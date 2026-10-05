Την εκτίμηση ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» μπορεί να φτάσει ακόμα και στην αυτοδυναμία εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού, παρουσιάζοντας παράλληλα βασικές πτυχές της πολιτικής και προγραμματικής κατεύθυνσης του κόμματος.

Αναφέρθηκε στις διαδικασίες κατάρτισης των ψηφοδελτίων, στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, στην ιδεολογική ταυτότητα του νέου φορέα, στις αλλαγές που προτείνει για τη Δικαιοσύνη, αλλά και στην υπόθεση των Τεμπών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», η Μαρία Καρυστιανού εξήγησε ότι η συγκρότηση των ψηφοδελτίων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, επισημαίνοντας πάντως ότι έχουν ήδη υπάρξει συμφωνίες με πρόσωπα που θα είναι υποψήφια. Όπως είπε, το κόμμα είναι σε θέση να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες σε περίπτωση που υπάρξει αιφνιδιαστική προσφυγή στις κάλπες.

«Είμαστε έτοιμοι, βεβαίως. Υπάρχουν υποψηφιότητες που έχουν κλείσει, που έχουμε συμφωνήσει κατά κάποιο τρόπο. Η λίστα με τις αιτήσεις συνεχώς εμπλουτίζεται. Είμαστε ακόμα σε διαδικασία επιλογής και συζητήσεων. Όλα θα ανακοινωθούν. Εάν προκύψει θέμα πρόωρων εκλογών, θα το επισπεύσουμε, είμαστε έτοιμοι», ανέφερε αρχικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον στόχο της αυτοδυναμίας, υποστηρίζοντας ότι οι σημερινές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες καθιστούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο εφικτό.

«Θέλουμε αυτοδυναμία, όχι από αλαζονεία, αλλά για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Η αυτοδυναμία δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Την αυτοδυναμία δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή».

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο συνεργασιών με άλλες πολιτικές δυνάμεις, η Μαρία Καρυστιανού κράτησε αποστάσεις από τα μεγαλύτερα κόμματα, αιτιολογώντας τη στάση της με βάση τις πολιτικές διαφορές που, όπως είπε, υπάρχουν.

«Εμείς μιλάμε για πλήρη έλεγχο. Ποια κόμματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας; Το ΠΑΣΟΚ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες, η ΝΔ το ίδιο, ο κ. Τσίπρας είναι ένας μνημονιακός πρωθυπουργός. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος. Είναι κάποια πράγματα που συμφωνούμε και κάποια που διαφωνούμε».

«Έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες»

Στο ερώτημα για την ιδεολογική τοποθέτηση του κόμματος, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να ενταχθεί αυστηρά σε μία από τις παραδοσιακές κατηγορίες Αριστεράς, Κέντρου ή Δεξιάς. Όπως εξήγησε, το πρόγραμμα επιχειρεί να συνδυάσει στοιχεία από διαφορετικά ιδεολογικά ρεύματα.

«Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα για τις ιδεολογίες, Αριστερά, Δεξιά και Κέντρο, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μπούμε κάπου συγκεκριμένα. Έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες. Βάζουμε το κράτος δικαίου, βάζουμε το κοινωνικό κράτος, η ανάπτυξη δεν θέλουμε να είναι μονοκρατική, στηρίζουμε το επιχειρείν γενικότερα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είμαστε ένα κράμα από αυτά που πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη η χώρα για να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά».

Ως προς τις προγραμματικές προτεραιότητες, η ίδια ξεχώρισε τη Δικαιοσύνη και την Οικονομία, υποστηρίζοντας ότι και στους δύο τομείς έχουν καταρτιστεί προτάσεις με ευρύ πεδίο εφαρμογής.

«Η Δικαιοσύνη, σίγουρα, γιατί οι αλλαγές που προτείνουμε είναι ρηξικέλευθες. Είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για την κάθαρση, γιατί εμείς γι’ αυτό δημιουργηθήκαμε. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα, όμως, που στηρίζει από τον πρωτογενή τομέα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φτάνει μέχρι τους φοιτητές και την οικογένεια, για να μπορεί να βγάλει τον μήνα. Είναι πολύ δυνατό πρόγραμμα».

Στο σκέλος της Δικαιοσύνης, η Μαρία Καρυστιανού επανέφερε το ζήτημα του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών και τάχθηκε υπέρ της κατάργησής του με αναδρομική ισχύ. Παράλληλα αναφέρθηκε στην ανάγκη θεσμικού διαχωρισμού εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, στην κατάργηση του ακαταδίωκτου και στη δημιουργία Συνταγματικού Δικαστηρίου.

«Το άρθρο 86 το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να ξεπλένει πολιτικούς. Είναι αντίθετο με αυτά που ορίζει το ενωσιακό δίκαιο, στα πλαίσια της λειτουργίας ενός κράτους δικαίου. Θα πρέπει να θεωρηθεί ως μη υφιστάμενο για τον νομικό κόσμο, γιατί είναι αντίθετο με το Σύνταγμά μας και με αυτό που ορίζει το κράτος δικαίου, που σημαίνει ότι θα έχει και αναδρομική ισχύ η κατάργησή του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και δεν το λέει κανένας. Άρα, στην ουσία, τι θέλουμε; Κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών με αναδρομική ισχύ, για να ελεγχθούν οι πολιτικοί. Μιλάμε για το ότι η εκτελεστική εξουσία δεν πρέπει να διορίζει δικαστική. Μιλάμε για την κατάργηση του ακαταδίωκτου και μιλάμε για τη δημιουργία ενός συνταγματικού δικαστηρίου, το οποίο θα προσδίδει στον πολίτη ότι, όταν το κράτος τον αδικεί, θα μπορεί να έχει πιθανότητα δικαίωσης».

Τι είπε για τον Τριαντόπουλο

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην υπόθεση των Τεμπών, με αφορμή την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο. Ερωτηθείσα αν αισθάνεται δικαιωμένη από την εξέλιξη, η Μαρία Καρυστιανού απάντησε αρνητικά, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη παραπομπή δεν καλύπτει, κατά την άποψή της, το εύρος των ευθυνών που θα έπρεπε να διερευνηθούν.

«Όχι, είναι ένα όνομα που επελέγη από μια δικογραφία που πήγε με πόσους άλλους πολιτικούς για ένα αδίκημα. Και αυτό; Της παράβασης καθήκοντος. Τι έχει κάνει ο κύριος Τριαντόπουλος με εντολή του πρωθυπουργού; Έκανε ευθεία παρέμβαση στον τόπο, στον χώρο. Έκανε ευθεία παρέμβαση στη δικαστική εξουσία. Ο εισαγγελέας είναι πάνω απ’ όλα, ειδικά όταν διερευνά ένα έγκλημα. Ποιος είναι ο πολιτικός που θα πάει και θα πει “τώρα κάνω εγώ κουμάντο”; Αυτό ακριβώς έγινε στα Τέμπη. Αυτό το Σύνταγμά μας το έχει προβλέψει και υπάρχει και συγκεκριμένο αδίκημα, για το οποίο έχω κάνει μήνυση στον πρωθυπουργό και στους υπόλοιπους πολιτικούς, το οποίο είναι η εσχάτη προδοσία. Όταν επεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στη δικαστική εξουσία, είναι το αδίκημα της εσχάτης προδοσίας. Δεν είναι μόνο όταν εγώ προδώσω τη χώρα μου στους ξένους. Εσχάτη προδοσία είναι και αυτό».