Με μια προσωπική αναδρομή στις νίκες, αλλά κυρίως στις ήττες της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Δένδιας έστειλε από τον Άλιμο μήνυμα συσπείρωσης ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης. «Δεν την πλήγωσα, δεν της δημιούργησα πρόβλημα», είπε για την παράταξη, υπογραμμίζοντας ότι υπηρέτησε με την ίδια αφοσίωση τρεις πρωθυπουργούς της.

Στην πολιτική συγκέντρωση στο παραλιακό κέντρο «Akanthus», παρουσία χιλιάδων πολιτικών φίλων του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συνδύασε το κάλεσμα για ενότητα με μια αιχμή για τον τρόπο έκφρασης των εσωκομματικών διαφωνιών: τις δικές του θέσεις, όπως τόνισε, τις κατέθεσε στον προσυνεδριακό διάλογο και στο συνέδριο, όχι στα τηλεοπτικά παράθυρα.

«Ζορίστηκα για να τα καταφέρω»

Ο Νίκος Δένδιας ξεκίνησε ευχαριστώντας τους συγκεντρωμένους και τη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για τους ανθρώπους, τις ιδέες και τις αξίες της.

Η αναφορά στην πολιτική του αφετηρία είχε προσωπικό τόνο. Θυμήθηκε τη συμμετοχή του στη ΔΑΠ και την ΟΝΝΕΔ, εξηγώντας ότι η ενεργός διεκδίκηση πολιτικού ρόλου ήρθε αργότερα.

«Δεν ήταν πάντα εύκολη η ζωή μου. Ζορίστηκα για να τα καταφέρω. Αν δεν είχε γίνει και αρχηγός ο Κώστας Καραμανλής, ίσως να μην είχα πολιτευτεί και ποτέ», ανέφερε.

Τρεις πρωθυπουργοί και μια δήλωση αφοσίωσης

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία του είχε η συνεργασία του με τους Κώστα Καραμανλή, Αντώνη Σαμαρά και Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Υπηρέτησα τρεις πρωθυπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, τον σημερινό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους υπηρέτησα και τους τρεις με την ψυχή μου και με την καρδιά μου», τόνισε.

Περιγράφοντας τη ΝΔ ως οικογένεια, είπε ότι προσπάθησε να την προστατεύσει και να τη στηρίξει σε κάθε περίοδο.

«Τη στήριξα στις νίκες μας και πολύ πιο σημαντικό τη στήριξα με όλους εσάς στις ήττες μας», σημείωσε.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, στην εποχή που, ως νεαρός, συνόδευσε τον Γεώργιο Ράλλη στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», κατά την παράδοση της εξουσίας στον Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως είπε, έχει ζήσει πικρές ήττες με τη Νέα Δημοκρατία, παραμένοντας περήφανος για την προσφορά της στον ελληνικό λαό.

Οι διαφωνίες στο συνέδριο, όχι στις τηλεοράσεις

Το πιο αιχμηρό σημείο της παρέμβασής του αφορούσε τον εσωκομματικό διάλογο.

«Ό,τι είχα να πω δεν το είπα στα παράθυρα των τηλεοράσεων, στις συνεντεύξεις στις εφημερίδες, αλλά στον προσυνεδριακό διάλογο και στο ίδιο το συνέδριο», ανέφερε.

Παρέπεμψε στις ομιλίες του στην Κομοτηνή, στο Αγρίνιο και στο συνέδριο του κόμματος, τονίζοντας ότι εκεί εξέφρασε καθαρά τις απόψεις του για την πορεία της παράταξης.

Η τοποθέτηση είχε σαφή αιχμή για τη δημόσια έκφραση εσωκομματικών διαφωνιών, χωρίς στο συγκεκριμένο απόσπασμα να κατονομάζει στελέχη.

Εκλογικός αγώνας με μετριοπάθεια και επίγνωση των λαθών

Για την επόμενη εκλογική προσπάθεια, ο υπουργός ζήτησε σοβαρότητα, προσιτή στάση απέναντι στον πολίτη και αποφυγή υπερβολών.

«Τώρα μπροστά μας έχουμε μια νέα εκλογική προσπάθεια και πρέπει αυτή τη νέα εκλογική προσπάθεια να τη διεξάγουμε με σοβαρότητα, με προσήνεια στο μέσο άνθρωπο, με μετριοπάθεια, με αίσθηση των σφαλμάτων μας, αλλά επίσης με υπερηφάνεια για το τι έχουμε προσφέρει στον τόπο», είπε.

Κλείνοντας, περιέγραψε τη δική του φιλοδοξία ως υπηρεσία προς τους πολίτες, την παράταξη και τη χώρα, δηλώνοντας ότι θέλει να παραμένει «πιστός και ταπεινός υπηρέτης της Ελλάδας, της πατρίδας μας».

Η συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με προσωπικούς χαιρετισμούς και συνθήματα μαζί με μέλη της ΟΝΝΕΔ. Το πολιτικό μήνυμα της βραδιάς είχε δύο σκέλη: συσπείρωση για την εκλογική μάχη και αναγνώριση των σφαλμάτων, με τις διαφορετικές απόψεις να εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του κόμματος.