Κύκλο επαφών με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα εγκαινιάζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, με το πρώτο ραντεβού να ειναι προγραμματισμένο με την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ).

Στις συναντήσεις, που θα γίνουν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Διάλογος με την Παραγωγή», θα συμμετέχει και ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής. Θα ακολουθήσουν επαφές με εκπροσώπους γεωργών και κτηνοτρόφων, αλιέων, μελισσοκόμων, συνεργατικών σχημάτων και άλλων φορέων του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, στην ατζέντα περιλαμβάνονται οι αγροτικές ενισχύσεις και οι πληρωμές, η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 από την ΑΑΔΕ, η μετάβαση στο νέο σύστημα και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων καταβολών.

Θα συζητηθούν, επίσης, το κόστος παραγωγής και οι επιπτώσεις του στο εισόδημα και την ανταγωνιστικότητα των παραγωγών.

Για την κτηνοτροφία, οι επαφές θα καλύψουν την αντιμετώπιση των ζωονόσων και τη στήριξη των εκμεταλλεύσεων, καθώς και το Σχέδιο Ανάταξης της ελληνικής κτηνοτροφίας που έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός. Στην ατζέντα βρίσκεται ακόμη η νέα ΚΑΠ για την περίοδο 2028-2034 και οι ελληνικές προτεραιότητες στις σχετικές ευρωπαϊκές συζητήσεις.

Αντικείμενο των συναντήσεων θα αποτελέσουν, τέλος, η ενίσχυση των συνεργατικών σχημάτων, η τυποποίηση και η εξωστρέφεια, καθώς και η σύνδεση των ελληνικών προϊόντων με την αγορά.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στόχος είναι η καθιέρωση σταθερού διαύλου επικοινωνίας με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου και η συζήτηση των θεμάτων του πρωτογενούς τομέα πριν από τη λήψη σχετικών αποφάσεων.