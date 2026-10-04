Αιχμές κατά του ΠΑΣΟΚ για τις οικονομικές προτάσεις του και απαντήσεις στην παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά για τα λείψανα του Σαμουήλ περιλάμβανε η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον ΣΚΑΪ.

Στη συνέντευξή του, ο κ. Μαρινάκης παρουσίασε τις κυβερνητικές θέσεις για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, ενώ διαβεβαίωσε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου θα προχωρήσει σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

Στο επιχείρημα της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση «έκλεψε την ιδέα» των 120 δόσεων από το ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε με επικριτικό σχόλιο: «Και το χαλασμένο ρολόι 2 φορές τη μέρα λέει τη σωστή ώρα. Και η αντιπολίτευση λοιπόν πετάει ό,τι ιδέα μπορεί να ακουστεί, χωρίς ούτε να την κοστολογεί, ούτε αυτό να έχει αρχή, μέση και τέλος».

Στη συνέχεια εστίασε στο οικονομικό αποτύπωμα των εξαγγελιών της Χαριλάου Τρικούπη, επισημαίνοντας, κατά την εκτίμησή του, αποκλίσεις ανάμεσα στις δημόσιες αναφορές στελεχών του κόμματος για το κόστος τους.

«Το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα που ο εκπρόσωπός του είπε ότι κοστίζει στην τετραετία 4 δισ., ο πρόεδρός του λίγες μέρες μετά το κοστολόγησε πολύ παραπάνω», δήλωσε. Ως παράδειγμα ανέφερε την πρόταση για τη 13η σύνταξη, υποστηρίζοντας ότι «μόνο η 13η σύνταξη, έτσι όπως την είπε, δηλαδή μισή τα δύο πρώτα χρόνια και ολόκληρη τα επόμενα χρόνια, είναι 5 δισ. τα δύο τελευταία χρόνια και 2,5 δισ. τα δύο πρώτα, 7,5 δισ. μόνο ένα μέτρο».

Τι ανέφερε για τις 120 δόσεις και το επιτόκιο

Περνώντας στις λεπτομέρειες της ρύθμισης, ο Παύλος Μαρινάκης την παρουσίασε ως συνέχεια του προηγούμενου πλαισίου, με διεύρυνση των οφειλών που μπορούν να ενταχθούν σε αυτήν.

«Οι 120 δόσεις έρχονται στη συνέχεια των 72 δόσεων. Και προστίθενται και τα χρέη του 2024», σημείωσε.

Ως προς το ύψος του επιτοκίου, συνέδεσε την επιλογή της κυβέρνησης με τη δυνατότητα αξιοποίησης της ρύθμισης των 24 δόσεων για τις οφειλές των υπόλοιπων ετών. Όπως εξήγησε, «πρέπει να είναι ίδιο με τις 24 δόσεις, τις οποίες κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει για τα υπόλοιπα χρόνια».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι επιδίωξη είναι να διευκολυνθούν οι πολίτες που προσπαθούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους. «Δίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάσες σε αυτούς που θέλουν να είναι συνεπείς», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, απέρριψε τη γενικευμένη αντιμετώπιση των ανθρώπων που χρησιμοποιούν ρυθμίσεις ως «μπαταχτσήδες», κάνοντας αναφορά στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. «Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπαίνουν στις δόσεις επειδή είναι μπαταχτσήδες, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπαίνουν στις δόσεις επειδή δυσκολεύτηκαν, επειδή πρέπει να πληρώσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι οι διευκολύνσεις προς τους οφειλέτες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τη θέση όσων εξοφλούν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους, ακόμη και όταν τα οικονομικά περιθώριά τους είναι περιορισμένα.

«Πρέπει να υπάρξει και μια ισορροπία και με τους συνεπείς», επισήμανε, προσθέτοντας ότι «πολλές φορές είναι σαν να μιλάνε σε μια χώρα που δεν υπάρχουν άνθρωποι που, χωρίς να είναι πολύ άνετοι οικονομικά, κάθε μήνα πληρώνουν φόρους, κάθε μήνα πληρώνουν εισφορές, κάθε μήνα πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους».

