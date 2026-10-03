Αιχμές για τη στάση της Ελλάδας σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής άφησε ο Αντώνης Σαμαράς με δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «διπλό χτύπημα», επικρίνοντας τόσο την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για αναφορές της στη γλώσσα και τον πολιτισμό της Βόρειας Μακεδονίας όσο και τη συμφωνία με τη Βουλγαρία για την επιστροφή κειμηλίων και την παράδοση των οστών του Σαμουήλ.

Ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέφρασε θαυμασμό για τη «δήθεν μακεδονική γλώσσα» και τον «μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων», αμφισβητώντας ποια Ευρώπη εκπροσωπεί.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Σαμαρά:

Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα η κυρια Ούρσουλα ΦΟΝ ΝΤερ Λάιεν που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν μακεδονική γλώσσα και τον μακεδονικό πολιτισμό των Σκοπίων τα πράγματα έχουνε γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών και εμείς παρακολουθούμε βουβοί.

Την ίδια ώρα με τις πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων και προσέξτε εμείς την πήραμε; 48 μόνο τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κειμήλια που είχαν αρπάξει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οι Βούλγαροι από τη βόρεια Ελλάδα.

Ως πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα κι εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπιζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα.

Αντίδραση υπήρξε από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς, όπως λένε στην κυβέρνηση «η καλύτερη απάντηση στον κ. Σαμάρα για το θέμα των κειμηλίων είναι η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου».