Επισημοποιείται σήμερα η ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να ανακοινώσει στις 12:00 το μεσημέρι την ένταξη του ανεξάρτητου βουλευτή στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Όπως προκύπτει από το επίσημο πρόγραμμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι με τον ανεξάρτητο βουλευτή, ναύαρχο ε.α. και πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη, στο γραφείο του στη Βουλή.

Οι πληροφορίες το τελευταίο διάστημα κάνουν λόγο για σειρά συζητήσεων του κ. Αποστολάκη με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων με τον Κώστα Λαλιώτη και τον Κώστα Σκανδαλίδη, επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ευάγγελος Αποστολάκης εξελέγη βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ και είχε στηρίξει την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η σημερινή στήλη Beast, η Α’ Πειραιά παραμένει το απόλυτο φαβορί για να κατέβει ο Ευάγγελος Αποστολάκης ως υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ.