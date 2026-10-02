Για κάθε δέκα ευρώ που, όπως υποστηρίζει, πληρώνει επιπλέον ο πολίτης μέσω της έμμεσης φορολογίας, η κυβέρνηση του επιστρέφει μόλις ενάμισι με μειώσεις φόρων. Με αυτή την αναλογία, ο Κώστας Τσουκαλάς άσκησε κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, βάζοντας στο επίκεντρο την ακρίβεια, τους έμμεσους φόρους και τις τιμές των καυσίμων.

Μιλώντας στο Action24, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπερασπίστηκε τον χαρακτηρισμό «φορολάγνος» που είχε χρησιμοποιήσει για τον πρωθυπουργό. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μειώνει εύκολα επιβαρύνσεις για ισχυρούς, αλλά αρνείται να παρέμβει στην έμμεση φορολογία που επιβαρύνει τους πολλούς.

«Αυτό δεν λέγεται μείωση φορολογίας»

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η άνοδος των τιμών, σε συνδυασμό με τους αμετάβλητους φορολογικούς συντελεστές και τα καθηλωμένα εισοδήματα, έχει αυξήσει σημαντικά το βάρος για τους πολίτες.

«Αν είναι να μου παίρνει 10 ευρώ με την έμμεση φορολογία παραπάνω και να μου γυρνά μέσα από κάποιες μειώσεις φόρων 1,5 ευρώ, αυτό δεν λέγεται μείωση φορολογίας», ανέφερε, καταλήγοντας ότι πρόκειται για «μία κυβέρνηση που έχει αυξήσει τη φορολογία».

Στην ίδια λογική, υποστήριξε ότι την περσινή μείωση των φορολογικών κλιμάκων την «κατάπιε» η ακρίβεια, ενώ αναφέρθηκε και στις ετήσιες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών από το 2023.

Η πρόταση για να επιστρέφουν τα υπερέσοδα στην αντλία

Για τα καύσιμα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επανέφερε την πρόταση για μόνιμο μηχανισμό προσαρμογής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

Όπως εξήγησε, τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν όταν οι τιμές ξεπερνούν τις προβλέψεις του προϋπολογισμού θα πρέπει να επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω μείωσης του ΕΦΚ.

Ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ζητήσει κατάργηση του φόρου, αλλά ελάφρυνση 300 εκατ. ευρώ για ένα τετράμηνο, μαζί με τον μόνιμο μηχανισμό επιστροφής των υπερεσόδων. Κατά τον ίδιο, τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ στα καύσιμα το πρώτο οκτάμηνο ανέρχονται ήδη σε ακόμη 150 εκατ. ευρώ.

«Αυτό μπορεί να γίνει αύριο το πρωί», υποστήριξε, απορρίπτοντας το επιχείρημα ότι απαιτείται σχετική άδεια.

Οι 120 δόσεις και η αιχμή για «κολοβή» αντιγραφή

Στο μέτωπο του ιδιωτικού χρέους, ο κ. Τσουκαλάς κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι υιοθετεί αποσπασματικά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις, παρότι κυβερνητικά στελέχη την είχαν προηγουμένως απορρίψει.

Εστίασε στην απουσία κουρέματος τόκων και προσαυξήσεων και στο επιτόκιο 5,8% που, όπως ανέφερε, προβλέπεται στη ρύθμιση.

«Ο πρωθυπουργός τη μία λέει δεν γίνεται, αλλά την άλλη πάει να το αντιγράψει. Αλλά το αντιγράφει με έναν τρόπο κολοβό, που δεν δίνει λύση», είπε. Προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει άμεσα πρόταση νόμου και θα καλέσει όλα τα κόμματα να την ψηφίσουν.

Άνοιγμα στους ψηφοφόρους, αποφάσεις από την επιτροπή για τα ψηφοδέλτια

Ερωτηθείς για τη δημόσια στήριξη του Γιάννη Μιχελογιαννάκη στο ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος του κόμματος τη χαρακτήρισε καλοδεχούμενη, διευκρινίζοντας ότι η συγκρότηση των ψηφοδελτίων αποτελεί αρμοδιότητα της σχετικής επιτροπής.

«Λέμε “ναι” στο άνοιγμα χωρίς face control, αλλά αυτό δεν σημαίνει διαδρομές παρασκηνίου», σημείωσε, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει ατομικές διαπραγματεύσεις.

Επανέλαβε επίσης ότι ο πολιτικός αγώνας του κόμματος είναι «μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ».

Αιχμές και για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στις δηλώσεις του Άγγελου Συρίγου για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στις έρευνες για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου. Υποστήριξε ότι ο βουλευτής της ΝΔ διέψευσε την κυβερνητική εκδοχή περί ευθύνης της Κύπρου και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δίστασε να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα.

Ζήτησε εξωτερική πολιτική που να συνδυάζει την ενίσχυση της αποτροπής με τη διπλωματία. Στο οικονομικό πεδίο, πάντως, η αντιπαράθεση που επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ μεταφέρεται στη Βουλή: εκεί θα κριθεί η στάση των κομμάτων απέναντι στις προτάσεις του για την ελάφρυνση των καταναλωτών και τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.