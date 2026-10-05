«Η περιφερειακή ανάπτυξη δεν είναι ένα είδος έργου. Είναι η προστασία και ανάδειξη ενός τόπου, η στήριξη της παραγωγής του, οι υπηρεσίες που διαθέτει, η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία, αλλά και οι υποδομές που επιτρέπουν στους ανθρώπους να ζουν και να δημιουργούν εκεί» αναφέρει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, απαριθμώντας τα νέα έργα που ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιφέρεια.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συνολικής προσέγγισης είναι ο Όλυμπος, επισημαίνει ο κ. Κοντογεώργης, κάνοντας ειδική αναφορά στην πρόσφατη επίσκεψή του με τον πρωθυπουργό, προκειμένου να παραστούν στην εκδήλωση στο Λιτόχωρο για την ένταξη της ευρύτερης περιοχής στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Πρόκειται για την 21η ελληνική εγγραφή και την τρίτη των τελευταίων ετών, μετά το Ζαγόρι και τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα. Η διεθνής αυτή αναγνώριση προβλέπει παρεμβάσεις περίπου 13,2 εκατ. ευρώ: 7,28 εκατ. ευρώ για επτά έργα στο Εθνικό Πάρκο, 5,2 εκατ. ευρώ για την οδό Λιτόχωρο-Πριόνια και 700 χιλ. ευρώ για τα μονοπάτια.

«Η προστασία και η ανάδειξη, όμως, είναι μόνο η μία πλευρά. Για να έχει μέλλον ένας τόπος, πρέπει ταυτόχρονα να μπορεί και να παράγει» τονίζει ο κ. Κοντογεώργης, κάνοντας ειδική αναφορά στις ενισχύσεις 50 εκατ. ευρώ για παραγωγούς που επλήγησαν από τους παγετούς της άνοιξης του 2025 σε έξι περιφέρειες της χώρας, αλλά και στα επιπλέον 3,6 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκαν σε 7.715 καλλιεργητές μηδικής σε Ηλεία, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Πέλλα, Φθιώτιδα και Φλώρινα.

Σημαντικό ρόλο, όμως, για να στηριχθεί η παραγωγή παίζουν οι λειτουργικές τοπικές υποδομές και οι άνθρωποι που μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους. Σήμερα, στον Δήμο Αγρινίου χρηματοδοτούνται αστικές αναπλάσεις ύψους 7,2 εκατ. ευρώ, στον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας 6,6 εκατ. ευρώ για το νέο διοικητήριο και στον Δήμο Αγκιστρίου 1,8 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτροφωτισμού. Παράλληλα, 2 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε υποδομές στέγασης γιατρών και εκπαιδευτικών στον Άγιο Ευστράτιο, το Αμάρι και τη Δυτική Σάμο, ενώ στη Δυτική Σάμο χρηματοδοτείται και η αγορά κτιρίου για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, εντάσσονται 5,13 εκατ. ευρώ για μαθητικές εστίες σε 20 δήμους, από τα Καλάβρυτα, τα Γρεβενά και το Σουφλί μέχρι την Κόνιτσα, την Ιθάκη, την Ικαρία και τη Σιντική. Στα Γρεβενά ξεκινά, επίσης, η διαγωνιστική διαδικασία για τις κτιριακές υποδομές του Εκπαιδευτικού Αστρονομικού Πάρκου Όρλιακα, ύψους 7,1 εκατ. ευρώ, ενώ στη Νέα Προποντίδα θεμελιώθηκε νέο συγκρότημα Ειδικής Αγωγής, ύψους 15 εκατ. ευρώ.

Τα έργα επεκτείνονται και σε χώρους άθλησης, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα το ΔΑΚ «Μίλτος Τεντόγλου» στα Γρεβενά, όπου προχωρά η διαγωνιστική διαδικασία για νέο εξοπλισμό και περαιτέρω αναβάθμιση των εγκαταστάσεων προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά στην κατασκευή έξι σύγχρονων κλειστών κολυμβητηρίων σε Αλμυρό, Ελασσόνα, Τύρναβο, Παλαμά, Φαρκαδόνα και Φάρσαλα.

Στη συνέχεια, ο κ. Κοντογεώργης δεν παραλείπει να αναφερθεί στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα για το νερό, κάνοντας ειδική αναφορά στο Μιναγιώτικο Φράγμα, το οποίο προβλέπεται να αρδεύει περίπου 35.000 στρέμματα με 3.500 ωφελούμενους αγρότες στους Δήμους Μεσσήνης και Πύλου-Νέστορος. Στη Νέα Μεσημβρία, όπου ξεκίνησαν παράλληλα εργασίες για αρδευτικό δίκτυο 11,8 εκατ. ευρώ, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει έως 4.500 στρέμματα. Στην Καλαμάτα όπου υπεγράφη σύμβαση 4,55 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικό έργο. Στη Βοιωτία, όπου εντάσσεται έργο 6,1 εκατ. ευρώ για ολοκληρωμένο δίκτυο αποστράγγισης ομβρίων και υπόγειων υδάτων στον Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων, αλλά και στην Κρήτη, όπου μετά τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα κλιμάκιο της Κρατικής Αρωγής βρέθηκε στο πεδίο.

Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια, σημειώνει ότι τέθηκαν σε λειτουργία οι αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ζακύνθου-Κεφαλονιάς και Κεφαλονιάς-Λευκάδας, με δύο νέα καλωδιακά συστήματα συνολικού μήκους άνω των 35 χιλιομέτρων, ενισχύοντας την αξιοπιστία της ηλεκτροδότησης των νησιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει, επίσης, στις υπηρεσίες υγείας και συγκεκριμένα στη νέα χρηματοδότηση ύψους 6 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό στα νοσοκομεία Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων και Λάρισας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά και στο νέο γραμμικό επιταχυντή στο Τμήμα Ακτινοθεραπείας στο Αχιλλοπούλειο, ύψους 3,1 εκατ. ευρώ.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό αναφέρεται στην ολοκλήρωση 13 λιμενικών έργων συνολικού ύψους 78,4 εκατ. ευρώ, από την Αλεξανδρούπολη, τη Στυλίδα και τον Βόλο μέχρι την Ίο, το Αργοστόλι, το Ηράκλειο, τη Σύμη, τη Λέρο, την Αγία Ρουμέλη, το Καστελλόριζο και τη Σητεία, καθώς και στις Ιερές Μονές Μεγίστης Λαύρας και Ιβήρων. Παράλληλα, στην έγκριση του masterplan για το λιμάνι της Σκιάθου, στην αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου της Καρπάθου και στην υπογραφή σύμβασης για το νέο ελικοδρόμιο στην Ύδρα.

«Αυτό θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα: όχι απλώς ποια έργα υλοποιήθηκαν ή ανακοινώθηκαν, αλλά πώς όλα αυτά συνδέονται και τι αλλάζουν στην πράξη σε κάθε περιοχή της χώρας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Κοντογεώργης.