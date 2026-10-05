Κοινά προγράμματα, ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκών, έρευνα και συνεργασίες σε πεδία αιχμής με τα ελληνικά πανεπιστήμια, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε την περασμένη εβδομάδα η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με την πρόεδρο του πανεπιστημίου William & Mary των ΗΠΑ, Καθρίν Ρόου (Katherine A. Rowe), και την Ελληνίδα πρύτανη, Πέγκυ Αγγούρη.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του Υπουργείου, συζητήθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης νέων και διεύρυνσης υφιστάμενων συνεργασιών με ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με έμφαση σε κοινά ακαδημαϊκά προγράμματα, στις ανταλλαγές φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της παρουσίας και των δραστηριοτήτων του William & Mary στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διεθνοποίηση και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της μηχανικής, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της επιστήμης δεδομένων και της πληροφορικής, καθώς και σε θέματα νομικής φύσεως, όπως είναι η κυβερνοασφάλεια (cybersecurity), η ηθική και τα προσωπικά δεδομένα (ethics & privacy).

Για επιβεβαίωση του ουσιαστικού ενδιαφέροντος για στενή συνεργασία με τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, έκανε λόγο η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

«Η ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση έχει τη γνώση και τους ανθρώπους για να βρίσκεται ακόμη πιο δυναμικά στον διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη. Δική μας δουλειά είναι να της ανοίγουμε περισσότερες πόρτες και να δημιουργούμε περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους μας», δήλωσε σχετικά.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του William & Mary, Καθρίν Ρόου, δήλωσε ότι προσβλέπει «στη δημιουργία συνεργασιών με αμοιβαίο όφελος και διεθνή αντίκτυπο».

«Η Ελλάδα διαθέτει πανεπιστήμια με ισχυρό επιστημονικό δυναμικό και ακαδημαϊκή παράδοση και αποτελεί για εμάς έναν ιδιαίτερα σημαντικό εταίρο.

Η επίσκεψή μας αποτελεί μια ευκαιρία να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τα ελληνικά πανεπιστήμια και να εξετάσουμε συγκεκριμένες δυνατότητες για κοινά προγράμματα, ερευνητικές συνέργειες και μεγαλύτερη κινητικότητα φοιτητών και ακαδημαϊκών», επεσήμανε η κ. Ρόου.

Η πρύτανης του πανεπιστημίου, Πέγκυ Αγγούρη, η οποία είναι απόφοιτος του ΕΜΠ και από το 2019 έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού έργου του, επεσήμανε την ξεχωριστή σημασία της επιστροφής στην Ελλάδα με τη συγκεκριμένη ιδιότητα, προκειμένου να δημιουργηθούν ισχυρότερες γέφυρες μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής ακαδημαϊκής κοινότητας.

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ουσιαστικές συνεργασίες που θα δίνουν στους φοιτητές και στους ερευνητές μας περισσότερες ευκαιρίες να σπουδάζουν, να συνεργάζονται και να καινοτομούν πέρα από σύνορα», δήλωσε.

Σημείωσε, δε, ότι υπάρχουν πολλά πεδία όπου οι δύο πλευρές μπορούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους: Από τη μηχανική, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την επιστήμη δεδομένων έως τη νομική επιστήμη με στόχευση στην κυβερνοασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων (το W&M έχει την παλαιότερη Νομική Σχολή των ΗΠΑ), στις φυσικές επιστήμες, στην πληροφορική.