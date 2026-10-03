Την πορεία της κυβέρνησης έως τις εκλογές του 2027, τις οικονομικές προτεραιότητες για την επόμενη τετραετία, αλλά και τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον έθεσε στο επίκεντρο της ομιλίας του στην Κατερίνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης οποίος συνεχίζει την περιοδεία του στη κεντρική Μακεδονία.

Θυμίζοντας την «συμφωνία αλήθειας» μαζί τους ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση υλοποιεί δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί τα προηγούμενα χρόνια. Παράλληλα, έδωσε το στίγμα της προεκλογικής περιόδου, καλώντας τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μεταφέρουν το κυβερνητικό μήνυμα «σε κάθε γειτονιά».

Επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους και δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον χλευαστικό τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε το ΠΑΣΟΚ το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέστειλε επιστολή στην Πρόεδρο της Κομισιόν ζητώντας την ανάληψη κοινής ευρωπαϊκής δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργεακής κρίσης.

« Μας ειρωνεύτηκαν για “γαλάζια γράμματα” – είναι τα ίδια “γαλάζια γράμματα” που μας εξασφάλισαν τα χρήματα του ταμείου ανάκαμψης, το πρώτο πιστοποιητικό Covid, το να αλλάξει η Ευρώπη τη μεταναστευτική της πολιτική».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη δημοσιονομική σταθερότητα, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα επιλέξει μια προεκλογική πολιτική ανεξέλεγκτων παροχών.

Αναφερόμενος στα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί για το 2027, μίλησε για παρεμβάσεις υπέρ συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και για φορολογικές ελαφρύνσεις. Ειδική αναφορά έκανε στους αγρότες, υποστηρίζοντας ότι όσοι έχουν εισόδημα έως 20.000 ευρώ θα έχουν μηδενικό φόρο.

Παράλληλα, στάθηκε στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως το 2024 σε 120 δόσεις, μέτρο που, όπως είπε, αφορά κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον εμπορικό κόσμο.

Για την επόμενη τετραετία έθεσε ως βασικό στόχο την προσέλκυση περισσότερων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, με ζητούμενο την «πραγματική σύγκλιση» της Ελλάδας με την Ευρώπη.

Όσο αφορά στις στις διεθνείς εξελίξεις, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μίλησε για την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα ενώ παράλληλα, υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό και αναφέρθηκε στον ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών, συνδέοντας τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες με το Ταμείο Ανάκαμψης και το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό Covid.

«Η Ελλάδα του 2027 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019», υποστήριξε, αναγνωρίζοντας παράλληλα και κάνοντας την αυτοκριτική του ότι η κυβέρνηση έχει κάνει και λάθη και ότι υπάρχουν στόχοι που δεν επιτεύχθηκαν.