«Το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου θα προχωρήσει»

Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, ο κ. Μαρινάκης διατύπωσε σαφή θέση υπέρ της υλοποίησης του έργου. «Το έργο θα προχωρήσει», διαβεβαίωσε, αναφέροντας ότι η Αθήνα, η Λευκωσία και το Παρίσι βρίσκονται «στην ίδια σελίδα».

Απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στον ενεργειακό ρόλο της διασύνδεσης για την Κύπρο, επισημαίνοντας ότι «πέραν του ότι είμαστε στην ίδια σελίδα, Ελλάδα-Κύπρος-Γαλλία πλέον, το έργο αυτό αίρει την ενεργειακή απομόνωση ενός κράτους μέλους της Ευρώπης, που είναι η Κύπρος».

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι η πορεία υλοποίησης δεν θα συνοδευτεί από εντάσεις. «Θέλω να πιστεύω πως δεν θα έχουμε εντάσεις», δήλωσε. Επέμεινε, πάντως, στον χαρακτήρα της διασύνδεσης ως ενεργειακού έργου, το οποίο «δεν πρέπει να μπει σε αυτή τη συζήτηση ούτε των εντάσεων, ούτε των αδειών».

Σχετικά με το ζήτημα των αδειών, ήταν κατηγορηματικός: «Δεν χρειάζεται κάποια άδεια για να προχωρήσει αυτό το έργο». Πρόσθεσε ότι το έργο «έχει αγκαλιάσει η Ευρώπη», ενώ στάθηκε και στη συμμετοχή «μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον τομέα αυτό».

Κλείνοντας την αναφορά του στη διασύνδεση, επανέλαβε ότι η υλοποίησή της θα ακολουθήσει το προβλεπόμενο πρόγραμμα. «Θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό. Όπως έχουμε αποδείξει, εμείς μιλάμε με πράξεις», ανέφερε.

Η τοποθέτηση για τον Σαμαρά και τα λείψανα του Σαμουήλ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε επίσης στην τελευταία παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με την επιστροφή των λειψάνων του τσάρου Σαμουήλ. Αρχικά επικεντρώθηκε στον ισχυρισμό του πρώην πρωθυπουργού ότι η επιστροφή τους αποτελούσε επιδίωξη των Βουλγάρων επί «100 ετών».

«Καταρχάς, επειδή είπε ο κύριος Σαμαράς ότι 100 χρόνια η επιστροφή των οστών του Σαμουήλ αποτελεί τον πόθο των Βουλγάρων. Να πούμε ότι τα οστά ανακαλύφθηκαν το 1965. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για 100 χρόνια», δήλωσε.

Για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης εξέλιξης παρέπεμψε στην ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου, την οποία παρουσίασε ως απάντηση στις επικρίσεις που διατυπώθηκαν.

«Η καλύτερη απάντηση, σε οποιαδήποτε κατηγορία για αυτήν την ιστορική ημέρα που ήταν η χθεσινή, είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου», ανέφερε.

Στη συνέχεια διαχώρισε την υπόθεση των λειψάνων του Σαμουήλ από εκείνη των κειμηλίων και χειρογράφων που είχαν αφαιρεθεί από ελληνικά μοναστήρια και μεταφερθεί στη Βουλγαρία.

«Από εκεί και πέρα, από τα μοναστήρια εκλάπησαν κειμήλια και χειρόγραφα. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Εμείς παίρνουμε πίσω όλα τα κειμήλια», υποστήριξε. Διευκρίνισε ακόμη ότι «Αυτή είναι η πρώτη φάση κιόλας της διαπραγμάτευσης. Όλα τα κειμήλια που φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο στη Σόφια».

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα αντικείμενα που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο αναζήτησης, επικαλέστηκε την ενημέρωση του υπουργείου Πολιτισμού, λέγοντας ότι «ήδη έδωσε μια αναλυτική ενημέρωση χθες το υπουργείο Πολιτισμού».

Ο κ. Μαρινάκης ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στη συνέχιση των σχετικών επαφών και στις επιστροφές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί: «Βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία διαπραγμάτευσης, και κάποια ήδη έχουν επιστραφεί».