Τη δέσμευση της παράταξης για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και επίτευξη μίας τρίτης αυτοδύναμης νίκης στις εκλογές του 2027 υπογραμμίζει σε άρθρο του ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση του κόμματος από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή την 4η Οκτωβρίου 1974.

Κάνοντας εκτενή αναφορά στην ιστορική παρακαταθήκη της εδραίωσης της Δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας, εκφράζει παράλληλα θερμές ευχαριστίες στα στελέχη και τη βάση της παράταξης.

Παράλληλα, τονίζει ότι «υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία έχει την ευθύνη να συνεχίσει αυτή την πορεία με τόλμη και σοβαρότητα. Να επιμείνει στις μεταρρυθμίσεις, στην ισχυρή θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, στην ασφάλεια και στην ανάπτυξη. Να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνολογίας χωρίς να χάσει τον άνθρωπο από το επίκεντρο και να αποδεικνύει, με έργα και αποτελέσματα, ότι η πολιτική σταθερότητα είναι το έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να χτιστεί ένα καλύτερο αύριο».

«Κάθε γενιά έχει χρέος να δώσει το δικό της περιεχόμενο στη δημοκρατία, στην ελευθερία και στην εθνική πρόοδο. Το ζητούμενο δεν είναι να αναπαράγουμε συνθήματα μιας άλλης εποχής, αλλά να βρίσκουμε λύσεις για τις ανάγκες της δικής μας, με θάρρος και συνέπεια», συμπληρώνει ο ίδιος.

Ολόκληρο το άρθρο του Άδωνι Γεωργιάδη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται από την 4η Οκτωβρίου 1974, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν μια στιγμή που ξεπερνούσε τη δημιουργία ενός κόμματος. Η Ελλάδα έβγαινε από τη δικτατορία και είχε ανάγκη από σταθερούς δημοκρατικούς θεσμούς, εθνική αυτοπεποίθηση και μια καθαρή κατεύθυνση για το μέλλον. Η απάντηση του Καραμανλή ήταν μια μεγάλη, ανοιχτή παράταξη, ικανή να ενώσει δυνάμεις και να υπηρετήσει την πατρίδα. Από τότε, η Νέα Δημοκρατία συνδέθηκε με επιλογές που καθόρισαν τη μεταπολιτευτική πορεία της χώρας. Με την εδραίωση της Δημοκρατίας και με την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, μια ιστορική απόφαση που μας έδωσε σταθερό προσανατολισμό και νέες δυνατότητες. Ο ευρωπαϊκός δρόμος δεν ήταν ποτέ για εμάς απλώς μια οικονομική επιλογή. Ήταν επιλογή ελευθερίας, ασφάλειας και προοπτικής για τις επόμενες γενιές.

Η ιστορία, όμως, δεν γράφεται μόνο από τις μεγάλες αποφάσεις των ηγετών. Γράφεται και από τους ανθρώπους που βρίσκονται κάθε μέρα δίπλα στην παράταξη, όταν εκείνη κυβερνά αλλά και όταν δοκιμάζεται. Από τα στελέχη της ΟΝΝΕΔ, τους ανθρώπους των τοπικών οργανώσεων, τις Νεοδημοκράτισσες και τους Νεοδημοκράτες που δεν ζήτησαν τίποτε για τον εαυτό τους, αλλά έδωσαν χρόνο, δύναμη και ψυχή για όσα πιστεύουν. Σε αυτούς οφείλουμε σήμερα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ως Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που υπηρετώ αυτή την παράταξη. Η τιμή αυτή δεν είναι ένα παράσημο για να το επιδεικνύει κανείς. Είναι καθημερινή υποχρέωση να ακούει τους πολίτες, να υπερασπίζεται τις αρχές μας χωρίς φόβο και να δίνει απαντήσεις στα προβλήματα της εποχής. Γιατί η πίστη στην ιστορία μας έχει νόημα μόνο όταν συνοδεύεται από πράξεις στο παρόν.

Αυτή είναι, άλλωστε, η ουσία της πολιτικής μας ταυτότητας: πιστεύουμε στην ελευθερία και την ατομική προσπάθεια, αλλά δεν ξεχνάμε την κοινωνική ευθύνη. Υπερασπιζόμαστε την πατρίδα, την παράδοση και την ιστορική μας συνέχεια, αλλά δεν φοβόμαστε τις αλλαγές. Θέλουμε ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη, μια οικονομία που δημιουργεί ευκαιρίες και μια κοινωνία στην οποία η πρόοδος δεν αφήνει κανέναν αόρατο. Σήμερα, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία έχει την ευθύνη να συνεχίσει αυτή την πορεία με τόλμη και σοβαρότητα. Να επιμείνει στις μεταρρυθμίσεις, στην ισχυρή θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη, στην ασφάλεια και στην ανάπτυξη. Να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της τεχνολογίας χωρίς να χάσει τον άνθρωπο από το επίκεντρο και να αποδεικνύει, με έργα και αποτελέσματα, ότι η πολιτική σταθερότητα είναι το έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να χτιστεί ένα καλύτερο αύριο.

Δεν αγνοούμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας. Το κόστος της καθημερινότητας, η αγωνία των νέων για το σπίτι και τη δουλειά, οι απαιτήσεις για καλύτερη υγεία και παιδεία δεν απαντώνται με επετειακές διακηρύξεις. Απαιτούν διαρκή προσπάθεια, αυτοκριτική όπου χρειάζεται και μετρήσιμες λύσεις. Οφείλουμε να κρινόμαστε όχι από όσα υποσχόμαστε, αλλά από όσα αλλάζουν πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό που έκανε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη παράταξη δεν ήταν η βεβαιότητα ότι έχει πάντα δίκιο. Ήταν η ικανότητά της να αντέχει, να ανανεώνεται και να κοιτάζει μπροστά, κρατώντας σταθερές τις αρχές της. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μας κληροδότησε μια αποστολή, όχι ένα μουσείο αναμνήσεων. Κάθε γενιά έχει χρέος να δώσει το δικό της περιεχόμενο στη δημοκρατία, στην ελευθερία και στην εθνική πρόοδο. Το ζητούμενο δεν είναι να αναπαράγουμε συνθήματα μιας άλλης εποχής, αλλά να βρίσκουμε λύσεις για τις ανάγκες της δικής μας, με θάρρος και συνέπεια.

Στα 52 χρόνια της, λοιπόν, τιμούμε όσους άνοιξαν τον δρόμο και όσους κράτησαν τη σημαία ψηλά. Πάνω απ’ όλα, όμως, ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας προς την Ελλάδα που έρχεται, μια Ελλάδα ισχυρή, ασφαλή, δημιουργική και υπερήφανη. Να μην έχει κανείς αμφιβολία: το 2027 δίνουμε όλοι μαζί τη μάχη για την τρίτη αυτοδύναμη νίκη της Νέας Δημοκρατίας και θα την κερδίσουμε. Με ενότητα, δουλειά και πίστη στις δυνάμεις του λαού μας, συνεχίζουμε. Χρόνια πολλά στη Νέα Δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε κάθε Νεοδημοκράτισσα και κάθε Νεοδημοκράτη».