Τις εκτιμήσεις του για την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, παρουσίασε σήμερα το πρωί ο Ανδρέας Δρυμιώτης.

Όπως είπε ο πολιτικός αναλυτής στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action 24, «ο κόσμος πρέπει να ψηφίσει σαν να μην υπάρχει άλλη Κυριακή. Δεν πρέπει να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι μπορεί να υπάρχει δεύτερη εκλογή, γιατί έχουμε δει απίστευτα πράγματα». Επίσης, υπενθύμισε ότι «στις ευρωεκλογές ψήφισαν δύο εκατομμύρια λιγότεροι».

Σε άλλο σημείο, απαντώντας σε ερώτηση για το ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις επόμενες εκλογές, ο κ. Δρυμιώτης ανέφερε πως «νομίζω ότι ο Ανδρουλάκης θα τον περάσει τον Τσίπρα».

«Έχω πει ότι θα ζητήσω συγγνώμη, αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από 12%», πρόσθεσε, με αφορμή τόσο τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού για το περιουσιολόγιο, όσο και στελεχών της ΕΛΑΣ για τις θυρίδες.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Δρυμιώτη, «δεν είναι η πρώτη φορά που λέει για τις θυρίδες. Το 2015 στις προγραμματικές δηλώσεις έκανε λόγο για περιουσιολόγιο και μετά βγήκε η Βαλαβάνη και μίλησε για θυρίδες. Ξέρω πολλούς που έγιναν φορολογικοί κάτοικοι του εξωτερικού μετά από αυτό». «Εξακολουθεί να χάνει ο Τσίπρας», εκτίμησε ακόμα.

Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά, σχολίασε ότι «τον ξέρουμε. Μου κάνει εντύπωση ότι επιμένει. Κανείς δεν θα ψηφίσει Σαμαρά» και εκτίμησε ότι «στις πρώτες εκλογές θα πάρει 3%-4% και στις δεύτερες εκλογές κάτω από 3%».

Όπως υποστήριξε, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού θα πάρει «ψηφοφόρους κατά 60%-70% από ΝΔ, Λατινοπούλου κα Ελληνική Λύση».

Τέλος, ο πολιτικός αναλυτής χαρακτήρισε «δύσκολο, αλλά όχι αδύνατο να πάρει η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία», επισημαίνοντας πως «το πιο σημαντικό για τη ΝΔ είναι οι παραφωνίες, ο ψηφοφόρος δεν συγχωρεί την αλαζονεία».