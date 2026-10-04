Μέσα από μια βιντεοσκοπημένη συνομιλία, ο Αντώνης Σαμαράς απαντλαει στα σενάρια ίδρυσης κόμματος με αιχμές κατά της κυβέρνησης.

Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, ημέρα συμπλήρωσης 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, και ακολούθησε τη χθεσινή παρέμβασή του για την παράδοση των οστών του τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία.

Με τη νέα αυτή τοποθέτηση ο Αντώνης Σαμαράς «χτύπησε» ξανά πολιτικά, αυτή τη φορά θέτοντας στο επίκεντρο τόσο τις πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις του όσο και την ακρίβεια που «γονατίζει» τα νοικοκυριά. Στο ίδιο βίντεο περιλαμβάνεται και αναφορά στο «μπάζωμα», μέσα από το σχόλιο με το οποίο ολοκληρώνεται η συζήτηση.

Στο απόσπασμα που αναρτήθηκε στο TikTok, συνομιλητής του πρώην πρωθυπουργού είναι ο συνεργάτης του, Νίκος Τσούτσιας. Η κουβέντα ξεκινά με σκωπτική διάθεση και αφορά δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Αντώνης Σαμαράς σχεδιάζει να ιδρύσει πολιτικό φορέα και στη συνέχεια να τον διαλύσει, έχοντας ως μοναδική επιδίωξη να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός απαντά σε αυτή την εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι το ενδιαφέρον του δεν επικεντρώνεται στην απώλεια αξιωμάτων, αλλά στην πορεία της χώρας.

«Εμένα δε με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση περνά κατόπιν στο κόστος ζωής και στον τρόπο με τον οποίο κυβερνητικά στελέχη περιγράφουν την οικονομική κατάσταση των πολιτών. Αφορμή αποτελεί η τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σπύρου Κουλκουδίνα, ο οποίος παρουσίασε την κυκλοφορία των αυτοκινήτων ως ένδειξη για την οικονομική εικόνα των νοικοκυριών. Η αναφορά αυτή ερμηνεύεται στη συνομιλία ως υπαινιγμός ότι, εφόσον οι δρόμοι παραμένουν γεμάτοι οχήματα, το πρόβλημα της ακρίβειας αντιμετωπίζεται.

Ο Νίκος Τσούτσιας επαναφέρει επίσης τη δήλωση του Χάρη Θεοχάρη, στην οποία είχε χρησιμοποιηθεί ο χαρακτηρισμός «κακομοίρηδες» για πολίτες. Η διατύπωση προκάλεσε αντιδράσεις και ο υφυπουργός Εξωτερικών την ανακάλεσε στη συνέχεια, αναγνωρίζοντας ότι επρόκειτο για μια «λανθασμένη φράση».

Ο Αντώνης Σαμαράς κλείνει τη συνομιλία με μια ακόμη αιχμή: «Αυτούς τους πήραν το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα; Αυτή τη φορά δεν μπορεί ούτε και να το μπαζώσουν».

Η προηγούμενη παρέμβαση για τα οστά του Σαμουήλ

Το νέο «χτύπημα» συμπίπτει με την επέτειο ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας, μια χρονική επιλογή που προσδίδει πρόσθετο πολιτικό συμβολισμό στην παρέμβαση. Έρχεται, παράλληλα, μία ημέρα μετά τη δημόσια κριτική του πρώην πρωθυπουργού για την επιστροφή των οστών του τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία και τον επαναπατρισμό ελληνικών κειμηλίων.

Στην παρέμβασή του το Σάββατο, ο Αντώνης Σαμαράς είχε υποστηρίξει ότι τα αντικείμενα που επέστρεψαν στην Ελλάδα ήταν ελάχιστα σε σύγκριση με την «αξία» που αποδίδουν οι Βούλγαροι στα οστά του τσάρου. Είχε, μάλιστα, παραλληλίσει τη σημασία της υποδοχής τους στη γειτονική χώρα με εκείνη που θα είχε για την Ελλάδα η επιστροφή των οστών του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

«Με τις πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που γι’ αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και προσέξτε, εμείς τι πήραμε; Σαράντα οκτώ μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κειμήλια που είχαν αρπάξει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη βόρεια Ελλάδα».

Ολόκληρος ο διάλογος στο βίντεο:

Νίκος Τσούτσιας: Πρόεδρε εγώ φεύγω.

Αντώνης Σαμαράς: Έλα γιατί που το έβαλες;

Νίκος Τσούτσιας: Πάω να κλείσω το κόμμα.

Αντώνης Σαμαράς: Τι κόμμα;

Νίκος Τσούτσιας: Δεν διαβάζεις τις κυριακάτικες εφημερίδες; Γράφουν, λέει, ότι εσύ θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης και οι αλαζόνες υπουργοί του.

Αντώνης Σαμαράς: Αυτά γράφουνε; Εμένα δε με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του. Το μόνο που με νοιάζει είναι να μην χάσει η Ελλάδα.

Νίκος Τσούτσιας: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τελικά θα φύγω γιατί θα πάω να δω στο δρόμο πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Γιατί όπως είπε η κυβέρνηση, αν κυκλοφορούν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν υπάρχει ακρίβεια και όλα πάνε καλά. Για να μη μας λένε και τίποτα κακομοίρηδες, όπως λέει και ο Θεοχάρης.

Αντώνης Σαμαράς: Τόσο προκλητικοί είναι; Ξέρεις κάτι; Αυτούς τους πήραν το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα; Αυτή τη φορά δεν μπορεί ούτε και να το μπαζώσουν.