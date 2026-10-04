Στα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, εστιάζοντας στις αξίες της παράταξης και τις προτεραιότητες για την Ελλάδα του μέλλοντος.

«52 χρόνια Νέα Δημοκρατία – Οι αξίες μας, δύναμή μας. Με σχέδιο για μια πιο παραγωγική και ασφαλή Ελλάδα».

Όπως αναφέρει: «Η μεγάλη λαϊκή παράταξη που υπερβαίνει τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές και ενώνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες γύρω από τις αξίες του πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης.

Με σταθερό προσανατολισμό στο μέλλον, εργαζόμαστε για μια Ελλάδα πολύ πιο δυνατή, πιο παραγωγική και πιο ασφαλή απέναντι σε κάθε είδους κίνδυνο. Μια Ελλάδα που δημιουργεί ευκαιρίες για όλους, στηρίζει την κοινωνική συνοχή και δίνει στις νεότερες γενιές τις δυνατότητες να προχωρήσουν και να δημιουργήσουν το μέλλον τους εδώ στην πατρίδα μας.

Έχοντας ως κρίσιμες προτεραιότητες την ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες, την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, τη μείωση των ανισοτήτων, την αξιοποίηση της καινοτομίας προς όφελος των πολλών.

Με σχέδιο, σοβαρότητα, ευθύνη και πίστη στις αρχές και τις αξίες μας, προχωράμε μπροστά ενωμένοι!».