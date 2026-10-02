Τα εργοτάξια του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Κατερίνης και του Πολιτιστικού Κέντρου Κατερίνης επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της περιοδείας του στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας.

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν το υπό κατασκευή Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κατερίνης, το οποίο είναι ενταγμένο στο έργο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) για 17 σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 159,2 εκατ. ευρώ. Εντός του 2026 αναμένεται να παραδοθούν 11 σχολικές μονάδες και οι υπόλοιπες έξι εντός του 2027, εκ των οποίων τέσσερις, συμπεριλαμβανομένου του Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Κατερίνης, το πρώτο εξάμηνο του 2027. Το εν λόγω σχολείο θα λειτουργήσει για πρώτη φορά τη σχολική χρονιά 2027-2028.

«Θέλω, Δήμαρχε, να εκφράσω τη χαρά μου για τη σημαντική πρόοδο στην κατασκευή αυτού του πραγματικά πρότυπου μουσικού σχολείου, που θα είναι ένα “κόσμημα”, όχι νομίζω για την Κατερίνη μόνο, αλλά και για όλη τη Βόρειο Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα είναι το πιο όμορφο και σίγουρα το πιο σύγχρονο μουσικό σχολείο σε όλη την επικράτεια», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Είναι ένα μόνο από τα πάρα πολλά έργα τα οποία γίνονται στην πατρίδα μας για τη στήριξη των υποδομών της εκπαίδευσης. Eίτε μιλάμε για καινούργια σχολεία, χρηματοδοτούμενα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, είτε μιλάμε για την ανακατασκευή υφιστάμενων σχολικών μονάδων, μέσα από το Πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”, για εμάς η επένδυση στις υποδομές της εκπαίδευσης είναι πρώτη προτεραιότητα», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ένα όνειρο για πάνω από τριάντα χρόνια γίνεται πραγματικότητα. Και γίνεται πραγματικότητα με την προσπάθεια της κυβέρνησης και προσωπικά τη δική σας», τόνισε από την πλευρά του ο Δήμαρχος Κατερίνης Γιάννης Ντούμος.

«Μαζί με την παραχώρηση αυτή, με το ΣΔΙΤ αυτό, θα έχουμε 25 χρόνια συντήρηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στους Δήμους και στο κράτος πιστεύω είναι ότι κανένας δεν φροντίζει για την συντήρηση αυτών που παραδίδουν. Κτήρια πανέμορφα μέσα σε πέντε χρόνια γηράσκουν. Για 25 χρόνια έχει φροντίσει η μελέτη και γι’ αυτό το πράγμα, που είναι πολύ σημαντικό», συμπλήρωσε ο Δήμαρχος.

Ολοκληρώνεται μετά από 13 χρόνια το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Πολιτιστικό Κέντρο Κατερίνης, που περιλαμβάνει χώρο εκδηλώσεων 500 θέσεων. Το έργο ξεκίνησε το 2013 και για να ολοκληρωθεί εξασφαλίστηκε το 2026 από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» του υπουργείου Εσωτερικών ποσό 1,4 εκατ. ευρώ για προμήθεια φωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Με βάση το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα το έργο θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.