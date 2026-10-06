Σύντομη αλλά περιεκτική σε μηνύματα ήταν η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της ΝΔ στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.

Με το βλέμμα στραμμένο στις εκλογές της άνοιξης του 2027 και με βασικό στόχο την ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συσπείρωσης και αισιοδοξίας στα γαλάζια στελέχη που είχαν κατακλύσει το χώρο.

Και ίσως η φράση «Η ΝΔ παραμένει η μόνη βαθιά κοινωνική λαϊκή παράταξη» να ήταν το μήνυμα που ήθελε να στείλει εντός και εκτός ΝΔ, θέλοντας να καταδείξει ότι ποτέ δεν παρέκκλινε από τις αρχές και τις αξίες του ιστορικού αυτού κόμματος.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ επέλεξε να δώσει στην εκδήλωση έναν διαφορετικό χαρακτήρα, εστιάζοντας στη διαδρομή των στελεχών και των φίλων της παράταξης, αλλά και στους δεσμούς που έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά ανάμεσα στο κόμμα και την ελληνική κοινωνία. Απευθυνόμενος στους παρευρισκόμενους, ευχαρίστησε τα μέλη και τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντάς τους «ψυχή και καρδιά της παράταξης».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ιστορική πορεία του κόμματος, από την ίδρυσή του από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή έως τις εκλογικές αναμετρήσεις των επόμενων δεκαετιών. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε αυτό που αποτελεί βασικό συστατικό του DNA της ΝΔ, δηλαδή τη δυνατότητα να ανανεώνεται και να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, διατηρώντας παράλληλα σταθερές τις βασικές αρχές της.

Το στοίχημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης

Κεντρικό σημείο της ομιλίας αποτέλεσε η προοπτική των εκλογών της άνοιξης του 2027. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διεκδικήσει και να πετύχει μία ακόμη εκλογική νίκη, μια τρίτη συνεχόμενη θητεία, επικαλούμενος τις επιτυχίες του 2019 και του 2023.

«Το κάναμε το 2019, το κάναμε το 2023, θα το ξανακάνουμε το 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος να προετοιμαστούν για έναν ακόμη απαιτητικό πολιτικό αγώνα.

Παράλληλα, επιχείρησε να αναδείξει τη σταθερότητα ως βασικό πλεονέκτημα της κυβερνητικής παράταξης σε ένα διεθνές περιβάλλον που, όπως σημείωσε, χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αναταράξεις. Με τη χαρακτηριστική αναφορά σε ένα πλοίο που χρειάζεται καλό καπετάνιο, πλήρωμα και γερό σκαρί για να αντέξει στα ταραγμένα νερά, υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική ηγεσία με εμπειρία, σχέδιο και κοινωνική στήριξη.

Αναγνώριση λαθών και σχέδιο για το 2030

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη παρουσίασης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την Ελλάδα του 2030, τονίζοντας ότι η προεκλογική πορεία δεν θα περιοριστεί στην προβολή των κυβερνητικών πεπραγμένων. Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία οφείλει να μιλήσει για όσα πέτυχε, αλλά και να αναγνωρίσει με θάρρος τα λάθη της.

Έδωσε, μάλιστα, ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη μεγαλύτερης σεμνότητας και ταπεινότητας από την πλευρά όσων βρίσκονται στην εξουσία. «Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία τόσο πιο πολύ πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών», υπογράμμισε, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα τη διαρκή προσπάθεια για τη διατήρηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης.

Συνέδεσε τη δημοσιονομική πορεία της χώρας με τη δυνατότητα στήριξης των πολιτών μέσω των αποτελεσμάτων της ανάπτυξης, προειδοποιώντας ότι οι επιλογές που οδήγησαν την Ελλάδα σε δύσκολες οικονομικές περιόδους δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Άνοιγμα πέρα από τα παραδοσιακά κομματικά όρια

Στο ιδεολογικό σκέλος της ομιλίας, ο πρόεδρος της ΝΔ επανέφερε τη θέση ότι η παράταξη οφείλει να υπερβαίνει τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δεξιάς, κέντρου και αριστεράς. Επικαλούμενος την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, υποστήριξε ότι η δυνατότητα προσαρμογής και διεύρυνσης της πολιτικής του απήχησης αποτελεί βασικό στοιχείο της διαχρονικής του παρουσίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να εκπροσωπεί το σύνολο της κοινωνίας και να εργάζεται για το καλό όλων των Ελλήνων, ανεξάρτητα από την εκλογική τους επιλογή. Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε κριτική στον λαϊκισμό, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο επιστροφής σε πολιτικές που θα μπορούσαν να θέσουν σε δοκιμασία τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Όπως τόνιζαν συνεργάτες του Προέδρου της ΝΔ, το μήνυμα της επετειακής εκδήλωσης ήταν σαφές: η Νέα Δημοκρατία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο πολιτικής προετοιμασίας, με ορίζοντα το 2027, επιδιώκοντας να συνδυάσει την προβολή του κυβερνητικού έργου με την αναγνώριση αδυναμιών και την παρουσίαση ενός σχεδίου για την επόμενη ημέρα.