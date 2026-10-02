Για τις προκλήσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης και τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας μίλησε στο OPEN TV η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου. Η ίδια εστίασε στις καίριες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυβέρνηση, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρέμβασης του πρωθυπουργού με την επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Σδούκου τοποθετήθηκε για τον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής, ενώ δεν παρέλειψε να ασκήσει δριμεία κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης.

Αναφερόμενη στην επιστολή του πρωθυπουργού και στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «η αντιπολίτευση ειρωνεύεται αλλά η χώρα ευτυχώς για όλους δεν είναι όπως ήταν πριν 10 χρόνια. Ξέρουνε και οι ίδιοι ότι ο πρωθυπουργός μέσα από τέτοιες επιστολές έχει κινητοποιήσει πάρα πολλές φορές την Ευρώπη στο παρελθόν, στην πανδημία, στις ενεργειακές κρίσεις και στο μεταναστευτικό.



Όσες επιστολές έχει στείλει ο πρωθυπουργός για ευρωπαϊκά ζητήματα έχουν πιάσει τόπο. Αντί λοιπόν ο κ. Ανδρουλάκης να αφιερώνει τραγούδια στη Βουλή, θα έπρεπε να συγχαρεί τον πρωθυπουργό που στέλνει την επιστολή και εκκινεί τη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επιχειρεί να διαμορφώσει τους κατάλληλους συσχετισμούς, ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη λεγόμενη ρήτρα ευελιξίας και να μπορέσουμε να ξοδέψουμε παραπάνω».



Υπογράμμισε δε ότι «ένας πρωθυπουργός σε μία διεθνή ενεργειακή κρίση μπορεί να αναπτύσσει εθνικές πολιτικές αλλά ταυτόχρονα να παίρνει και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Δεν είναι το ένα ή το άλλο. Είναι και τα δύο. Και ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση κάνουμε και τα δύο. Εξάλλου, αυτό που όλοι βλέπουν είναι ότι από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε αυτή η κρίση, από τον Φεβρουάριο, κινητοποιήθηκε άμεσα η κυβέρνηση.



Από τότε μέχρι και σήμερα έκανε και συνεχίζει να κάνει παρεμβάσεις διαρκώς και παρακολουθεί τα δεδομένα. Όποτε χρειάζεται, προφανώς, θα υπάρξουν και αναπροσαρμογές, όμως δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε τα οικονομικά της χώρας. Ό,τι έχουμε το δίνουμε και ταυτόχρονα ανοίγουμε και τη συζήτηση για δημοσιονομική ευελιξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο».



Η κ. Σδούκου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι «αυτό που επέλεξε να κάνει η κυβέρνηση είναι να δώσει περισσότερα χρήματα συνολικά. Είναι σημαντικό να εξηγήσουμε ότι είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις που δίνουμε, ως ποσοστό του ΑΕΠ, μέσα στην ενεργειακή κρίση. Καταφέρνουμε να το κάνουμε επειδή έχουμε μια αποδοτική οικονομική πολιτική, παρότι εξακολουθούμε να είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη».



Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ αναφέρθηκε και στην επικείμενη κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, τονίζοντας ότι «σε λίγες μέρες κατατίθεται και το προσχέδιο του προϋπολογισμού της χώρας μας. Θα είναι μια ακόμα φορά που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα καταθέσει έναν προϋπολογισμό που θα περιλαμβάνει μόνιμες μειώσεις φόρων και μόνιμες ενισχύσεις. Έναν προϋπολογισμό που θα ενισχύει τα εισοδήματα και δεν θα διακινδυνεύει τη δημοσιονομική ισορροπία που τόσο κοπιάσαμε ως χώρα για να κατακτήσουμε.



Και αυτή είναι μια πραγματικά σημαντική εικόνα, γιατί δείχνει ότι επιτυγχάνεται κάτι πρωτοφανές στην ελληνική ιστορία: συνεχόμενοι προϋπολογισμοί, οι οποίοι ταυτόχρονα έχουν πλεονάσματα, μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών».