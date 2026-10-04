Στην ενεργειακή κρίση, την κυβερνητική πολιτική, αλλά και στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση, αναφέρθηκε σε σημερινές της δηλώσεις η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου. Παράλληλα, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στην πορεία και τις προτεραιότητες της παράταξης.

Η ίδια μιλώντας το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στο Action 24 και αναφερόμενη στην ενεργειακή κρίση, σημείωσε ότι «οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι είναι συγκεκριμένοι. Παράλληλα όμως είναι αναγκαίο η κυβέρνηση να στηρίζει τους πολίτες με βάση πάντα τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Εξάλλου, όλοι καταλαβαίνουμε πως η κρίση που ζούμε είναι τόσο έντονη, που επηρεάζει διεθνώς κάθε οικονομία και κάθε χώρα. Η δική μας ευθύνη είναι να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα στους πολίτες, με βάση αυτά που μπορούμε και με βάση τα όρια που έχει η οικονομία μας».

«Έχουμε δώσει μια σειρά ενισχύσεων, ιδίως στα καύσιμα, και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Η μείωση στο ντίζελ, στην αντλία, φτάνει πλέον τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι δύσκολη και οι δυνατότητες της χώρας είναι συγκεκριμένες, αλλά μια υπεύθυνη κυβέρνηση οφείλει να πράξει αυτά που μπορεί να κάνει. Ακριβώς όμως επειδή η κατάσταση είναι δύσκολη και ρευστή, κάθε δεκαπενθήμερο θα αξιολογούμε τα δεδομένα και θα βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, η εκπρόσωπος Τύπου υπενθύμισε πως έχουν δοθεί «πάνω από 800 εκατ. ευρώ από την αρχή της κρίσης ως σήμερα. Είμαστε τρίτοι στην ΕΕ ως προς την ενίσχυση που δίνουμε ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ταυτόχρονα, η χώρα οφείλει να σέβεται τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και τα ομόλογά μας είναι σε χαμηλότερο επίπεδο, όχι μόνο από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από τέσσερις χώρες του G7».

Η Αλεξάνδρα Σδούκου υπογράμμισε επίσης ότι «στο ΠΑΣΟΚ μιλούν τώρα για το παράδειγμα της Ιταλίας, αλλά δεν λένε ότι η Ιταλία έχει έλλειμμα και είναι σε επιτήρηση, ούτε εξηγούν γιατί, αφού είναι τόσο επιτυχημένο υπόδειγμα δράσης, η Μελόνι έστειλε και η ίδια μια επιστολή παρόμοια με τη δική μας στην Κομισιόν. Στο ΠΑΣΟΚ ψάχνουν ξένα παραδείγματα για να κρύψουν τις αντιφάσεις των προτάσεών τους. Στη δε ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, προτείνω να διαβάσουν πιο προσεκτικά όσα προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες και να σταθούν ιδιαίτερα στην έννοια της “οροφής δαπανών”, γιατί είτε δεν την έχουν καταλάβει, είτε βολικά την ξεχνούν. Σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις, όμως, το αποτέλεσμα είναι ότι παραπλανούν τους πολίτες».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας η Αλεξάνδρα Σδούκου τόνισε ότι «είναι μια σημαντική μέρα για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία. Το γεγονός πως 52 χρόνια μετά την ίδρυση μας είμαστε σήμερα ένα ισχυρό κόμμα, δείχνει την αντοχή των ιδεών μας στον χρόνο και τις ρίζες μας στην κοινωνία ως μια μεγάλη λαϊκή παράταξη. Αυτή η πορεία περιλαμβάνει πολλές γενιές ανθρώπων, πολλούς αγώνες, πολλές μάχες, κερδισμένες ή χαμένες. Και περιλαμβάνει κυρίως μεγάλες ιστορικές στιγμές και μεγάλες αποφάσεις από τη Δημοκρατία που στερεώθηκε στον τόπο, την ένταξη στην Ευρώπη και έως όσα κάνουμε σήμερα με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη».