Το Επταπύργιο (Γεντί Κουλέ) επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας.

Εκεί τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, ο οποίος τον ενημέρωσε για το ομόφωνο ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου, με το οποίο ζήτησε την άμεση απόσυρση του ιστορικού μνημείου από τον κατάλογο χώρων του ΟΔΑΠ για τη διοργάνωση ιδιωτικών εκδηλώσεων.

«Αν ισχύει ότι εξαιρέθηκε το Γεντί Κουλέ από το συνολικό σχέδιο εμπορευματοποίησης, αυτό είναι μια συλλογική νίκη της αυτοδιοίκησης, του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών, που αντέδρασαν, αλλά και της τοπικής κοινωνίας», δήλωσε ο κ. Τσίπρας.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν χώρο ιδιαίτερου συμβολισμού, έναν τόπο μαρτυρίου και συλλογικής μνήμης, εκτιμώντας πως «αυτή η ιστορική μνήμη μάλλον ενοχλεί κάποιους ακόμα».

Αιχμές για τις φυλακές της Αίγινας

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχουν πολλά ιστορικά μνημεία που συμβολίζουν κάτι ισχυρό σε σχέση με τη σύγχρονη ιστορία της χώρας και πως καταβάλλεται προσπάθεια να αποσυνδεθούν από τη συλλογική μνήμη. Ως παράδειγμα ανέφερε τις φυλακές της Αίγινας, που «θέλουν να τις κάνουν μουσείο φιστικιού, λες και δεν υπάρχει κάποιος άλλος χώρος για να γίνει κάτι αντίστοιχο».

Οι ομαδικοί τάφοι και οι εξετάσεις DNA

Κατά τη συνάντησή του με τον δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών, ενημερώθηκε επίσης για τους ομαδικούς τάφους εκτελεσμένων του Γεντί Κουλέ, οι οποίοι εντοπίστηκαν ακριβώς απέναντι από το Επταπύργιο. Ο κ. Τσίπρας έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία του δήμου να απευθύνει πρόσκληση σε οικογένειες για τη διενέργεια εξετάσεων DNA, στην οποία ανταποκρίθηκαν περίπου 87 οικογένειες από όλη την Ελλάδα.

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με δύο μέλη του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), τον Νώντα Όχονο και τον Αδάμ Δράγα, και ξεναγήθηκε στο μνημείο από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων – Παραρτήματος Μακεδονίας-Θράκης, Γιάννη Καρλιάμπα.