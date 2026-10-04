Την έντονη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης προκάλεσαν οι δηλώσεις που έκανε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ευρισκόμενη στη Βόρεια Μακεδονία αγγίζοντας ευαίσθητες εθνικές χορδές καθώς χρησιμοποίησε ανιστόρητες εκφράσεις προκειμένου να ενθαρρύνει την ενταξιακή πορεία της γειτονικής μας χώρας στην ΕΕ.

Μέσα σε λίγες ώρες από τη μια η επίσκεψη και τα λεγόμενα της Προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στα Σκόπια και από την άλλη η ενεργοποίηση της ελληνοβουλγαρικής συμφωνίας για την ανταλλαγή κειμηλίων και ιστορικών λειψάνων, προκάλεσαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση και στο εσωτερικό.

Η Αθήνα δεν έκρυψε για την πρώτη περίπτωση την έντονη ενόχλησή της προς τις Βρυξέλλες αντιδρώντας άμεσα και θεσμικά ενώ όσον αφορά στο εσωτερικό και την αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά το Μέγαρο Μαξίμου παρέπεμψε στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για το θέμα των ιερών κειμηλίων.

Ακαριαία αντίδραση

Η αναφορά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι σε «μακεδονική γλώσσα» και «μακεδονικό πολιτισμό» προκάλεσε την ακαριαία αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη να υπενθυμίζει στην Πρόεδρο της Κομισιόν ότι ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ευρώπη περνάει υποχρεωτικά μέσα από την Ελλάδα.

«Οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί στο παρελθόν, ακόμα και αν εμείς διαφωνήσαμε σφόδρα, δεν είναι κουρελόχαρτα», τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη και ξεκαθάριζαν ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας τελεί υπό την απόλυτη προϋπόθεση του απαρέγκλιτου σεβασμού των διεθνών δεσμεύσεων και των συμφωνηθέντων.

Θύμιζαν επίσης ότι η χώρα μας έχει αποδείξει ότι πράττει πάντοτε όσα απαιτούνται για την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων και θα συνεχίσει να θέτει τα σχετικά ζητήματα και στα ευρωπαϊκά όργανα.

Και καθώς η «Συμφωνία των Πρεσπών» είναι «παιδί» του Αλέξη Τσίπρα υπογράμμιζαν ότι από εκείνον πρέπει να ζητηθεί ο λογαριασμός καθώς ψήφισε μια κακή συμφωνία, για την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε προειδοποιήσει ότι «εφόσον ψηφιστεί και κυρωθεί, τότε δεν θα μπορεί μονομερώς να ακυρωθεί».

«Όλοι οι άλλοι πρέπει να σιωπούν»

Όσο για την αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά ο οποίος εμφανίστηκε για ακόμα μια φορά ως υπερασπιστής των ιερών και των οσίων, κυβερνητικά στελέχη σημείωναν ότι όταν η Ιερά Σύνοδος χαιρέτισε τη συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας και επεστράφησαν 48 εκκλησιαστικά κειμήλια μετά από περισσότερο από έναν αιώνα, και μάλιστα με την συμβολή της εκκλησίας, όλοι οι άλλοι πρέπει να σιωπούν ειδικά αν επί των ημερών τους δεν έγινε κάτι αντίστοιχο.

Και απορρίπτουν τα ότι η χώρα «σαλπίζει υποχώρηση με πανηγυρισμούς» και του καταλογίζουν δογματισμούς σε μια προσπάθεια να μετατρέψει την εξωτερική πολιτική σε πεδίο πολιτικής αμφισβήτησης.

Άλλωστε και η θέση που εξέφρασε ο πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη δείχνει την ξεκάθαρη θέση της κυβέρνησης και την στρατηγική που ακολουθεί σε αυτά τα ζητήματα.

Η αναφορά του στο ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αναγνωρίσει ξένη ιδιοκτησία επί των συγκεκριμένων πολιτιστικών θησαυρών ήταν λένε συνεργάτες του η πιο αποστομωτική απάντηση στους υπερευαίσθητους αυτόκλητους υπερασπιστές της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του τόνισε πως ήρθε η ώρα για την «αποκατάσταση αισθητική νοηματική ακεραιότητα ενός πραγματικά οικουμενικού μνημείου το οποίο δυστυχώς παραμένει βίαια διαμελισμένο. Με άλλα λόγια τα γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να συνυπάρχουν και εκτίθενται μαζί διατηρώντας την άμεση οπτική επαφή με τον βράχο για τον οποίο σμιλεύτηκαν, κάτι που ήρθε να υπηρετήσει το μουσείο της Ακρόπολης. Για το λόγο αυτό θα επαναλάβω ότι η πατρίδα μου δεν πρόκειται να δεχθεί διευθετήσεις που να δηλώνουν αναγνώριση ξένης κυριαρχίας ή να δανειστεί τάχα τους δικούς της θησαυρούς. Ήρθε η ώρα της αλήθειας, της λογικής, της δικαιοσύνης, αλλά και της ηθικής».