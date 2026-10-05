Στις πολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων αναφέρθηκε ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης, σχολιάζοντας τόσο τη στάση του Αντώνη Σαμαρά όσο και την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, ενώ έκανε ειδική αναφορά και στις προϋποθέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία σε αυτοδυναμία.

Με αφορμή τις δύο παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά κατά της κυβέρνησης μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο Ανδρέας Δρυμιώτης τοποθετήθηκε στον ΣΚΑΪ με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο για τα κίνητρα του πρώην πρωθυπουργού.

Όπως ανέφερε, «του Σαμαρά δεν είναι πικρία, αλλά μίσος και το μίσος δεν ελέγχεται. Έριξε τον πατέρα Μητσοτάκη, περιπλανήθηκε στην πολιτική έρημο και έχει πει ότι κοιτούσε το ταβάνι

τον έφερε πίσω ο Κώστας Καραμανλής, έγινε πρωθυπουργός, τι άλλο θέλει;».

Στη συνέχεια, σχολιάζοντας την άποψη ότι «η Ελλάδα πηγαίνει στα βράχια», ο πολιτικός αναλυτής αντέτεινε ότι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η χώρα στο εξωτερικό είναι εντελώς διαφορετική. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «όλος ο ξένος τύπος γράφει ότι η Ελλάδα είναι χώρα υπόδειγμα από χώρα παρίας πριν από 15 χρόνια. Ο Πιερρακάκης είναι πρόεδρος του Eurogroup, αν μας το έλεγε πριν 15 χρόνια κάποιος θα τον στέλναμε στο Δρομοκαΐτειο».

Ο Ανδρέας Δρυμιώτης εκτίμησε ακόμη ότι ενδεχόμενη πολιτική κίνηση του Αντώνη Σαμαρά δεν θα πλήξει τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο τον ίδιο. Συγκεκριμένα υποστήριξε ότι «ζημιά θα κάνει αλλά θα κάνει στον εαυτό του. 4,88% είχε πάρει σαν Πολιτική Άνοιξη όταν ήταν νέος και δεν τον ξέραμε. Αν γίνουν επαναληπτικές θα πάει κάτω από 3% γιατί ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Αυτό που πιστεύουν κάποιοι ότι οι ψηφοφόροι είναι αρνιά, είναι λάθος».

Αναφερόμενος παράλληλα στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και στην πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, σημείωσε ότι «από το 2016 που εκλέχθηκε πρόεδρος της ΝΔ ο Μητσοτάκης είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις και στην καταλληλότητα με διαφορά», θέτοντας στη συνέχεια το ερώτημα «γιατί να αλλάξουμε ομάδα που κερδίζει;».

Η συζήτηση στράφηκε κατόπιν στον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο ο Ανδρέας Δρυμιώτης εξέφρασε την εκτίμηση ότι η δυναμική του ενδέχεται να υποχωρήσει. Όπως είπε, «ο παράγων Τσίπρας νομίζω ότι θα αρχίσει να ξεφουσκώνει γιατί πάει από γκάφα σε γκάφα. Ο Κατρούγκαλος είπε μια κουβέντα προεκλογικά και έγινε χαμός».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο σενάριο της αυτοδυναμίας, εξηγώντας ποιοι εκλογικοί συσχετισμοί θα μπορούσαν να την καταστήσουν εφικτή. Όπως υπογράμμισε, «χρειάζεται 36% (σ.σ. το πρώτο κόμμα) και 8% τα ποσοστά των κομμάτων εκτός Βουλής. Όλα αυτά τα κομματίδια μπορεί αυτό το 8% να το πάνε στο 10%».