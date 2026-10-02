Για έναν ακόμη μήνα θα παραμείνουν στην Αραβική Χερσόνησο η πυροβολαρχία Patriot και τα μέλη της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), καθώς η Αθήνα επέλεξε σε αυτή τη φάση τη συνέχιση της αποστολής, μεταθέτοντας για τα τέλη Οκτωβρίου την επόμενη αξιολόγηση της παρουσίας τους. Η απόφαση ελήφθη από το ΚΥΣΕΑ κατά τη συνεδρίαση υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πίσω από τη νέα παράταση βρίσκεται πρωτίστως η κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή. Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, με πυρήνα την πυροβολαρχία Patriot της Πολεμικής Αεροπορίας, είναι ανεπτυγμένη από το 2021 στην περιοχή του Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, με αποστολή την προστασία κρίσιμων ενεργειακών εγκαταστάσεων. Το Γιανμπού έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς εκεί καταλήγει ο σαουδαραβικός αγωγός Ανατολής–Δύσης, ο οποίος επιτρέπει στο Ριάντ να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου από την ανατολική πλευρά της χώρας προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων υπενθύμισαν με τον πλέον σαφή τρόπο ότι η αποστολή μας στη συγκεκριμένη περιοχή κάθε άλλο παρά τυπική είναι. Στις 11 Σεπτεμβρίου επίθεση με drone έθεσε προσωρινά εκτός λειτουργίας τον αγωγό Ανατολής-Δύσης (γνωστό και ως Petroline), προκαλώντας προβλήματα στις εξαγωγές μέσω Γιανμπού και λίγες ημέρες αργότερα, στις 24 Σεπτεμβρίου το ελληνικό σύστημα Patriot κατέρριψε έναν βαλλιστικό πύραυλο και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην ευρύτερη περιοχή. Η πυροβολαρχία είχε ενεργοποιηθεί και σε προηγούμενες επιθέσεις μέσα στο τρέχον έτος, αποκτώντας πλέον πραγματική επιχειρησιακή εμπειρία σε συνθήκες υψηλής έντασης.

Γιατί η ανανέωση γίνεται πλέον μήνα με τον μήνα

Το γεγονός ότι το ΚΥΣΕΑ έδωσε παράταση μόλις ενός μήνα δεν σημαίνει ότι έχει ήδη προαποφασιστεί η επιστροφή της πυροβολαρχίας. Η Αθήνα έχει μετατρέψει εδώ και μήνες την ανανέωση της αποστολής από ετήσια σε μηνιαία, προκειμένου να μπορεί να επανεξετάζει τα δεδομένα σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται εξαιρετικά γρήγορα. Η σχετική εισήγηση είχε γίνει ήδη από τον περασμένο Μάρτιο από τον Νίκο Δένδια, σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Εξωτερικών, δηλαδή πριν ακόμη από τη μεταγενέστερη αμυντική Συμφωνία της Μέκκας. Η συμφωνία αυτή, που υπέγραψαν τον Αύγουστο η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής προσθέτοντας μια νέα παράμετρο στους ελληνικούς υπολογισμούς. Εάν ένα από τα τρία κράτη δεχθεί ένοπλη επίθεση, αυτό θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών. Με αυτό τον τρόπο η Άγκυρα αποκτά πλέον θεσμοθετημένο ρόλο στη διαμορφούμενη αρχιτεκτονική ασφαλείας του Ριάντ, ενώ η Αθήνα παρακολουθεί προσεκτικά πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η νέα σύμπραξη. Η εξέλιξη δεν έχει οδηγήσει σε αποστασιοποίηση την Ελλάδα με τη Σαουδική Αραβία, αλλά καθιστά σημαντικότερο για την ελληνική πλευρά να επαναξιολογεί συχνότερα τους όρους και τη χρησιμότητα της στρατιωτικής παρουσίας της.

Οι «ανοιχτοί λογαριασμοί» με το Ριάντ

Υπάρχει παράλληλα και μια καθαρά στρατιωτική και οικονομική διάσταση. Αθήνα και Ριάντ συζητούν εδώ και καιρό ζητήματα που συνδέονται με τη συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών Patriot, καθώς και με την αναπλήρωση των πυραύλων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές αναχαιτίσεις στη Σαουδική Αραβία. Στο τραπέζι έχει βρεθεί η αναβάθμιση των έξι ελληνικών πυροβολαρχιών Patriot, ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα υψηλού κόστους, ενώ εκκρεμούν επιμέρους ζητήματα που αφορούν τα πυρομαχικά και το οικονομικό σκέλος της αποστολής. Οπότε το επόμενο κρίσιμο ορόσημο βρίσκεται τώρα στην 24η Οκτωβρίου, όταν στη Σαουδική Αραβία θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να μεταβεί στο Ριάντ και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, να έχει διμερή συνάντηση με τον διάδοχο του θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Η παρουσία των Patriot, η αναπλήρωση των πυρομαχικών και το μέλλον της αμυντικής συνεργασίας Αθήνας-Ριάντ αναμένεται να βρεθούν μεταξύ των θεμάτων της συζήτησης, πριν το ΚΥΣΕΑ κληθεί να αποφασίσει ξανά εάν η ελληνική πυροβολαρχία θα παραμείνει στο Γιανμπού ή θα αρχίσει η διαδικασία τυχόν επιστροφής της στην Ελλάδα.