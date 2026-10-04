«Ιδέες, αλλά και πρόσωπα. Αυτά τα δύο διαμόρφωσαν την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια, κάθε κρίσιμη απόφαση, κάθε εθνική επιλογή, κάθε μεγάλο έργο, υπαγορεύτηκε από τον πατριωτισμό, την ευθύνη, την πίστη στη Δημοκρατία, την ελευθερία και την πρόοδο. Όλα αυτά, όμως, έγιναν πράξη από ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτές τις αρχές και αξίες και που δούλεψαν σκληρά για να τις υλοποιήσουν», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε ανάρτησή του για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ.

«Σήμερα, λοιπόν, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία γιορτάζουν οι άνθρωποί της. Από αυτούς που παρέμειναν πάντα πιστοί στην παράταξη στα πιο δύσκολα χρόνια μέχρι εκείνους με τους οποίους συμπορευτήκαμε στην πορεία των ετών.

Η σημερινή επέτειος είναι αφιερωμένη σε κάθε Νεοδημοκράτισσα και κάθε Νεοδημοκράτη. Σε εκείνους που έγραψαν τις σελίδες της ιστορίας αυτής της παράταξης. Σε εκείνους που αποτελούν την έμπνευση και το κίνητρο για να σηκώνουμε καθημερινά την Ελλάδα ψηλότερα στο πλευρό του Προέδρου μας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Χρόνια πολλά, Νέα Δημοκρατία!», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Παύλος Μαρινάκης.