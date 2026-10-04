Την ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη συνάντησή του με τον ανεξάρτητο βουλευτή.

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, που εξελέγη βουλευτής Επικρατείας με τον ΣΥΡΙΖΑ και είχε στηρίξει την εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του κόμματος, αναμένεται να είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, με την Α’ Πειραιά και τα Χανιά να βρίσκονται στο τραπέζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προηγούμενο διάστημα είχε σειρά συζητήσεων με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων με τον Κώστα Λαλιώτη και τον Κώστα Σκανδαλίδη, επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης.

Παράλληλα, θέμα ημερών θεωρείται όπως σας έχουμε ενημερώσει και από το BEAST η επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ που επίσης προέρχεται από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Αντίθετα, στον «πάγο» παραμένει προς το παρόν η συζήτηση για την επιστροφή της Θεοδώρας Τζάκρη, λόγω των αντιδράσεων που έχουν καταγραφεί στο εσωτερικό του κόμματος.