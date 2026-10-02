Σημαντική στήριξη για 3.948 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών και τις οικογένειές τους αποτελεί η χρηματοδότηση ύψους 8,175 εκατ. ευρώ για την καταβολή του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, μετά την απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κας Σοφίας Ζαχαράκη.

Η χρηματοδότηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ιδιαίτερα για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Καθοριστική είναι και η αύξηση των διαθέσιμων πόρων για το Πανεπιστήμιο Πατρών. Από 2,837 εκατ. ευρώ το 2019, η χρηματοδότηση για το στεγαστικό επίδομα ανέρχεται φέτος στα 8,175 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 188%.

Η τ. υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, για μία ακόμη απόφαση που στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών, τους φοιτητές του και τις οικογένειές τους.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση της δημόσιας Παιδείας, με περισσότερες δυνατότητες για τα Πανεπιστήμιά μας και ουσιαστική στήριξη των νέων ανθρώπων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, κ. Χρήστος Μπούρας, διεκδικεί με συνέπεια για το Ίδρυμα και πετυχαίνει απτά αποτελέσματα. Η συνεργασία του Πανεπιστημίου με την Πολιτεία αποδίδει και δημιουργεί ακόμη καλύτερες προϋποθέσεις για τους φοιτητές και την ακαδημαϊκή κοινότητα».