Κριτική στην κυβερνητική εξαγγελία για τις 120 δόσεις ασκεί ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για «ημίμετρα» που, όπως υποστηρίζει, αποσκοπούν σε μια υποτυπώδη επικοινωνιακή διαχείριση. Παράλληλα, προαναγγέλλει την κατάθεση στη Βουλή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, καλώντας τους πολίτες να συγκρίνουν τις δύο προσεγγίσεις.

Συγκεκριμένα, σε δήλωσή του για την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζει ότι ο πρωθυπουργός «παρέλειψε» να εξηγήσει: για ποιο λόγο στη ρύθμιση των 120 δόσεων το επιτόκιο είναι 5,8%, γιατί δεν προχωρά στη διαγραφή τόκων, γιατί η ρύθμιση των 120 δόσεων εξαιρεί οφειλές που «γεννήθηκαν» το 2025-2026 και γιατί απαγορεύει την υπαγωγή όσων έχουν ενεργή ρύθμιση πέραν των 72 δόσεων.

Υποστηρίζει ότι «η αδυναμία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσει στο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους είναι προφανής» και ότι «τα σημερινά ημίμετρα έναν στόχο έχουν: να γίνει μια υποτυπώδης επικοινωνιακή διαχείριση». Μόνο που οι πολίτες έχουν ήδη βγάλει τα συμπεράσματα τους για την αναξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει.

Ο κ. Τσουκαλάς σημειώνει ότι «στα τέλη του καλοκαιριού όταν το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το σχέδιο του για το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε με το γνωστό ύφος ότι οι 120 δόσεις είναι μνημείο ανοησίας» και «ο αρμόδιος υπουργός, κ. Πιερρακάκης, υποστήριζε ότι είναι λαϊκισμός και ο κ. Μαρινάκης πως το ΠΑΣΟΚ μοιράζει τα λεφτά από τη monopoly». Προσθέτει ότι «τον Ιούλιο η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τις 72 δόσεις και τρεις μήνες μετά εξήγγειλε τις 120 δόσεις ομολογώντας την παταγώδη αποτυχία της».

«Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ καταθέτει με πρόταση νόμου στη Βουλή το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς., σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.