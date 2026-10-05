Τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα υποδεχθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στο υπουργείο Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση, με αντικείμενο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ενώ αμέσως μετά θα προβούν σε δηλώσεις προς τον Τύπο.

Οι κ.κ. Γεραπετρίτης και Ρούμπιο θα κηρύξουν στη συνέχεια την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πρώτη συνεδρία του Στρατηγικού Διαλόγου σε σύνθεση ολομέλειας.