Ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σχολίασε την επίσκεψη του Παύλου Πολάκη στο νοσοκομείο Χανίων.

Ο υπουργός Υγείας έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ:

«Σήμερα λίγο μετά τις 13:00 ο βουλευτής Χανίων του @syriza_gr πήγε στο Νοσοκομείο Χανίων, το Νοσοκομείο της Εκλογικής του Περιφέρειας και της ιδιαίτερης του πατρίδας για να κατηγορήσει την Κυβέρνηση και εμένα….το Νοσοκομείο Χανίων έχει πάνω από 1100 εργαζομένους. Δείτε τις φωτογραφίες για να καταλάβετε πόσο ασήμαντος είναι πλέον ακόμη και στα Χανιά ακόμη και στην Υγεία. Ούτε τρεις και ο κούκος…οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου του γύρισαν την πλάτη όπως του αξίζει. Να δω τι θα κάνει σε λίγους μήνες που δεν θα είναι καν βουλευτής».