Για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, αλλά και την ενδοοικογενειακή βία, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό, ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε το πρόβλημα ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Αττικής.

Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την ονομασία «ΚΟΜΒΟΣ», στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας στις βασικές λεωφόρους της Αττικής. «Ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε 20%-25% τη ροή σε όλη την Αττική, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την ονομασία «ΚΟΜΒΟΣ», είπε ο υπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχει δημιουργηθεί ειδικό κέντρο επιχειρήσεων στη ΓΑΔΑ, όπου βρίσκονται περίπου 200 αστυνομικοί, ενώ δεκάδες αστυνομικοί κινούνται με μοτοσικλέτες στους δρόμους, μαζί με την χρησιμοποίηση και drones.

«Μέσα από την τεχνολογία προσπαθούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να κατευθύνεται η κυκλοφορία σε διάφορα σημεία, για να μη “μπουκώνουν” οι δρόμοι», σημείωσε ο υπουργός.

«Δεν υπάρχει αύξηση στην εγκληματικότητα»

Στο ζήτημα της μικροεγκληματικότητας, ο κ. Χρυσοχοΐδης απέρριψε την εκτίμηση ότι υπάρχει συνολική αύξηση της εγκληματικότητας.

«Δεν υπάρχει καμία αύξηση στην εγκληματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την παραβατικότητα σε γειτονιές της Αττικής, υποστήριξε ότι υπάρχει καθημερινή επικοινωνία της Αστυνομίας με τους πολίτες και πως, όπου εντοπίζεται πρόβλημα, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις.

Τηλεφωνικές απάτες: «Θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες, όπως είπε, αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα.

Ο υπουργός σημείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συλλήψεις και εκτίμησε ότι το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών θα περιοριστεί σημαντικά. «Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα. Δηλαδή οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ», ανέφερε.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αποκάλυψε επίσης ότι προωθείται διάταξη ώστε η εκμετάλλευση ηλικιωμένων να αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση.

«Να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση ηλικιωμένων, έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή», ανέφερε.

«Η Ελλάδα σήμερα είναι μια ασφαλής χώρα», τόνισε, κλείνοντας, ο υπουργός.