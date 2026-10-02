Απάντηση στις ειρωνείες του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη για την επιστολή που απέστειλε στην Κομισιόν για την ενεργειακή κρίση έδωσε από την Κατερίνη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως βασικό στόχο για την επόμενη περίοδο τη μετατροπή του συλλογικού πλούτου σε ατομική ευημερία, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οικονομική πολιτική.

«Εύκολο να ανοίξω το πουγκί, δεν θα το κάνω, γιατί προέχει να χτίσουμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει και να σφυρηλατήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, υπάρχει κίνδυνος για «ακατάσχετη παροχολογία» όσο πλησιάζουν οι εκλογές και πρόσθεσε: «Εμείς πρέπει να περιγράψουμε το εξής: πώς ο συλλογικός πλούτος θα γίνει ατομική ευημερία».

Μητσοτάκης: «Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την οικονομική πορεία της χώρας με την πολιτική σταθερότητα, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρείες για την αντιμετώπιση κρίσεων.

«Χωρίς πολιτική σταθερότητα δεν υπάρχει οικονομική πρόοδος. Δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα μέλλον όπως το οραματιζόμαστε», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στην ενεργειακή κρίση και στη στήριξη της κοινωνίας, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εξαντλήσει τα περιθώρια για την αντιμετώπιση ενός δύσκολου χειμώνα.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στα αιτήματα των επιχειρήσεων για τις οφειλές τους, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε σε αιτήματα των μικρομεσαίων και του εμπορικού κόσμου.

Στο 7,4% η ανεργία – «Αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη του εργαζόμενου»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα νέα στοιχεία για την ανεργία, η οποία διαμορφώθηκε στο 7,4% τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Το ποσοστό είναι μειωμένο από το 7,9% του Ιουλίου και το 8,8% του Αυγούστου του 2025.

«Χαμηλή ανεργία σημαίνει περισσότερες δουλειές. Όσο μειώνεται η ανεργία αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη του εργαζόμενου για καλύτερο μισθό», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ακόμη ότι, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, είναι σημαντικό να γίνει απολογισμός των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί το 2023 και όσων, όπως υποστήριξε, υλοποιήθηκαν.

«Μπορούμε στην Ευρώπη να διαμορφώνουμε και ευρωπαϊκή ατζέντα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι η χώρα μπορεί να επηρεάζει ευρωπαϊκές αποφάσεις.

«Εμείς μπορούμε στην Ευρώπη να διαμορφώνουμε όχι μόνο εθνική αλλά ευρωπαϊκή ατζέντα», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην κριτική που είχε ασκηθεί στο παρελθόν για τα λεγόμενα «γαλάζια γράμματα», υποστήριξε ότι μέσω αυτών η Ελλάδα πέτυχε, μεταξύ άλλων, την εξασφάλιση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, την έκδοση του πρώτου ευρωπαϊκού πιστοποιητικού Covid και αλλαγές στην ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά και στον ρόλο της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Η σύγκριση με Γαλλία και Ιταλία για το κόστος δανεισμού

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τη Γαλλία και την Ιταλία.

«Δανειζόμαστε φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία. Οι αγορές αναγνωρίζουν σε αυτή την κυβέρνηση ότι έχει σχέδιο, πρόγραμμα και ξέρει να οδηγήσει την πατρίδα σε ταραγμένα νερά», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δημοσιονομική σταθερότητα θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό άξονα της οικονομικής πολιτικής.

«Καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές της άνοιξης…»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε εκ νέου στις εκλογές του 2027, σημειώνοντας ότι όσο πλησιάζει η εκλογική αναμέτρηση είναι απαραίτητος ο απολογισμός της κυβερνητικής πορείας.

«Καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές της άνοιξης είναι σημαντικό όλοι να κάνουμε ταμείο: τι είχαμε δεσμευτεί το 2023 και τι κάναμε πράξη», ανέφερε.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, υποστηρίζοντας ότι η παράταξη διατηρεί τη διάρκειά της επειδή προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε εποχής.

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός απηύθυνε μήνυμα προς τους πολίτες που, όπως είπε, συμφωνούν με το μεγαλύτερο μέρος των κυβερνητικών θέσεων. «Θέλω να απευθυνθώ σε αυτούς που συμφωνούν στα περισσότερα από όσα λέμε. Τότε αξίζει να μας εμπιστευτούν στις εκλογές του 2027», ανέφερε.