Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Λιτόχωρο η εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί στη σημασία της ένταξης του Ολύμπου στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και στη διεθνή αναγνώριση της ιδιαίτερης πολιτιστικής και φυσικής αξίας του.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενώ σε λίγο αναμένεται να μιλήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αποτελεί το αντικείμενο της εκδήλωσης που πραγματοποιείται στο Λιτόχωρο, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην ανάδειξη και προστασία του μυθικού βουνού.