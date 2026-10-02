Τη σημασία της ουσιαστικής ενσωμάτωσης της ισότητας των φύλων, της διαφάνειας και των ίσων ευκαιριών στην εταιρική κουλτούρα της ελληνικής επιχειρηματικότητας ανέδειξε η ειδική εκδήλωση «Σήμα Ισότητας: Από τη Δέσμευση στην Πράξη», την οποία συνδιοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η εκδήλωση εστίασε στις καλές πρακτικές, στις προκλήσεις, καθώς και στα πολλαπλά οφέλη που αποκομίζει ένας οργανισμός όταν μετατρέπει την ισότητα από θεσμική υποχρέωση σε καθημερινή πράξη και κουλτούρα σεβασμού. Παράλληλα, παρουσιάστηκε αναλυτικά η διαδικασία συμμετοχής για την απόκτηση του Σήματος Ισότητας, μιας σημαντικής πρωτοβουλίας που αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν έμπρακτα πολιτικές ίσων ευκαιριών και επαγγελματικής εξέλιξης χωρίς διακρίσεις.



Στην έναρξη της εκδήλωσης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, τόνισε μεταξύ άλλων: «Με το Σήμα Ισότητας θέλουμε να αναγνωρίσουμε και να επιβραβεύσουμε τις επιχειρήσεις που κάνουν την ισότητα πράξη στην καθημερινή τους λειτουργία. Επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στην πρόσληψη και την επαγγελματική εξέλιξη, ίσες αμοιβές για ίση εργασία, προστασία από τη βία και πραγματική συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Γιατί δεν αρκεί να μιλάμε για ισότητα, πρέπει να μπορούμε να τη βλέπουμε στην πράξη μέσα στον χώρο εργασίας.



Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι περισσότερες από 60 επιχειρήσεις έχουν ήδη υποβάλει τα δικαιολογητικά τους. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ΕΒΕΑ για την εξαιρετική συνεργασία και τη συμβολή του στην προσπάθειά μας να φέρουμε το Σήμα Ισότητας πιο κοντά στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 30 Οκτωβρίου και θέλω να καλέσω ακόμα περισσότερες να συμμετέχουν. Αυτό αποτυπώνει και ο τίτλος της σημερινής εκδήλωσης: “Από τη Δέσμευση στην Πράξη”, διότι η ισότητα κρίνεται στις ευκαιρίες που δημιουργούμε και στις πρακτικές που εφαρμόζουμε καθημερινά».

Από την εκδήλωση «Σήμα Ισότητας: Από τη Δέσμευση στην Πράξη»

Από την πλευρά της η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Έλενα Ράπτη, παρουσίασε αναλυτικά το Σήμα Ισότητας, τη διαδικασία απονομής του, τα βασικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τα οφέλη που δημιουργεί για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, υπογραμμίζοντας ότι: «Η ισότητα πρέπει να είναι ορατή και μετρήσιμη στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης. Γιατί μια επιχείρηση που επενδύει στην ισότητα επενδύει ουσιαστικά στο ανθρώπινο δυναμικό της. Το Σήμα Ισότητας δεν είναι μια τυπική διάκριση. Είναι ένα εργαλείο για μετρήσιμες πολιτικές, σαφείς διαδικασίες και πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των εργαζομένων».

Από την εκδήλωση «Σήμα Ισότητας: Από τη Δέσμευση στην Πράξη»

Αναφερόμενη ειδικότερα στα μέτρα στήριξης εργαζομένων, γονέων και φροντιστών, η Υφυπουργός πρόσθεσε: «Πρόκειται για πρακτικές που αναγνωρίζουν ότι πίσω από τον εργαζόμενο υπάρχει ο άνθρωπος. Και όταν μια επιχείρηση στέκεται δίπλα στον εργαζόμενο σε αυτές τις πραγματικές ανάγκες, δημιουργεί ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, ασφάλειας και αμοιβαίου σεβασμού. Οι αξίες έχουν πραγματική δύναμη όταν μετατρέπονται σε πράξεις. Όταν μια αρχή γίνεται πολιτική. Όταν μια πρόθεση γίνεται διαδικασία. Όταν μια καλή σκέψη γίνεται μια πρακτική που κάνει την καθημερινότητα ενός ανθρώπου καλύτερη. Εκεί βρίσκεται για εμάς η πραγματική αξία του Σήματος Ισότητας».

Από την εκδήλωση «Σήμα Ισότητας: Από τη Δέσμευση στην Πράξη»

Η Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΑ και Πρόεδρος του Οργανισμού Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας (ΟΓΕΗ), κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, ανέφερε στην ομιλία της: «Οι ίσες ευκαιρίες στην εργασία επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τις γνώσεις, την εμπειρία και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων τους. Αυτό προϋποθέτει δίκαιες αμοιβές, διαφανείς διαδικασίες εξέλιξης και ένα εργασιακό περιβάλλον όπου το φύλο δεν επηρεάζει τις επαγγελματικές προοπτικές. Η διοίκηση κάθε επιχείρησης έχει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της κουλτούρας, μέσα από τις καθημερινές αποφάσεις και το παράδειγμά της.



Στο ΕΒΕΑ στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Υπουργείου για το Σήμα Ισότητας και τη συνεργασία που απαιτείται ώστε τέτοιες πρακτικές να υιοθετηθούν από περισσότερες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Η πρόοδος στην ισότητα ενισχύει την εμπιστοσύνη στον χώρο εργασίας και δημιουργεί ευρύτερες δυνατότητες ανάπτυξης για την οικονομία».



Στο πλαίσιο της συζήτησης που ακολούθησε, εκπρόσωποι της Πολιτείας και επιχειρήσεων που έχουν ήδη κάνει τη μετάβαση από τη δέσμευση στην πράξη μοιράστηκαν την εμπειρία και τις καλές πρακτικές τους, αναδεικνύοντας πώς η ισότητα μπορεί να ενσωματωθεί ουσιαστικά στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης.



Στο πάνελ συμμετείχαν η Κατερίνα Πατσογιάννη (Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), η Μαρία Ελένη Αραμπατζή (Vice President Human Resources, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ), η Λυδία Καρυανάκη (Chief People Officer, WeR) και η Φάννυ Θεοχάρη (Partner, Head of Human Resources, GRANT THORNTON).



Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Φάνης Ματσόπουλος, Μέλος ΔΕ ΕΒΕΑ και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.



Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κα Σέβη Βολουδάκη, ο Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Αθανάσιος Μπούρας, η Βουλευτής της Ν.Δ. και τέως Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, κα Μαρία Κεφαλά, η Βουλευτής της Ν.Δ., κα Τζίνα Οικονόμου, η Βουλευτής της Ν.Δ., κα Ασημίνα Σκόνδρα, η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης, κα Χριστίνα Κεφαλογιάννη, η Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού, κα Αλεξάνδρα Πάλλη, η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κα Αλεξάνδρα Σδούκου, καθώς και η Πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), Δρ. Ελένη Ζενάκου.