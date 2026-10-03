Δεν παρέμεινε για πολύ στα social media το πολιτικό σποτ του Στέφανου Κασσελάκη, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Ο πρόεδρος των Δημοκρατών απέσυρε το βίντεο μετά την τοποθέτηση του γνωστού μουσικοσυνθέτη σχετικά με τη χρήση των έργων του σε πολιτικό υλικό.

Η εξέλιξη ήρθε μετά την ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στην οποία διευκρίνισε ότι ουδέποτε έχει παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής του, παρά τα σχετικά αιτήματα που, όπως ανέφερε, έχει δεχθεί κατά καιρούς.

Ο συνθέτης δεν κατονόμασε τον Στέφανο Κασσελάκη στην ανάρτησή του, ξεκαθάρισε όμως τη θέση του για τη χρήση των έργων του σε πολιτικές εκδηλώσεις και πολιτικό υλικό.

«Ως εκ τούτου, κάθε χρήση έργου μου σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου, γίνεται χωρίς την άδειά μου και δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει οποιαδήποτε πολιτική μου υποστήριξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Σταύρος Ξαρχάκος ζήτησε την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και τον σεβασμό της πάγιας θέσης του.

Μετά την τοποθέτηση του συνθέτη, το συγκεκριμένο σποτ αποσύρθηκε από τα social media του Στέφανου Κασσελάκη.