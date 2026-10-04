«Οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας, για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες», τόνισε στο μήνυμά του Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του της επετειακές εκδηλώσεις μνήμης του Ολοκαυτώματος των Λιγκιάδων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη ναζιστική θηριωδία, όταν στις 3 Οκτωβρίου του 1943 οι Γερμανοί της μεραρχίας Εντελβαις λεηλάτησαν, έκαψαν και εκτέλεσαν 86 κατοίκους των Λιγκιάδων και 3 της Αμφιθέας, ανάμεσα τους 41 παιδιά.

«Θυμόμαστε, διεκδικούμε και προστατεύουμε το μέλλον μας, γιατί τιμούμε αυτούς τους άμαχους που έπεσαν, πριν 83 χρόνια εδώ στους Λιγκιάδες», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος δήλωσε:

«Οι Λιγκιαδες των Ιωαννίνων είναι ένα μαρτυρικό χωριό, ένα ακόμη μαρτυρικό χωριό, εδώ στα δυτικά του Μητσικελίου πάνω από τη λίμνη Παμβώτιδα, αντικρίζοντας τα Γιάννενα. Πριν 83 χρόνια, διεπράχθη μία ακόμη κτηνωδία των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής εις βάρος κυριολεκτικά άμαχου πληθυσμού.

Εκείνη την Κυριακή, 6 καμιόνια γερμανικά έφτασαν στο χωριό, οι άντρες έλειπαν για αγροτικές εργασίες στο Ζαγόρι και το μένος τους ξέσπασε κατά γυναικών παιδιών και ηλικιωμένων.

Εκπροσωπώντας την Ελληνική Πολιτεία, θέλω να υπογραμμίσω, πώς αυτά τα εγκλήματα πολέμου, αυτές τις θηριωδίες δεν θα τις ξεχάσουμε ποτέ.

Σήμερα η παρουσία μου εδώ αυτό δηλεί. Τιμούμε με τη μνήμη των αμάχων, σεβόμαστε τον πόνο αυτών των περιοχών της Ελλάδος και είμαστε πάντα δίπλα τους, ώστε η σημερινή Ελλάδα μία εντελώς διαφορετική Ελλάδα, από εκείνη της κατοχής όχι απλώς να θυμάται, όχι απλώς να τιμά, αλλά και να διεκδικεί όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην κοινή ευρωπαϊκή προκοπή, γιατί αυτά τα χωριά μπορεί να υπέστησαν την κτηνωδία των κατακτητών, αλλά κατάφεραν και πάλι να σταθούν στα πόδια τους και αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο και η καλύτερη απάντηση σε εκείνη τη θηριωδία.

Δεν γονάτισαν αλλά συνέχισαν τη ζωή τους με πόνο, με πίκρα, με μνήμη, συνέχισαν τη ζωή τους και αντάμωσαν κάποτε την πρόοδο. Σήμερα από ένα ακόμη μαρτυρικό χωριό αισθάνομαι την ανάγκη να υπογραμμίσω και πάλι όπως το έκανα στα Καλάβρυτα, όπως το έκανα στη Βιάννο, όπως το έκανα στην Παραμυθιά, πώς οι απαιτήσεις και οι αξιώσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις γερμανικές επανορθώσεις είναι ενεργές, είναι νόμιμες, απαράγραπτες και διεκδικήσιμες και είναι ενεργές γιατί τα γεγονότα μας το επιβάλλουν, η μνήμη μας το επιβάλλει, το καθήκον μας, το χρέος μας προς την ιστορία μας το επιβάλει και κυρίως η ανάγκη για απόδοση δικαιοσύνης. Θυμόμαστε, διεκδικούμε και προστατεύουμε το μέλλον μας γιατί τιμούμε αυτούς τους άμαχους που έπεσαν πριν 83 χρόνια εδώ στους Λιγκιάδες».

Νωρίτερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ομιλία του τόνισε την ευθύνη των λαών για τη μοίρα τους ειδικότερα είπε μεταξύ άλλων: Η ισχύς των δημοκρατιών, είναι οι ίδιοι οι λαοί που πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους και να μη θεωρούν ότι η ευθύνη σε μία δημοκρατία είναι αβάσταχτη, αλλά να γοητεύονται από την ευθύνη τους. Γιατί όταν σε μία δημοκρατία ο λαός αποφασίζει, σημαίνει ότι ο ίδιος ο λαός αποφασίζει για τη μοίρα του. Όσοι ασπάζονται ολοκληρωτικές θεωρίες πιστεύουν πως ο λαός είναι ανάξιος να ορίζει τη μοίρα του.

Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα, πως ο λαός πέραν από νομικές και δικαστικές απαγορεύσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, θα τιμήσει και θα προστατεύσει το δημοκρατικό πολίτευμα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να διαφυλάξει και να εμποδίσει όσους ασπάζονται τέτοιες θεωρίες και επιθυμούν τέτοιους είδους πισωγυρίσματα.

Στον Κωνσταντίνο Τασούλα, επιδόθηκε ψήφισμα του δικτύου μαρτυρικών πόλεων και κοινοτήτων της Ελλάδος καθώς και το τιμητικό-συμβολικό κλειδί των Λιγκιάδων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε στο μαρτυρικό χωριό στις 10:30 το πρωί και στη συνέχεια παρέστη στη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης ενώ τον Πρόεδρο της Βουλής εκπροσώπησε ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ, Γιώργος Αμυράς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.