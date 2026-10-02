Τις ευχές του προς την Ελλάδα, με αφορμή την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τον Οκτώβριο, έστειλε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, πρέσβης Μάικ Γουόλτς.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Αμερικανός διπλωμάτης συνεχάρη την ελληνική πλευρά για την ανάληψη των καθηκόντων της.

«Συγχαρητήρια στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αυτόν τον μήνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Μάικ Γουόλτς αναφέρθηκε στη συνεργασία που αναμένεται να έχει με την ελληνική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, επισημαίνοντας ότι «προσβλέπει στη συνεργασία με την πρέσβυ Αγ. Μπαλτά και την ομάδα της για το ουσιώδες έργο του ΟΗΕ: τον τερματισμό των συγκρούσεων και την πρόληψη των πολέμων».