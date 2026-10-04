Σαφές μήνυμα για την αναγκαιότητα πολιτικής αλλαγής απέστειλε η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ, η βουλεύτρια Δυτικής Αθήνας τόνισε πως το κόμμα της μπορεί να λειτουργήσει ως εγγυητής μιας ευρύτερης προγραμματικής συμφωνίας.



Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να απομακρυνθεί η σημερινή κυβέρνηση της Δεξιάς, η οποία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πιέζει και χειμάζει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία επτά χρόνια.

Παράλληλα, η κ. Δούρου υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κινείται με απόλυτη διαφάνεια στον δημόσιο διάλογο, καταθέτοντας καθαρές προγραμματικές θέσεις χωρίς παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, κουίντες ή μυστικά τηλεφωνήματα.

Ακολουθεί η συνέντευξη της Προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ:

«Εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, μπορούμε να είμαστε εγγυητές μιας προγραμματικής συμφωνίας που πρέπει να γίνει, για να φύγει αυτή η κυβέρνηση της Δεξιάς που επτά χρόνια χειμάζει την ελληνική κοινωνία». Αυτό παρατήρησε μεταξύ άλλων, η Ρένα Δούρου, Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, βουλεύτρια Δυτικής Αθήνας, στη συνέντευξή της σήμερα στην εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» του ΣΚΑΪ και τους δημοσιογράφους Μίνα Καραμήτρου και Γιώργο Γρηγοριάδη. Υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ξεκάθαρος, επί των θέσεων, επί των προγραμματικών συγκλίσεων στον δημόσιο διάλογο, χωρίς κουίντες, χωρίς παρασκήνια, χωρίς τηλέφωνα που σηκώνονται και πέφτουν…»

Παρατήρησε ότι «Ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε και πριν τον Τσίπρα και πριν την Δούρου και ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει και μετά τον Τσίπρα και μετά την Δούρου», προσθέτοντας ότι ο “ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προστατευθεί στο όνομα της ιστορίας του, των χιλιάδων αγωνιστών και αγωνιστριών”.

Παράλληλα η ίδια ανέδειξε, με αφορμή τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ στη μεγάλη διαμαρτυρία, χθες, κατοίκων της Κυψέλης λόγω των εκτεταμένων ζημιών σε πολυκατοικίες της περιοχής από τα έργα του Μετρό, την κυβερνητική αδιαφορία για το θέμα.



«Δεκάδες σπίτια σε δεκάδες πολυκατοικίες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές λόγω του μετροπόντικα. Είναι συγκλονιστικό και είναι κάτι για το οποίο δεν γίνεται κουβέντα. Φανταστείτε να ξυπνάτε για να έρθετε στη δουλειά σας με ρωγμές πάνω από το κεφάλι σας και να μην παίρνετε απάντηση ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την κοινοπραξία και το Ελληνικό Μετρό. Και αυτό μετράει μήνες.»



«Δόθηκαν διαβεβαιώσεις στους κατοίκους, τους ζήτησαν να υπογράψουν ότι μετά το πέρασμα κλιμακίων της κοινοπραξίας “όλα είναι καλά”, δεν υπέγραψαν βέβαια οι κάτοικοι και σωστά δεν υπέγραψαν. Και περιμένουν εδώ και τέσσερις μήνες μελέτες που δεν τους δίνει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για το τι θα γίνει για μετεγκατάσταση, για αποκατάσταση. Εγώ δεν θέλω να γίνω Κασσάνδρα, αλλά όπως μου έλεγαν χθες: “Τι θα γίνει αν κάνει την ελάχιστη σεισμική δόνηση;”

Η Ρένα Δούρου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει άμεσα απαντήσεις, «αλλά υπάρχει το γνωστό μοτίβο: Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, όπου υπάρχει ευθύνη, υπάρχει και συγκάλυψη και έχει πέσει ένα πέπλο γύρω από μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις συνεργασίες δεν τις ανακαλύπτει όταν δεν του βγαίνουν τα “κουκιά”, είναι στο καταστατικό μας, είναι στο ίδιο μας το όνομα. Εμείς είμαστε Συνασπισμός και ξεκινήσαμε ως συνεργασία προοδευτικών κομμάτων ως συνεργασία προοδευτικών πολιτών» υπενθύμισε με νόημα.

«Η προτεραιότητα της κυβέρνησης δεν είναι η πλειοψηφία των πολιτών που δοκιμάζεται από την αλαζονεία και την αναλγησία τους, προτεραιότητά τους είναι τα οικονομικά συμφέροντα των ολιγαρχών που τη στηρίζουν εδώ και επτά χρόνια».

Στο ερώτημα αναφορικά με το ενδεχόμενο επιστροφής πρώην βουλευτών του κόμματος που ανεξαρτηροποιήθηκαν η Ρένα Δούρου υπήρξε ξεκάθαρη τονίζοντας ότι είναι αδιανόητο το γεγονός ότι «αγωνιστές και αγωνίστριες της Αριστεράς στέκονταν στην ουρά, στην κάλπη της Κυριακής για να δώσουν λαϊκή εντολή» και στη συνέχεια εκλεγμένοι και εκλεγμένες πήραν την έδρα και «την έφεραν βόλτα». Η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρόσθεσε: «φέρουμε μέρος της ευθύνης για την απαξίωση της πολιτικής με όλους αυτούς που μπαίνουν σε μία τέτοια λογική».

«Έχω δώσει διαπιστευτήρια ότι έβαλα πάντα τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τη συλλογικότητα πάνω από το προσωπικό. Αναφέρομαι όταν παραιτήθηκα από τη βουλευτική μου έδρα για να αξιωθώ να δώσω τη μάχη για την Περιφέρεια Αττικής και μια σειρά άλλων εμπράκτων. Αυτή τη στιγμή δεν θα πολιτευτώ και δεν θα προχωρήσουμε με τέτοιες λογικές σαπουνόπερας. Βάζουμε τα προβλήματα του κόσμου πάνω απ’ όλα, βάζουμε το καταστατικό μας, τη συλλογικότητα και τη σπουδαία ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Νεότερη Ελλάδα».

Δείτε το βίντεο της συνέντευξης:

Βασικά σημεία από τη συνέντευξη της Ρένας Δούρου