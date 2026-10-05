Μετά από ένα έντονο πολιτικά Σαββατοκύριακο και με την κυβέρνηση να απαντά στα «χτυπήματα» του Αντώνη Σαμαρά ακόμα και ανήμερα της επετείου ίδρυσης της γαλάζιας παράταξης, η οδός Πειραιώς ετοιμάζεται να γιορτάσει την επέτειο αυτή σε μια εκδήλωση που έχει οργανωθεί στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, λίγο πιο πάνω από τα γραφεία της ΝΔ.

Η εκδήλωση αυτή, εκτός από επετειακό, έχει και προεκλογικό χαρακτήρα, καθώς μας χωρίζουν λίγοι μήνες έως τις εθνικές κάλπες και στόχος είναι να δράσει συσπειρωτικά για τα γαλάζια στελέχη.

Στην εκδήλωση για τα 52α γενέθλια της ΝΔ, ο πρωθυπουργός αναμένεται, εκτός από την ιστορική διαδρομή και τους σταθμούς της γαλάζιας παράταξης, να απευθύνει κάλεσμα σε κάθε μέλος του κόμματος να εργαστεί για να επιτευχθεί ο στόχος της τρίτης συνεχόμενης θητείας.

Θα απευθυνθεί σε κάθε έναν χωριστά, ζητώντας να είναι περήφανος για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή που ξεκίνησε στις 4 Οκτωβρίου του 1974. Και με οδηγό την ιδρυτική διακήρυξη της ΝΔ, που υπέγραψε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, καλώντας άπαντες να υπηρετούν το έθνος, «πέρα και πάνω απ’ τις παλιές, παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου», θα υπερασπιστεί την πολιτική που ασκεί από τότε που ανέλαβε το τιμόνι της ΝΔ.

Και αυτή θα είναι η απάντηση σε όσους στέκονται επικριτικά «φωτογραφίζοντας» τον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι η ΝΔ ακολουθεί πάντα την εποχή χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα της ή τις αρχές της, παραμένοντας ένα γνήσια λαϊκό κόμμα και ένα κόμμα το οποίο είναι διαχρονικά υπερήφανο για τις εθνικές επιλογές του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει την πλήρη κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού και θα εξηγήσει για ακόμα μια φορά γιατί σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας μόνο η ΝΔ μπορεί να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας, με δεδομένο ότι έχει διαχειριστεί αποτελεσματικά όλες τις προηγούμενες κρίσεις στα 7 χρόνια διακυβέρνησης.

Οι επισκέπτες θα μπορούν, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο booth, να μεταφέρονται σε περιβάλλον προεκλογικής συγκέντρωσης της Νέας Δημοκρατίας

Με φόντο την παρουσία του παραδοσιακού πυρσού – συμβόλου της γαλάζιας παράταξης, θα εκπέμψει μήνυμα ενότητας, ζητώντας την επανασυσπείρωση της εκλογικής βάσης.

Στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας μια σειρά από installations με οθόνες σε όλο τον χώρο, στις οποίες θα προβάλλονται σε ψηφιακή μορφή αφίσες από τις καμπάνιες του κόμματος, της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, καθώς και ιστορικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων από τις εκλογικές νίκες και άλλες σημαντικές στιγμές της Παράταξης.

Σε άλλες οθόνες θα προβάλλεται έκθεση φωτογραφίας με τη διαδρομή του κόμματος στη διάρκεια των 52 ετών και, μάλιστα, εκτός από τις ιστορικές φωτογραφίες, θα εκτεθούν και φωτογραφίες που προέρχονται από τα προσωπικά αρχεία μελών του κόμματος.

Θα υπάρχουν επίσης οθόνες με κουίζ «Πόσο καλά γνωρίζεις την ιστορία της ΝΔ;», με ερωτήσεις που προέρχονται από σημαντικά κομματικά και ιστορικά γεγονότα από το 1974 έως και σήμερα, αλλά και παιχνίδι τρίλιζας με μπασκέτες.

Οι επισκέπτες θα μπορούν, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο booth, να μεταφέρονται σε περιβάλλον προεκλογικής συγκέντρωσης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ σε ένα 360 photo booth όλοι θα μπορούν να φωτογραφηθούν με τα σήματα και τα εμβλήματα του κόμματος.