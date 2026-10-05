Την απόλυτη αλληλεγγύη της Ελλάδας στη Λιθουανία που έχει δεχθεί αλλεπάλληλες υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον πρόεδρο της χώρας.

«Οι απρόκλητες επιθέσεις από όπου και αν προέρχονται αφορούν όλη την Ευρώπη», τόνισε και συμπλήρωσε: «Καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε στην πράξη ότι η προάσπιση των συμφερόντων είναι μια υπόθεση κοινή».

Όπως επεσήμανε ο πρωθυπουργός, «ο κόσμος άλλαξε δραματικά, αλλά η αποστολή μας είναι μία: να διαφυλάξουμε την ένωση της ευημερίας ενισχύοντας την άμυνα και την ανθεκτικότητά της. Η Λιθουανία αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ και θα παραδώσει τη σκυτάλη στην Ελλάδα».

Ως προς τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο «οι θέσεις μας είναι κοινές», υπογράμμισε, λέγοντας ότι «οι πόροι που προτείνονται δεν ανταποκρίνονται στις αυξημένες φιλοδοξίες της Ευρώπης. Η χρηματοδότηση της φύλαξης των εξωτερικών συνόρων είναι ένα άλλο βασικό θέμα που μας αφορά εξίσου και τους δύο. Ως χώρες της μεθορίου, γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, κρατώντας ακέραιες τις αξίες μας. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, γιατί η Κομισιόν στηρίζει την πρόταση της Ελλάδας για τη δημιουργία ενός μηχανισμού έκτακτης ανάγκης. Η άμυνα, επίσης, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα δημόσιο αγαθό. Είναι καιρός η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο. Η ενίσχυση της άμυνας θα βρεθεί και στο κέντρο της ελληνικής προεδρίας».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμα ότι «αναγνωρίζουμε την ανάγκη η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία να μείνει ανοικτή σε τρίτες χώρες, όχι όμως χωρίς όρους.

Συζητήσαμε επίσης το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις διμερείς μας σχέσεις ιδιαίτερα στα φαρμακευτικά και στα logistics».

Για το Ουκρανικό είπε ότι «η στήριξη πρέπει να συνεχιστεί γιατί φυλάττουν Θερμοπύλες».

Για τη Μέση Ανατολή είπε: «Τορπιλίζεται η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και αυξάνεται το κόστος ζωής. Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας είναι προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας στο συμβούλιο ασφαλείας. Χρειαζόμαστε λελογισμένη δημοσιονομική ευελιξία για να μπορούν τα κράτη να στηρίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Γι’ αυτό με επιστολή μου στην πρόεδρο της Κομισιόν ζήτησα μια άμεση και ευρωπαϊκή απάντηση».

«Θα μπορούσαν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ από την ενέργεια να δοθούν για τη στήριξη της κοινωνίας»

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε: «Να υπενθυμίσω ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα άνω του 1 δισ. για να στηριχθεί η κοινωνία και οικονομία απέναντι σε αυτή την παρατεταμένη και έντονη ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια στη ΔΕΘ, στοχεύουν στο να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Είναι ένα ανάχωμα στην ακρίβεια που ταλανίζει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο αυξημένος πληθωρισμός εκπορεύεται μόνο από την ενέργεια. Το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούμε να προσθέσουμε ευρωπαϊκή ευελιξία. Υπάρχει κρίση στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων και η κυβέρνηση δεν θα έθετε σε κίνδυνο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των αγορών, αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο για τη χώρα μας.

Αν η ελληνική κυβέρνηση έχει πρόσθετα έσοδα πέρα και πάνω από αυτό που προέβλεπε από τον ΦΠΑ εξαιτίας αποκλειστικά και μόνο του πληθωρισμού από την ενέργεια, τότε λογιστικά αυτά τα πρόσθετα έσοδα μπορούν να αξιοποιηθούν για τη στήριξη της κοινωνίας. Αυτό δεν είναι παράλογο ούτε θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της χώρας. Αφορά τους ευρωπαϊκούς κανόνες και τις οροφές δαπανών. Εμείς θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες που δοκιμάζονται. Να στηρίξουμε τους αλιείς μας, για να δώσουμε μια πρόσθετη βοήθεια, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες είναι πεπερασμένες.

Θα έχουμε μια δύσκολη διαπραγμάτευση αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να ζητάμε περισσότερα από την Ευρώπη χωρίς να έχουμε πόρους».

Η ιδιαίτερη αναφορά στους αλιείς

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στους αλιείς. Όπως τόνισε, «θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία και σε όλες τις ομάδες οι οποίες δοκιμάζονται, όχι μόνο στους πολίτες. Ξέρω ότι τώρα έχουμε ένα πρόβλημα με τους αλιείς μας. Εργαζόμαστε ήδη για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και να τους δώσουμε μια πρόσθετη οικονομική βοήθεια».

Δείτε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και του προέδρου της Λιθουανίας: