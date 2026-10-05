«Ο κ. Μαρινάκης έχει προφανώς επιλεκτική μνήμη», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ρώτα: «δεν θυμάται τις δηλώσεις Γεωργιάδη στα τέλη Αυγούστου ότι ”οι 120 δόσεις είναι μνημείο ανοησίας”, δεν διάβασε την επίσημη ανακοίνωση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πιερρακάκη, ότι ”τα ληξιπρόθεσμα χρέη βαίνουν μειούμενα” και ”ο εξωδικαστικός συμβιβασμός έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα”». Στο ίδιο πλαίσιο ρωτά αν ο κ. Μαρινάκης θυμάται «τους εξυπνακισμούς που περιέφερε ο ίδιος στα τηλεοπτικά πάνελ κάνοντας λόγο ”για λεφτά από τη monopoly που μοιράζει το ΠΑΣΟΚ”» και αν «ξέχασε πως τον Ιούλιο αρνήθηκε η κυβέρνηση τις 120 δόσεις και σε αντίθεση με όσα ζητούσε η αγορά, νομοθέτησε τις 72 δόσεις που δεν δούλεψαν». «Μήπως θυμάται τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ να ονομάζει ”μπαταχτσήδες” όσους έχουν οφειλές και όσους είχαν υποβάλλει αίτημα ένταξης στο νόμο 3869/2010;», προσθέτει.

Επιπλέον παραπέμπει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης και του ΚΕΑΟ «που δείχνουν ραγδαία αύξηση των οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία τον τελευταίο χρόνο». «Το μεγαλύτερο μέρος είναι τα πρόσθετα τέλη που υπάρχουν λόγω της αδράνειας της κυβέρνησης σας να θεσπίσει βιώσιμες ρυθμίσεις», τονίζει και καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι υπερχρέωσε με τόκους και προσαυξήσεις επιχειρήσεις και νοικοκυριά «και τώρα τους προσβάλλετε». «Υποτιμάτε τη νοημοσύνη των πολιτών, όταν μιλάτε για τους συνεπείς οφειλέτες. Μπορείτε, κ. Μαρινάκη, να μας πείτε ένα μέτρο που λάβατε για να επιβραβεύσετε τους συνεπείς; Ούτε ένα», προσθέτει.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι η κυβέρνηση σύντομα θα κληθεί να εξηγήσει «για ποιο λόγο εξαιρείτε την πλειοψηφία από τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, για ποιο λόγο δεν διαγράφετε τόκους και προσαυξήσεις που η δική σας πολιτική δημιούργησε και για ποιο λόγο επιλέγετε ένα ληστρικό επιτόκιο ύψους 5,84%».

«Η Νέα Δημοκρατία αγνοεί τις ανάγκες της αγοράς. Νοικοκυριά και μικρομεσαίοι γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση», υποστηρίζει καταληκτικά.