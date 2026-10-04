Στα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή αναφέρθηκε με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να παραμείνει παράταξη του Πυρσού. Η μεγάλη Λαϊκή Παράταξη, η οποία “ταυτίζει το Έθνος με τον Λαόν, την Πατρίδα με τους Ανθρώπους της, την Πολιτεία με τους Πολίτες της”», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.