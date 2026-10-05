Η κριτική του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία μέσω TikTok και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος έφεραν την πιο αιχμηρή απάντηση της Αλεξάνδρας Σδούκου, σε μια συνέντευξη με φόντο τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. «Αν κάνει κάποιο κόμμα, τότε θα συζητήσουμε πολιτικά», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, αποφεύγοντας να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό.

Μιλώντας στο Naftemporiki TV, η Αλεξάνδρα Σδούκου υπερασπίστηκε παράλληλα τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή κρίση, συνέδεσε την οικονομική πορεία της χώρας με την πολιτική σταθερότητα και έστρεψε τη συζήτηση στο καθημερινό ζητούμενο για τους πολίτες: να μειωθεί η πίεση στο εισόδημά τους.

«Αν θέλει να ασκεί κριτική μέσω TikTok, είναι δικαίωμά του»

Ερωτηθείσα για τις απουσίες από την επετειακή εκδήλωση της ΝΔ και ειδικότερα για τον Αντώνη Σαμαρά, η κ. Σδούκου σημείωσε αρχικά ότι η παράταξη «τιμά την ιστορία της και όλους τους προέδρους και ηγέτες της».

Στην κριτική του πρώην πρωθυπουργού, ωστόσο, απάντησε με σαφή αιχμή:

«Αν θέλει να ασκεί κριτική μέσω TikTok, είναι δικαίωμά του. Αν κάνει κάποιο κόμμα, τότε θα συζητήσουμε πολιτικά, αλλά για την ώρα δεν έχει νόημα, νομίζω, να κάνω κάποιο περαιτέρω σχόλιο».

Η ίδια επέλεξε να επιστρέψει στον επετειακό χαρακτήρα της ημέρας, λέγοντας ότι στόχος είναι η παράταξη να θυμηθεί όσα έχει πετύχει και να αντλήσει δύναμη για τη συνέχεια.

Τα 52 χρόνια και το μήνυμα στη βάση της ΝΔ

Στον απολογισμό της διαδρομής της Νέας Δημοκρατίας, η εκπρόσωπος Τύπου απέδωσε τη διαχρονική παρουσία της στο ότι εξελίσσεται και προσαρμόζεται, διατηρώντας τον πυρήνα των αξιών και των ιδεών της.

Όπως υποστήριξε, η ΝΔ παραμένει βασικός πυλώνας του πολιτικού συστήματος και, υπό τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, απαντά στις προκλήσεις της εποχής.

Έδωσε, πάντως, ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους της παράταξης, σημειώνοντας ότι η γιορτή ανήκει πρωτίστως στις νεοδημοκράτισσες και στους νεοδημοκράτες που τη στήριξαν στις δύσκολες μάχες και παρέμειναν δίπλα της.

Καύσιμα, εισοδήματα και εφεδρείες για τη συνέχεια

Περνώντας στην ενεργειακή κρίση, η κ. Σδούκου περιέγραψε ένα περιβάλλον παρατεταμένης πίεσης, με τη χώρα, όπως είπε, να βρίσκεται στον όγδοο μήνα της κρίσης και τις αγορές ομολόγων να επιβαρύνονται από αυξήσεις στα επιτόκια δανεισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η κυβέρνηση έχει λάβει από τον Φεβρουάριο έκτακτα μέτρα περίπου 1 δισ. ευρώ, στα οποία προστίθενται οι παρεμβάσεις περίπου 2,2 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ. Η ίδια χαρακτήρισε τη στήριξη που έχει δοθεί στην κοινωνία ως το τρίτο μεγαλύτερο πακέτο στην Ευρώπη.

Περιέγραψε τρεις κατευθύνσεις της κυβερνητικής στρατηγικής: παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης, ενίσχυση των εισοδημάτων εντός των δημοσιονομικών περιθωρίων και διατήρηση εφεδρειών, καθώς η διάρκεια της κρίσης παραμένει άγνωστη.

Η συζήτηση για τον ΕΦΚ καταλήγει στην τιμή της αντλίας

Για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ είπε ότι είναι καλοδεχούμενες εφόσον είναι ρεαλιστικές. Ειδικά για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, επισήμανε ότι ο φόρος αποφέρει περίπου 4 δισ. ευρώ στα δημόσια ταμεία και ότι μια μείωσή του έχει δημοσιονομικό κόστος.

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε την επιστολή του πρωθυπουργού προς τις Βρυξέλλες για μεγαλύτερα περιθώρια δαπανών, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση ότι δεν ενισχύει την προσπάθεια για ευρωπαϊκή ευελιξία.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι για τον καταναλωτή η συζήτηση δεν κρίνεται στο εργαλείο που θα επιλεγεί. Είτε πρόκειται για μείωση φόρου είτε για επιδότηση στην αντλία, αυτό που τον ενδιαφέρει, όπως είπε, είναι να δει χαμηλότερη τιμή στην ταμπέλα του βενζινάδικου.

Η πολιτική σταθερότητα ως επιχείρημα για την οικονομία

Κλείνοντας, η κ. Σδούκου αντιπαρέβαλε την εικόνα της Ελλάδας με τις πολιτικές και οικονομικές δυσκολίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Επικαλέστηκε τις αναβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης, τα πλεονάσματα και το κόστος δανεισμού, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δανείζεται φθηνότερα από τέσσερα μέλη της G7.

Απέδωσε αυτά τα αποτελέσματα στη δουλειά των Ελλήνων, στην αξιοπιστία της κυβέρνησης και στο περιβάλλον πολιτικής σταθερότητας. Η σύνδεση με την καθημερινότητα, πάντως, περνά από το κριτήριο που έθεσε και η ίδια: κατά πόσο οι οικονομικές επιδόσεις και οι παρεμβάσεις μεταφράζονται σε λιγότερα έξοδα για τα νοικοκυριά.