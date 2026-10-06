Στην ανάγκη αυστηρότερης εποπτείας των επιχειρήσεων ευεξίας και ελέγχου της αδειοδότησής τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τις πρακτικές που υπόσχονται «αθάνατο νερό» και μακροζωία, αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου.

«Το θέμα μας είναι η προστασία των πολιτών από παράνομα και παραποιημένα φάρμακα. Απ’ ό,τι καταλαβαίνουμε έχει παραγίνει το κακό. Δεν είναι μόνο τα φάρμακα υγείας. Είναι και τα προϊόντα wellness, που λέμε στα ελληνικά “ευεξία”. Και τέλος, διαφημίζονται και διαδικασίες υγείας», τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

«Και δυστυχώς, πριν δύο βδομάδες, πέθανε σε ένα κέντρο ευεξίας ένας πολύ αγαπημένος τραγουδιστής στην Ελλάδα, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αυτά εγείρουν πολλά ερωτήματα για την εποπτεία και την αδειοδότηση, και την επιστημονική τεκμηρίωση τέτοιων προτάσεων. Όπως τονίσατε κι εσείς και η πολιτική μας ομάδα, το DSA, στα ελληνικά “Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες”, είναι η πλατφόρμα που θα μας βοηθήσει να εφαρμοστεί και να σταματήσει αυτό το κακό. Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια των ανθρώπων να ζήσουν για πάντα, αλλά πρέπει να ελέγξουμε να μην εκμεταλλευτούν αυτή την ελπίδα για το κακό των ιδίων, πουλώντας αθάνατο νερό», συμπλήρωσε ο Νίκος Παπανδρέου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.