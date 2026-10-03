Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παραχώρησε συνέντευξη στέλνοντας μήνυμα ενότητας και εθνικής ομοψυχίας και επισημαίνοντας ότι «ο λαός εγγυάται τη σταθερότητα».

Ειδικότερα, ο κ. Τασούλας μιλώντας στην εφημερίδα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» αποδοκιμάζει τους «οργίλους και κήνσορες», που πρωτοστατούν σε «πλειοδοσία εθνικοφροσύνης» και επισημαίνει ότι «Η φραστική και διχαστική “εθνικοφροσύνη” ταυτίστηκε με την αφροσύνη οδηγώντας σε διχασμούς και εθνικές ήττες, όπως το 1897». Υπενθυμίζει, ότι «Η εθνική υπεροχή και οι νίκες, όπως άλλωστε έχει διδάξει η ελληνική ιστορία, για παράδειγμα στους Βαλκανικούς Πολέμους, χρειάζονται ψυχραιμία και σοβαρότητα, ομοψυχία και ενότητα, σχέδιο και δουλειά με ταυτόχρονη απομόνωση των θερμοκέφαλων και των κάθε λογής “υπνοθεραπευτών”, που νομίζουν, ότι με τα λόγια χτίζονται τα αλώνια και με τις βασκανίες πέφτουν οι Βερσαλλίες».

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι η πολιτική συνεννόησης με την Τουρκία ταυτόχρονα με την ολόπλευρη ενίσχυση της εθνικής άμυνας είναι η πάγια πολιτική όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. Καταγγέλλει ως «κίβδηλη» τη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας» και συμπληρώνει ότι «Ο ελληνικός λαός έχει πατρίδα του τη θάλασσα 40 αιώνες προτού ο τουρκικός λαός φτάσει από τα βάθη της Ασίας και εγκατασταθεί, ως νομαδικός λαός, στη χερσόνησο της Μικράς Ασίας. Η γαλανόλευκη εκφράζει αυτήν ακριβώς την μακραίωνη βιωματική σχέση μας με τη θάλασσα η οποία είναι ακατάλυτη. Συνιστώ στους Τούρκους διαμορφωτές πολιτικής να διαβάσουν περισσότερη Ιστορία»

Αναφορικά με τα σενάρια περί ακυβερνησίας υπογραμμίζει ότι «ο λαός εγγυάται τη σταθερότητα» και απορρίπτει τους φόβους ότι μπορεί να τραβήξει χρονικά η διαδικασία των εντολών ή ότι θα εκδηλωθεί αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης. Όπως εκτιμά «Το εκλογικό σώμα θα αποφασίσει στην κάλπη αν τη δεδομένη συγκυρία η σταθερότητα διασφαλίζεται καλύτερα από κυβέρνηση συνεργασίας ή από κυβέρνηση αυτοδυναμίας» και προσθέτει «Αν πρυτανεύσει η ασυνεννοησία τότε κάποιος θα τη χρεωθεί και αργά ή γρήγορα τα πράγματα θα μπουν στη θέση τους», ενώ υποστηρίζει ότι η εύρεση της νέας πλειοψηφίας δεν θα τραβήξει πολύ χρονικά. Σημειώνει δε ότι «οι πολιτικές δυνάμεις και οι αρχηγοί τους ξέρουν να διαβάζουν σωστά τα μηνύματα της κάλπης. Και ασφαλώς έχω εμπιστοσύνη στην κρίση του λαού να επιβάλει λύσεις και να υπερβαίνει κάθε τυχόν αδιέξοδο».

Ο κ. Τασούλας υποστηρίζει, ακόμα, «συναινέσεις τολμηρές και ουσιώδεις» με παράλληλη «παύση των πολιτικών επενδύσεων στην πόλωση και στην τοξικότητα», ως την καλύτερη στρατηγική και συμπεριφορά, για την ταχύτερη επίλυση προβλημάτων και την πρόοδο σε επίπεδο οικονομίας, κοινωνίας και θεσμών.

Σχετικά με τον κίνδυνο της ακροδεξιάς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ανησυχεί για την επιρροή της ακροδεξιάς στην Ελλάδα και υπενθυμίζει ότι «Ο ελληνικός λαός καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεταπολίτευσης έχει αποδείξει ότι διαρκώς ανανεώνει και διατηρεί σε επίπεδο υψηλό τη θωράκισή του απέναντι σε φαινόμενα και πρακτικές μίσους, σε νοοτροπίες και πολιτικές διχασμού και εκτροπής.»

Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της στήριξης των ασθενέστερων, τονίζοντας ότι «στη σημερινή διεθνή συγκυρία είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για τη στήριξη των πολιτών και ιδίως των ασθενέστερων, κάτι που ασφαλώς αποδέχονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις».

Για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, επισημαίνει ότι «Για πρώτη φορά η επανένωση των Γλυπτών αναβιβάζεται από την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό ζήτημα» και παρατηρεί ότι «Για πρώτη φορά συνδέεται η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα με την επανένωση της Βρετανίας με την Ευρώπη».

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο κ. Τασούλας «καθώς κάποιου είδους επανένωση Ευρώπης-Βρετανίας είναι αναμενόμενη και ήδη σχεδιάζεται, θα έλεγα πως, η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα είναι μια χειρονομία, που η Βρετανία χρωστάει στην Ευρώπη, εξίσου όσο και στην Ελλάδα. Η Βρετανία χρωστάει την επανένωση των Γλυπτών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ταυτόχρονα».