γινόμαστε μέρος, ας πούμε, της δημιουργικής τέχνης και της νέας κινηματογραφικής βιομηχανίας, τόσο το καλύτερο, φυσικά, θα είναι για τη χώρα».

Για το θέμα της στέγασης το οποίο αποτελεί ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό πρόβλημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Έχει πολλές διαστάσεις, είναι σύνθετο, και κάποια στιγμή χρειάζεται επίσης να θεσπίσουμε κάποιου είδους πολιτική συμφωνία αν θέλουμε να χτίσουμε περισσότερα, να δώσουμε κίνητρα. Και ένα από τα κίνητρα που μπορούμε να δώσουμε είναι να έχουμε κάποιο ύψος στα κτίριά μας, γιατί αυτή είναι μια πυκνοκατοικημένη πόλη, δεν έχουμε χώρο».

Και πρότεινε το εξής: «Οπότε, αν για παράδειγμα προτείνω εδώ μια ιδέα: θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα είδος νέου προϊόντος για τον ιδιωτικό τομέα, που θα είναι ένα προϊόν «χτίζω για ενοικίαση» (build-to-rent). Εμείς οι κατασκευαστές ουσιαστικά χτίζουμε ένα ακίνητο αποκλειστικά για μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις. Αν τους δώσετε ένα μικρό κίνητρο-δώστε τους περισσότερα τετραγωνικά μέτρα για να χτίσουν, ίσως αυξάνοντας το ύψος κατά έναν ή δύο ορόφους, αυτό θα μπορούσε να είναι λύση. Το πρόβλημα είναι ότι, δυστυχώς, το Ανώτατο Δικαστήριό μας έχει απορρίψει αυτού του τύπου τα κίνητρα. Άρα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι συζητάμε επίσης μαζί τους και συμφωνούμε πώς να εξισορροπήσουμε την προστασία του περιβάλλοντος από τη μία πλευρά-που είναι ένα δικαίωμα θεσμικά εγγυημένο- με την ανάγκη να παρέχουμε στέγαση, που είναι επίσης συνταγματική υποχρέωση του κράτους»

Την εκδήλωση διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα», στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.